Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Továbbra is börtönben marad az a férfi, akit a sajtóban Lakatos Márk botrányával hoztak összefüggésbe – tudta meg a Magyar Nemzet. V. Ferencet külföldön fogták el tavaly decemberben, majd Magyarországra hozták. A férfit emberkereskedelemmel gyanúsítják.
Január végéig biztosan börtönben marad az a Hollandiában elfogott férfi, akinek neve a Magyar Nemzet beszámolója alapján az úgynevezett Lakatos Márk-botrány ügyében vetődött fel. A letartóztatása ügyében hozott határozat ugyanis a közelmúltban végleges lett, miután a másodfokú bíróság is egyetértett az elsőfokú döntéssel.
Tavaly decemberben derült ki, hogy hazahozták Hollandiából V. Ferencet, aki ellen emberkereskedelem miatt a magyar bíróság korábban európai, nemzetközi elfogatóparancsot adott ki.
V. Ferenc neve hónapokkal ezelőtt a Lakatos Márk-féle botrányhoz köthetően került reflektorfénybe.
Ebben az ügyben korábban egy másik gyanúsítottat is kihallgattak, ugyancsak emberkereskedelem gyanújával. Ő már szabadlábon védekezik. Hogy mit neveznek a sajtóban Lakatos-botránynak, IDE kattintva tudhat meg többet.
A baloldali médiaszereplő viszont minden állítást, vádat visszautasít, ami az ügy folyamán megjelenik a sajtóban.
