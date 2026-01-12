Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

Január végéig biztosan börtönben marad az a Hollandiában elfogott férfi, akinek neve a Magyar Nemzet beszámolója alapján az úgynevezett Lakatos Márk-botrány ügyében vetődött fel. A letartóztatása ügyében hozott határozat ugyanis a közelmúltban végleges lett, miután a másodfokú bíróság is egyetértett az elsőfokú döntéssel.

Tavaly decemberben derült ki, hogy hazahozták Hollandiából V. Ferencet, aki ellen emberkereskedelem miatt a magyar bíróság korábban európai, nemzetközi elfogatóparancsot adott ki.