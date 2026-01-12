Ft
magyar nemzet botrány Lakatos Márk

Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

2026. január 12. 16:00

Továbbra is börtönben marad az a férfi, akit a sajtóban Lakatos Márk botrányával hoztak összefüggésbe – tudta meg a Magyar Nemzet. V. Ferencet külföldön fogták el tavaly decemberben, majd Magyarországra hozták. A férfit emberkereskedelemmel gyanúsítják.

2026. január 12. 16:00
null

Január végéig biztosan börtönben marad az a Hollandiában elfogott férfi, akinek neve a Magyar Nemzet beszámolója alapján az úgynevezett Lakatos Márk-botrány ügyében vetődött fel. A letartóztatása ügyében hozott határozat ugyanis a közelmúltban végleges lett, miután a másodfokú bíróság is egyetértett az elsőfokú döntéssel.

Tavaly decemberben derült ki, hogy hazahozták Hollandiából V. Ferencet, aki ellen emberkereskedelem miatt a magyar bíróság korábban európai, nemzetközi elfogatóparancsot adott ki.

V. Ferenc neve hónapokkal ezelőtt a Lakatos Márk-féle botrányhoz köthetően került reflektorfénybe.

Ebben az ügyben korábban egy másik gyanúsítottat is kihallgattak, ugyancsak emberkereskedelem gyanújával. Ő már szabadlábon védekezik. Hogy mit neveznek a sajtóban Lakatos-botránynak, IDE kattintva tudhat meg többet.

A baloldali médiaszereplő viszont minden állítást, vádat visszautasít, ami az ügy folyamán megjelenik a sajtóban.

Nyitókép forrása: YouTube/Frizbi

 

statiszta
•••
2026. január 12. 18:06 Szerkesztve
Ballibsi pedofilsimogatókat Lakatos Márk bácsi várja a hangosnál! Ja és őt nem csak Látó János látta Kancz Csabával bevarázsgombázva. Pedolibsi hozzászólók hol vagytok???
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2026. január 12. 17:59
Ha eddig nem sikerült ezt a senkiházi cigányt lesittelni, akkor három dolog lehetséges: 1. Ártatlan 2. Valakik állnak a háta mögött és valamiért érinthetetlen. 3. Tudhat valamit, amivel jelenleg védettséget biztosít magának. Az első esetben nyilván eljutunk odáig, hogy a bíróság szépen csendben milliós kártérítést dug Lakatos zsebébe, amit jobb esetben az őt megvádolók fognak fizetni, rosszabb esetben az állam... mi. A második eset már érdekesebb, de igazából az sem okozna meglepetést, ha a harmadik lenne a dolgok hátterében. Ismerve Lakatost nehezen tudom elképzelni, hogy ártatlan legyen, azt is, hogy a CIA (vagy bárki) egy ilyen embert védene, hacsak nem érvényes a harmadik pont is...és amit tud, azzal már zsarolnak, vagy később fognak zsarolni valakit "erről" az oldalról. Akárhogyan is legyen, az ügy gyomorforgató. Egyszerre mutatja a hazai "elit" züllöttségét és az igazságszolgáltatás rothadását.
Válasz erre
0
0
dzsini75
2026. január 12. 17:58
Fontos…..☝🏼 A képen Nagy Ervin Tiszás országgyűlési képviselő-jelölt gyermekkori jó barátja látható…… PedoTisza……☝🏼
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2026. január 12. 17:48
BITE SŐN?!
Válasz erre
0
0
