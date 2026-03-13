Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást

Hidegzuhanyként érte a Tisza-tábort a XXI. Század kutatása: így fordulnak rá a pártok a kampány hajrájára
A XXI. Század Intézet legfrissebb kutatása szerint jelenleg öt párt képes országos listát állítani.
A pécsi egyetemisták azt állítják: az önkénteseket utasítgatják, a rendezvényeiken pedig még a telefonjaikat is elveszik.
Nyilvános Facebook-bejegyzésben számolt be belső feszültségekről a Pécsi Egyetemisták Tisza Szigete nevű önkéntes közösség. A csoport állítása szerint idővel megváltozott a hangulat és az irányítás a Tisza Párt helyi szervezeti struktúrájában: szerintük az alapítóktól „az óellenzék háza tájáról érkezők” vették át a szervezési feladatokat.
A pécsi egyetemistákból álló közösség a kezdetektől aktívan részt vett a párt kampányában: standoltak, kopogtattak, szórólapoztak, és részt vettek több országos akcióban is. A bejegyzésükben azt írták, hogy a mozgalomhoz Magyar Péter elszántsága és az első szervezők – köztük Radnai Márk és Nagy Ervin – inspirációja miatt csatlakoztak.
Egy forradalom kirobbanásában mindig azok az emberek a legfontosabbak, akik elkezdik”
– írták a posztban.
A csoport szerint azonban az idők során megváltozott a működés módja. Állításuk szerint új emberek jelentek meg a szervezésben, akik a korábbi önkéntes struktúrát felváltva egyre inkább utasításokkal irányítják a munkát. A bejegyzés szerint mára odáig jutott a helyzet, hogy az önkéntesek „gyakorlatilag utasításba kapják”, mit, mikor és hol kell csinálniuk, sőt azt is, merre menjenek az autóikkal – miközben a költségeket sokszor saját zsebből állják.
A poszt egy még élesebb állítást is megfogalmaz:
Bevágtatnak a kis pénzünkből összerakott rendezvényünkre, elveszik a telefonjainkat, elmondják a semmit és elviharzanak.”
Az egyetemisták szerint a problémát az okozza, hogy olyan szereplők jelentek meg a szervezetben, akik a kezdeti időszakban még nem vettek részt a munkában, most viszont – állításuk szerint – fizetést és költségtérítést kapnak. Amikor a csoport ellenállt az irányítás átvételének, szerintük kísérlet történt a „sziget” megszerzésére is.
A bejegyzésben így fogalmaztak:
Nem adjuk a szigetünket, nem adjuk a baráti társaságunkat, nem adjuk az elveinket és nem adjuk a hitünket sem.”
A pécsi csoport azt is állítja, hogy nem egyedi esetről van szó, de szerintük más közösségek nem mernek nyilvánosan megszólalni. A poszt végén hangsúlyozták: továbbra is dolgoznak a „rendszerváltásért”, ugyanakkor jelezték, hogy a jövőben visszafogottabban kommunikálnak, hogy – mint írták – senkire se hozzanak bajt.
