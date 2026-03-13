Ukrán szakértő: „Ukrajnának nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen” (VIDEÓ)
Makszim Nesvitajlov is Magyar Péter mellett tette le a voksát.
Ezt érdemes figyelembe venni, amikor azon lamentálunk, hogy kétharmada lesz-e Magyar Péternek, vagy „csak” sima többsége.
„Tóka Gábor választási szakértő a Népszavának végre kimondta, amit egyébként a fideszes ismerőseim régóta mondogatnak: a közvéleménykutatók következetesen alulmérik a Fideszt.
Nem azért, mert bénák, csalnak, hanem mert a Fidesz-tábor jelentős része mára a klasszik széljobbbos pártok szavazóihoz hasonló attitűdöt vett fel: egyszerűen nem mondja meg, hogy a Fideszre fog szavazni.
De április 12-én ettől függetlenül még elmegy és leszavaz a Fideszre. Ezt, meg a Fidesz végtelen mozgósítási képességét, illetve a Mi Hazánk bejutását érdemes figyelembe venni, amikor azon lamentálunk, hogy kétharmada lesz-e Magyar Péternek, vagy »csak« sima többsége.”
Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP