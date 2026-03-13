Ft
mi hazánk fidesz közvéleménykutató népszava Magyar Péter

A közvéleménykutatók következetesen alulmérik a Fideszt

2026. március 13. 10:56

Ezt érdemes figyelembe venni, amikor azon lamentálunk, hogy kétharmada lesz-e Magyar Péternek, vagy „csak” sima többsége.

2026. március 13. 10:56
Kósa András
Kósa András
Facebook

„Tóka Gábor választási szakértő a Népszavának végre kimondta, amit egyébként a fideszes ismerőseim régóta mondogatnak: a közvéleménykutatók következetesen alulmérik a Fideszt

De április 12-én ettől függetlenül még elmegy és leszavaz a Fideszre. Ezt, meg a Fidesz végtelen mozgósítási képességét, illetve a Mi Hazánk bejutását érdemes figyelembe venni, amikor azon lamentálunk, hogy kétharmada lesz-e Magyar Péternek, vagy »csak« sima többsége.”

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

