03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij makszim nesvitajlov magyarország Magyar Péter kormányváltás orbán viktor

Ukrán szakértő: „Ukrajnának nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen" (VIDEÓ)

2026. március 13. 08:22

Makszim Nesvitajlov is Magyar Péter mellett tette le a voksát.

2026. március 13. 08:22
null

Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk , Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a választási kampány főszereplőjévé vált, ugyanis ő akarja megalakítani a következő kormányt, és ezért el akarja takarítani az útból Orbán Viktor miniszterelnököt. Mindezt igazolja Makszim Nesvitajlov, ukrán politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő gondolata is. 

Nesvitajlov szerint ugyanis

Ukrajnának nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen”.

A vonatkozó videót itt tekintheti meg:

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

angie1
2026. március 13. 09:04
És ki nem szarja le az ukrán érdeket?!
madre79
2026. március 13. 08:57
Nem lesz!
Tegnap
2026. március 13. 08:54
Magyaország nemzeti érdeke, hogy Putyin mihamarabb leradírozza Ukrajnát a térképről.
polárüveg
•••
2026. március 13. 08:42 Szerkesztve
Kedves ukrán testvéreink! Rendben, tényleg mély tisztelet a hihetetlen katonai helytállásotokért. De miért is harcoltok? Tényleg a hazátokért vagy erre hivatkozva mások, idegenek érdekeiért? Elgondolkodtatok, már azon, hogy milyen az, hogy a jövőtök egy szomszéd ország választásától függ - szerintetek? Őszintén, komoly ez tényleg? Hát miért nem saját magatokon múlik a jövőtök? Miért külső tényezőktől teszitek függővé? Félve kérdezem, csak nem dollárért, euroért, aranyért? A tévhitetekért NATO tagország miniszterelnökét meg a családját (!) is fenyegetitek már! Komolyan: néztetek már tükörbe? Milyen már ez? Ilyen Európában a náci Németország idejében volt. Nem az ő áram-gáz szállítása mentetti ki fagyhaláltól Titeket? Kedves ukránok, ébresztő a boszorkánymákony téválomból! Milyen tea, kávé segítene felébredni, és helyesen látni a dolgokat? Szívesen beszereznék Nektek ilyet, mert fáj látnom, ami veletek történik. Isten óvja Magyarországot, az ukrán népet és minden európai népet!
