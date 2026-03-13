Ukrán szakértő: „Ukrajnának nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen” (VIDEÓ)

Szijjártó Péter: Zelenszkij főszereplő lett a kampányban, ő akarja megalakítani a következő magyar kormányt
Az ukrán elnök el akarja takarítani az útból Orbán Viktor miniszterelnököt.
Makszim Nesvitajlov is Magyar Péter mellett tette le a voksát.
Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk , Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a választási kampány főszereplőjévé vált, ugyanis ő akarja megalakítani a következő kormányt, és ezért el akarja takarítani az útból Orbán Viktor miniszterelnököt. Mindezt igazolja Makszim Nesvitajlov, ukrán politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő gondolata is.
Nesvitajlov szerint ugyanis
Ukrajnának nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen”.
A vonatkozó videót itt tekintheti meg:
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP