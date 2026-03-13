Ft
móna márk ruszin - szendi romulusz fenyegetés vezérkari főnök Magyar Péter riporter fórum

Agresszív és fenyegető: Ruszin-Szendi majdnem lefejelte a Mandiner riporterét (VIDEÓ)

2026. március 13. 09:06

Mikor riporterünk megkérdezte tőle, hogy miért lép fel vele szemben fenyegetően, Magyar Péter embere azt válaszolta, csak „sétál”.

2026. március 13. 09:06
null

Mint ahogy megírtuk, Hajdú-Bihar vármegyében, Földesen járt a Mandiner stábja, ahol Magyar Péter szakértője, a térség képviselőjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz tartott lakossági fórumot. 

Móna Márk riporter volt vezérkari főnököt arról próbálta kérdezni, mit gondol az Orbán Viktort és családját ért nyílt ukrán fenyegetésről, valamint a Barátság kőolajvezeték leállításáról. 

Értelmes válaszok helyett maradt a gunyoros nevetés.

Majdnem újabb fizikai atrocitás történt

Sőt, az események Földesen is váratlan fordulatot vettek. Annak ellenére, hogy nemrég ismét kihallgatták Ruszin-Szendit abban a garázdaság gyanúja miatt indult eljárásban, amely szerint a Tisza Párt honvédelmi szakértője tavaly októberben Kötcsén fellökte lapunk újságíróját, Móna Márkot, a politikusjelölt igencsak fenyegetően lépett fel az újságíróval szemben.

Láthatóan ingerülten indult fel felé, és mikor Móna szerette volna megtudni, hogy miért nem nyilatkozik neki, azt a választ kapta, hogy mert „mindig hazudnak”

Amikor a Mandiner riportere szóvá tette, hogy milyen fenyegetően tart felé Ruszin-Szendi, a volt vezérkari főnök csak annyit mondott, hogy nem fenyegető a fellépése, ő „csak sétál”.

Riportunkat alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

polárüveg
2026. március 13. 12:23
Ezt tanulta az ukrajnai haverjaitól - az agresszív kismalac stílus.
akyokushinkaimestere
•••
2026. március 13. 12:12 Szerkesztve
Grázdaság.🤦‍♂️😁Csa a focinál maradva ,de ne is, inkább a jéghoki.😁 Garázdaság (bűncselekmény): Ha a lökés a játékon kívül, szándékosan, a köznyugalmat megzavarva történik – például egy játékos a nézők előtt szándékosan fellök egy másikat bosszúból, vagy tömegverekedést provokál –, az kimerítheti a garázdaság fogalmát." Hány focista vagy jégkorongos ül a sitten garázdaság miatt?🤦‍♂️😁Baszki, leveszik a kesztyűjüket és úgy bokszolnak.Aztán 5 perc kiállítás. Elmentek anyátokba mónával egyetemben.😁👍
counter-revolution
2026. március 13. 12:07
Vigyázni vele, tokára megy!
akyokushinkaimestere
2026. március 13. 12:03
Nem értem miért védik ezt a szerencsétlent, még ha ő lenne matolcsai vagy schadl akár völner,azt mondanám azok ártatlanok.De hogy ez az ámokgyalogló,aki egy propagandistát meglökött?srilankán ezért már éltfogytiglan jár.🤦‍♂️
