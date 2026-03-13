Agresszív és fenyegető: Ruszin-Szendi majdnem lefejelte a Mandiner riporterét (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi Romulusz nem mossa le magáról a kötcsei garázdaság ügyét: ismét kihallgatta a rendőrség a Tisza Párt tagját
Döntés legkorábban március elején várható, amikor kiderül, lesz-e vádemelés a honvédelmi szakértő ellen.
Mikor riporterünk megkérdezte tőle, hogy miért lép fel vele szemben fenyegetően, Magyar Péter embere azt válaszolta, csak „sétál”.
Mint ahogy megírtuk, Hajdú-Bihar vármegyében, Földesen járt a Mandiner stábja, ahol Magyar Péter szakértője, a térség képviselőjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz tartott lakossági fórumot.
Móna Márk riporter volt vezérkari főnököt arról próbálta kérdezni, mit gondol az Orbán Viktort és családját ért nyílt ukrán fenyegetésről, valamint a Barátság kőolajvezeték leállításáról.
Értelmes válaszok helyett maradt a gunyoros nevetés.
Sőt, az események Földesen is váratlan fordulatot vettek. Annak ellenére, hogy nemrég ismét kihallgatták Ruszin-Szendit abban a garázdaság gyanúja miatt indult eljárásban, amely szerint a Tisza Párt honvédelmi szakértője tavaly októberben Kötcsén fellökte lapunk újságíróját, Móna Márkot, a politikusjelölt igencsak fenyegetően lépett fel az újságíróval szemben.
Láthatóan ingerülten indult fel felé, és mikor Móna szerette volna megtudni, hogy miért nem nyilatkozik neki, azt a választ kapta, hogy mert „mindig hazudnak”.
Amikor a Mandiner riportere szóvá tette, hogy milyen fenyegetően tart felé Ruszin-Szendi, a volt vezérkari főnök csak annyit mondott, hogy nem fenyegető a fellépése, ő „csak sétál”.
Riportunkat alább tekintheti meg:
