Agresszív és fenyegető: Ruszin-Szendi majdnem lefejelte a Mandiner riporterét (VIDEÓ)

Sőt, az események Földesen is váratlan fordulatot vettek. Annak ellenére, hogy nemrég ismét kihallgatták Ruszin-Szendit abban a garázdaság gyanúja miatt indult eljárásban, amely szerint a Tisza Párt honvédelmi szakértője tavaly októberben Kötcsén fellökte lapunk újságíróját, Móna Márkot, a politikusjelölt igencsak fenyegetően lépett fel az újságíróval szemben.

Láthatóan ingerülten indult fel felé, és mikor Móna szerette volna megtudni, hogy miért nem nyilatkozik neki, azt a választ kapta, hogy mert „mindig hazudnak”.

Amikor a Mandiner riportere szóvá tette, hogy milyen fenyegetően tart felé Ruszin-Szendi, a volt vezérkari főnök csak annyit mondott, hogy nem fenyegető a fellépése, ő „csak sétál”.

