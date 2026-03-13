Ft
olaj szijjártó péter brüsszel európai unió orosz Zelenszkij Ukrajna szankciók egyesült államok európa

Szijjártó Péter mondatait egy darabig még ízlelgetni fogják Brüsszelben: „Nem úgy kell táncolni, ahogy Zelenszkij fütyül” (VIDEÓ)

2026. március 13. 10:31

A külügyminiszter szerint az Európai Uniónak haladéktalanul fel kell függesztenie az orosz kőolajra vonatkozó szankciókat.

2026. március 13. 10:31
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy szerinte Európai Unió intézményeinek haladéktalanul fel kellene függeszteniük az orosz kőolajra vonatkozó szankciókat. Mint fogalmazott, az amerikai kormányzat is hasonló lépést tett, mivel a közel-keleti háború komoly zavarokat okoz a globális energiaellátásban.

A miniszter felidézte, hogy az EU az ukrajnai helyzet miatt továbbra sem engedi az orosz kőolaj beáramlását, miközben a világpiacon folyamatos drágulás tapasztalható. 

Ebben a helyzetben azonban érdemes lenne követni az Egyesült Államok példáját, és ideiglenesen felfüggeszteni az orosz energiahordozókra vonatkozó korlátozásokat.

A miniszter közölte, Európa a konfliktus miatt különösen kedvezőtlen helyzetbe került, mivel az arab térségből származó olaj nehezebben jut el a kontinensre, és az orosz energiahordozók importja is uniós szankciók alatt áll.

Európa jár pórul ezzel az egész helyzettel, Európában jönnek létre a legnagyobb áremelkedések és Európában jön létre a legnagyobb hiány az energia, illetve olajpiacon. Ebben a helyzetben Brüsszelnek azonnal fel kéne függesztenie az oroszokkal szembeni olajszankciókat, hiszen ha az orosz olaj vissza tudna térni az európai piacra, akkor az jelentős mértékben csökkentené az árakat”

 – nyomatékosította.

A külügyminiszter rámutatott „Zelenszkij zsarolása, a brüsszeliek Ukrajna-imádata sajnos oda vezet”, hogy a tiltás továbbra is érvényben marad.

„Nem mindenhol, táncolnak úgy azonban, ahogy Zelenszkij fütyül, van ahol ésszerű politikát folytatnak, így van ez az Egyesült Államokban. Az amerikai kormány ma reggel bejelentette, hogy felfüggesztik az oroszokkal szembeni tengeri olajszankciókat, így az orosz olaj tengeri útvonalon el tud jutni a világpiacra, ezáltal nő az olaj mennyisége” – jelentette ki.

Szijjártó Péter ugyanakkor arról beszélt, hogy Európában továbbra sem várható hasonló döntés.

„Az ukrán energiazsarolás miatt Európában drasztikus áremelkedések történnek. Láthatjuk, ahogy a benzin és dízelárak emelkednek a kontinensen, Lengyelországban 800 forint fölé kúszott az elmúlt napokban a dízel ára, a szomszédos országokban bőven 600 forint fölé ment a benzinár” – mondta.

A miniszter kiemelte azt is, hogy Magyarországon a kormány védett árakat alkalmaz az üzemanyagok esetében, ami szerinte mérsékli a lakosságot és a gazdasági szereplőket érő áremelkedések hatását.

Végül hangsúlyozta, hogy az EU-nak az amerikai példát kellene követnie.

„Nem úgy kell táncolni, ahogy Zelenszkij fütyül, az orosz olajszankciókat fel kell oldani, vissza kell engedni az orosz energiahordozókat az európai piacra, és akkor az áremelkedés megfékezhető” – fogalmazott.

„Sajnos Brüsszel egyelőre ezt a lépést nem tette meg. Mi azt követeljük, hogy az amerikaiakhoz hasonlóan Brüsszel is függessze fel az orosz olajjal szembeni szankciókat, ne Zelenszkij zsarolása alapján történjenek a brüsszeli döntések.” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

