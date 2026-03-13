Szijjártó Péter mondatait egy darabig még ízlelgetni fogják Brüsszelben: „Nem úgy kell táncolni, ahogy Zelenszkij fütyül” (VIDEÓ)

Szijjártó Péter ugyanakkor arról beszélt, hogy Európában továbbra sem várható hasonló döntés.

„Az ukrán energiazsarolás miatt Európában drasztikus áremelkedések történnek. Láthatjuk, ahogy a benzin és dízelárak emelkednek a kontinensen, Lengyelországban 800 forint fölé kúszott az elmúlt napokban a dízel ára, a szomszédos országokban bőven 600 forint fölé ment a benzinár” – mondta.

A miniszter kiemelte azt is, hogy Magyarországon a kormány védett árakat alkalmaz az üzemanyagok esetében, ami szerinte mérsékli a lakosságot és a gazdasági szereplőket érő áremelkedések hatását.

Végül hangsúlyozta, hogy az EU-nak az amerikai példát kellene követnie.

„Nem úgy kell táncolni, ahogy Zelenszkij fütyül, az orosz olajszankciókat fel kell oldani, vissza kell engedni az orosz energiahordozókat az európai piacra, és akkor az áremelkedés megfékezhető” – fogalmazott.