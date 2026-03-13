Ft
03. 13.
péntek

brüsszel válság magyarország Szijjártó Péter európa

Európa ma nemcsak politikai és gazdasági, hanem súlyos lelki válságot is átél

2026. március 13. 07:19

Ma a liberális mainstream azt tartja magáról, hogy nincs más sikeres, elfogadható irányzat, és a fősodron kívül álló magyar kormány eredményei épp ezt az öndefiníciót ássák alá.

2026. március 13. 07:19
null
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„Az egymást követő krízisek közepette Európa ma nemcsak politikai és gazdasági, hanem súlyos lelki válságot is átél. 

Ma a liberális mainstream azt tartja magáról, hogy nincs más sikeres, elfogadható irányzat, és a fősodron kívül álló magyar kormány eredményei épp ezt az öndefiníciót ássák alá. Brüsszel politikáját ma a háború, a migráció és a radikális ideológiák határozzák meg, Magyarország ezzel szemben a béke, a biztonság és a józan ész oldalán áll.

Mi hiszünk Európa keresztény gyökereiben, és kiállunk az alapvető igazságok mellett.”

Nyitókép: Facebook

 

pesti051
•••
2026. március 13. 08:26 Szerkesztve
Az Európai Unió "gazdasági alapját" a német ipar jelentette, ezt sikerült teljesen szétverni, miből gondolja valaki, hogy az erre alapozott "társadalmi felépítmény" fenn fog maradni. Az EU napjainkra produkálja az összes olyan jelenséget - gazdasági, pénzügyi krízis, különféle emberi devianciák, kábítószer, nemi identitás zavarok...-, amik az összes széthulló társadalomra jellemzőek. A római birodalomtól kezdve a szociaista világ széthullásáig.... És a "régi rend" politikai elitje most ugyanazokhoz az eszközökhöz nyúl, mint tették a bukott elődök. Cenzúra, erőszak, börtön azoknak, akik mást gondolnak... Jó lenne, ha minél hamarabb feldobná a tappancsait az EU, akkor talán a véres erőszakot el lehet kerülni...
google-2
2026. március 13. 08:23
Liberális mainstream=újkommunisták. Mindegy, hogy néppártiak, szocialisták, zöldek, mind egykutya, ill. egykommunista.
Csubszi
2026. március 13. 08:17
Nyugat-európa ma a rég megbukott szociál-liberális kottából játszik és nem tanul semmiből. A pragmatizmus csírája sem látszik. Mindent tönkretenni, lerombolni, ellopni, szájakat befogni. Ennek véget kell vetni!
