„Az egymást követő krízisek közepette Európa ma nemcsak politikai és gazdasági, hanem súlyos lelki válságot is átél.

Ma a liberális mainstream azt tartja magáról, hogy nincs más sikeres, elfogadható irányzat, és a fősodron kívül álló magyar kormány eredményei épp ezt az öndefiníciót ássák alá. Brüsszel politikáját ma a háború, a migráció és a radikális ideológiák határozzák meg, Magyarország ezzel szemben a béke, a biztonság és a józan ész oldalán áll.