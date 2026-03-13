Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet
Brüsszelben már kora reggel kapkodják a fejüket...
Ez nem az ő napjuk! Donald Trump ideiglenesen eltörölte az orosz szankciókat!
„Ez nem az ő napjuk! Donald Trump ideiglenesen eltörölte az orosz szankciókat! Mindez tökéletesen szembemegy Magyar Péter néppárti elvtársainak akaratával. Ursula von der Leyen szerint: »Most nem alkalmas az idő az Oroszország elleni szankciók enyhítésére«. Trump szerint pedig ez volt az alkalmas pillanat. Ennyi! Zelenszkij és maffiacsürhéje ma nem bont pezsgőt, az bizonyos...”
