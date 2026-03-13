Ft
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij ursula von der leyen donald trump oroszország

Zelenszkij és maffiacsürhéje ma nem bont pezsgőt, az bizonyos...

2026. március 13. 08:44

Ez nem az ő napjuk! Donald Trump ideiglenesen eltörölte az orosz szankciókat!

2026. március 13. 08:44
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Ez nem az ő napjuk! Donald Trump ideiglenesen eltörölte az orosz szankciókat! Mindez tökéletesen szembemegy Magyar Péter néppárti elvtársainak akaratával. Ursula von der Leyen szerint: »Most nem alkalmas az idő az Oroszország elleni szankciók enyhítésére«. Trump szerint pedig ez volt az alkalmas pillanat. Ennyi! Zelenszkij és maffiacsürhéje ma nem bont pezsgőt, az bizonyos...”

Nyitókép: Facebook

Arisztokrata
2026. március 13. 08:57
Az "ideiglenest" hagyjuk. A Hormuzi szoros zárva, a tankerek blokkolva, az arab olajnak nagyjából vége, a világgazdaság megbillent, oroszok nélkül hosszabb távon sincs megoldás. Hamarosan a Barátság is működni fog. Sursum corda!
