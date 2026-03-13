Ft
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
fenyegetés ukrán telex karma felvétel orbán viktor

Na, gyertek, csüccs ide!

2026. március 13. 09:30

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

2026. március 13. 09:30
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Tessék. Megint okosabbak lettünk a FOS jóvoltából. Tehát ha az ukrán gazember Orbán Viktor gyerekei és unokái után az ukrán gyerekekről beszél, akkor mindjárt egész más az egész. Aha. Aki ezt nem érti, nem ért az semmit.

De van ennél egy talán fontosabb »apróság«: Tessék mondani, hová tűnt a deepvoice-hanggenerátor meg a rosszul sikerült lip sync, no meg a »számok körüli probléma«, valamint az egész hamisítvány, és a mesterséges intelligencia készítette, és valójában a felvétel nem is létezik?

Mert hát a telexes FOS szerint a felvétel valódi, a Karma mégis létezik, és az a baj, hogy az ukrán gazember ukrán gyerekekről is beszél. Minden teljesen világos. Ez volt tehát a március 12-én érvényes megfejtés.

Izgatottan várjuk a március 13-át. Biztosan lesz még néhány ötletük."

Nyitókép forrása: DANIEL MIHAILESCU/AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

