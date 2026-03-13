Kijev megint fenyeget – az olajunkra pályáznak, a németeknek pedig Ukrajna az első
Ezek voltak a legolvasottabb cikkek a Mandineren, március 12-én.
Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.
„Tessék. Megint okosabbak lettünk a FOS jóvoltából. Tehát ha az ukrán gazember Orbán Viktor gyerekei és unokái után az ukrán gyerekekről beszél, akkor mindjárt egész más az egész. Aha. Aki ezt nem érti, nem ért az semmit.
De van ennél egy talán fontosabb »apróság«: Tessék mondani, hová tűnt a deepvoice-hanggenerátor meg a rosszul sikerült lip sync, no meg a »számok körüli probléma«, valamint az egész hamisítvány, és a mesterséges intelligencia készítette, és valójában a felvétel nem is létezik?
Mert hát a telexes FOS szerint a felvétel valódi, a Karma mégis létezik, és az a baj, hogy az ukrán gazember ukrán gyerekekről is beszél. Minden teljesen világos. Ez volt tehát a március 12-én érvényes megfejtés.
„Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk!” – üzente a kormányfőnek az ukrán vezető.
Izgatottan várjuk a március 13-át. Biztosan lesz még néhány ötletük.”
