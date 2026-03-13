Egyszerű zsarolás, hogy akadályozzák hazánk és Szlovákia energiaellátását, azt várva, előbb fogyunk ki mi az olajból, mint ők a visszatartott brüsszeli apanázsból.

Az ukrán fenyegetésekkel és a felettébb gyanús aranykonvojjal annyi minden történt nemrégiben, hogy már a múlt ködébe vész: a luxemburgi külügyminiszter már több mint két hete vetette fel az EU tanácsának ülésére videón bekapcsolt ukrán kollégájának: ugyan, megnézhetnék-e magyar és szlovák szakértők a Barátság állapotát? Mert ha megsérült, akkor annak ugyebár fizikai nyomának kell lennie (és a januárban orosz találatot kapott galíciai tartály nem túl erős érv a szakemberek szerint.) Andrij Szibiha akkori zavart válaszából is sejteni lehetett, teljesen másról van itt szó. Eltelt azóta tizennyolc nap, igazolt sérülés nuku, miközben a magyarok és a szlovákok az ellenkezőjéről lobogtatnak műholdfelvételeket. Egy ideje az Európai