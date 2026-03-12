Nem várt helyről koppintottak Zelenszkij fejére: vizsgálati missziót javasoltak a Barátság kőolajvezeték ügyében

Bemutatjuk: ő az ukrán tábornok, aki életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és családját (VIDEÓ)
„Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk!” – üzente a kormányfőnek az ukrán vezető.
Az Európai Bizottság már hetek óta intenzív kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal.
Az Európai Bizottság vizsgálati misszió küldését javasolta Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték körül kialakult vita tisztázása érdekében – közölte a brüsszeli testület szóvivője csütörtökön.
A szóvivő elmondta: az Európai Bizottság már hetek óta intenzív kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal, valamint az ügyben leginkább érintett tagállamokkal. Tájékoztatása szerint a testület egy olyan missziót javasolt, amely a vezetékkel kapcsolatos helyzetet vizsgálná meg Ukrajnában, és jelenleg az ukrán fél válaszára várnak.
A sajtótájékoztatón újságírók arról is kérdezték a bizottságot, hogy tudomásuk van-e arról, hogy Magyarország tényfeltáró csoportot küldött Ukrajnába. A szóvivő ezzel kapcsolatban azt mondta:
a magyar delegációról nem rendelkezik részletekkel, ezért az ügyben a magyar hatóságokhoz érdemes fordulni.
A sajtótájékoztatón az Ukrajnának nyújtandó uniós hitellel kapcsolatban is kérdés hangzott el. A bizottság képviselője közölte: a lehetséges megoldásokról egyelőre nem közölnek részleteket, ugyanakkor az Európai Bizottság „tisztában van azzal, hogy szükség van a pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátására”, amint arról a tagállami vezetők a tavaly decemberi Európai Tanács ülésén megállapodtak.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP