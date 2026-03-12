Nem várt helyről koppintottak Zelenszkij fejére: vizsgálati missziót javasoltak a Barátság kőolajvezeték ügyében

Az Európai Bizottság vizsgálati misszió küldését javasolta Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték körül kialakult vita tisztázása érdekében – közölte a brüsszeli testület szóvivője csütörtökön.

A szóvivő elmondta: az Európai Bizottság már hetek óta intenzív kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal, valamint az ügyben leginkább érintett tagállamokkal. Tájékoztatása szerint a testület egy olyan missziót javasolt, amely a vezetékkel kapcsolatos helyzetet vizsgálná meg Ukrajnában, és jelenleg az ukrán fél válaszára várnak.