03. 12.
csütörtök
barátság vizsgálóbizottság ukrajna európai bizottság

Nem várt helyről koppintottak Zelenszkij fejére: vizsgálati missziót javasoltak a Barátság kőolajvezeték ügyében

2026. március 12. 15:24

Az Európai Bizottság már hetek óta intenzív kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal.

2026. március 12. 15:24
null

Az Európai Bizottság vizsgálati misszió küldését javasolta Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték körül kialakult vita tisztázása érdekében – közölte a brüsszeli testület szóvivője csütörtökön.

A szóvivő elmondta: az Európai Bizottság már hetek óta intenzív kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal, valamint az ügyben leginkább érintett tagállamokkal. Tájékoztatása szerint a testület egy olyan missziót javasolt, amely a vezetékkel kapcsolatos helyzetet vizsgálná meg Ukrajnában, és jelenleg az ukrán fél válaszára várnak.

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A sajtótájékoztatón újságírók arról is kérdezték a bizottságot, hogy tudomásuk van-e arról, hogy Magyarország tényfeltáró csoportot küldött Ukrajnába. A szóvivő ezzel kapcsolatban azt mondta: 

a magyar delegációról nem rendelkezik részletekkel, ezért az ügyben a magyar hatóságokhoz érdemes fordulni.

A sajtótájékoztatón az Ukrajnának nyújtandó uniós hitellel kapcsolatban is kérdés hangzott el. A bizottság képviselője közölte: a lehetséges megoldásokról egyelőre nem közölnek részleteket, ugyanakkor az Európai Bizottság „tisztában van azzal, hogy szükség van a pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátására”, amint arról a tagállami vezetők a tavaly decemberi Európai Tanács ülésén megállapodtak.

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

timurida
2026. március 12. 18:50
benito 2026. március 12. 17:09 Aha. De az index cikkben ez is benne van: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy múlt heti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy szerinte nem lenne indokolt helyreállítani a Barátság kőolajvezetéket, mivel azon orosz olaj érkezik Európába. Ami a lényeg: "Az EU ennek érdekében technikai és pénzügyi támogatást is felajánlott a szükséges javítási munkálatok elvégzéséhez" Summázva az index cikkét: gyakorlatilag SEMMI. Annyi, hogy az eu technikai és pénzügyi segítséget ajánlott fel. Nem tudom Fico minek örül. Mert amit ő konkrétumnak vesz, az pusztán ennyi: "újraindulhat" Ez egy nagy nulla. A magyar választásokig egy üres semmitmondó bábelőadás lesz, zéró konkrétummal. Április 12-ig SEMMI kézzelfogható nem fog történni.
Válasz erre
1
0
troppauer-humer
2026. március 12. 18:36
A q. anyátokat ottan Brüsszelben! Eddig, ha oda akartatok menni, odamentetek. Most meg javasoljátok, hogy menjetek, ha mehettek? Ne röhögtessetek már! Legfőbb bajotok, hogy sötétek vagytok, normális ötletetek nincs semmilyen értelmes dologról, de mindenkit hülyének néztek. Pokolba veletek!
Válasz erre
1
0
eljolesz
2026. március 12. 17:55
"Az Európai Bizottság vizsgálati misszió küldését javasolta" - vagyis érthető módon időhúzásra játszanak. Az igazi kérdés az, hogy vajon mit fognak kitalálni a választások után (amikor megalakul az új Orbán kormány), miért nem tartatják be puccsrajnával a csatlakozási szerződést?
Válasz erre
4
0
benito
2026. március 12. 17:09
salátás 2026. március 12. 16:32 benito 2026. március 12. 16:25 a cikk többi részét miért nem teszed ide, te tetű Szutyok informatikus lehetsz komposztláda ha nem találtad meg. index.hu/gazdasag/2026/03/12/baratsag-koolajvezetek-robert-fico-ukrajna-nyersanyagellatas-koolaj/
Válasz erre
0
6
