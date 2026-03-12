Ft
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
delegáció czepek gábor tárgyalás óvóhely barátság energetika Kijev Bombariadó ukrajna

Tárgyalás közben kellett óvóhelyre menekülnie a magyar delegációnak Kijevben (VIDEÓ)

2026. március 12. 14:23

Javában folyt a megbeszélés a magyar delegáció és a nemzetközi partnerek között, amikor megszólaltak a szirénák.

2026. március 12. 14:23
null

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes és az Ukrajnába érkezett magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték ügyéről tárgyalt Kijevben a szlovák és uniós partnerekkel, amikor légiriadó szakította félbe a megbeszéléseket. A politikus az ukrán főváros egyik óvóhelyéről számolt be a történtekről Facebook-oldalán.

A magyar küldöttség levélben kereste meg a kijevi energetikai kormányzatot, hogy tárgyalóasztalhoz ülhessenek a Magyarország ellátását biztosító olajvezeték helyzetéről, azonban az ukrán illetékesek nem reagáltak a megkeresésre.

A magyar álláspontot a szlovák nagykövet is támogatta. A tárgyalások célja a vezeték működésének helyreállítása, valamint a kialakult helyzet kivizsgálása.

Nyitókép: Facebook / Czepek Gábor

csapláros
2026. március 12. 15:50
steinamanger-2 2026. március 12. 15:41 ..."Nincs semmiféle hivatalos delegáció, ezek gyakorlatilag turisták"... Tovább olvasni FELESLEGES, dezinformációt terjesztő ukrán csicska LIBERÁLNYILAS troll ügynök faszkalap... bruhahaha
Válasz erre
0
0
angie1
2026. március 12. 15:45
"Barátság kőolajvezeték ügyéről tárgyalt Kijevben a szlovák és uniós partnerekkel, amikor légiriadó szakította félbe a megbeszéléseket." Tehát akkor nem turistaként bolyonganak, hanem tárgyalni mentek!
Válasz erre
1
0
steinamanger-2
2026. március 12. 15:41
Nincs semmiféle hivatalos delegáció, ezek gyakorlatilag turisták,de hogy a Fideszeseknél nagyobb balfasz a világon nincs az tuti🤣 Sorra mutatnak be olyan domainneveket amelyek foglaltak már, most meg kimennének és az egyiknek előtte jut eszébe hogy ő igazából ukrán állampolgár is, tehát sorozható. Kár hogy nem kapták el, már úton lenne a frontra, az ukránok pedig kicserélnék a Fidesz által kirabolt pénzszállító lóvéjára. 😉 "A delegáció már nem számít hivatalosnak – ez azt jelenti, hogy a magyar kvartett jog szerint turistákból áll. Ennek tudható be, hogy négyfősre olvadt az eredetileg öt tagból álló küldöttség. Az ötödik, végül Magyarországon maradt tagnak ugyanis eszébe jutott, hogy ő Ungváron született, s mivel megvan még ukrán állampolgársága is, rá is vonatkoznak a mozgósítási törvények, így Kijevből akár a frontra is kerülhet."
Válasz erre
1
2
lendvaiildiko
2026. március 12. 15:41
Ahhoz képest, hogy Zelensky nem tudott magyar küldöttségről, majd turista csoportról hallott, ezt követően hivatalosan is tárgyaltak. Majd óvohelyre vonultak. Úgy tűnik, hogy ez szokásos ukrán tárgyalási rituálé. Idézet korábbról: Óvóhelyre kellett menekíteni Novák Katalin köztársasági elnököt Kijevben, miután légiriadót rendeltek el az ukrán fővárosban. Novák Katalin egy órán át volt egy óvóhelyen a kijevi kormányzati negyedben, a közösségi oldalára feltöltött videók és fotó szerint a kabinetfőnökével és a Terrorelhárítási Központ munkatársaival, akik a köztársasági elnök biztonságáért felelnek. Az államfő egy nemzetközi konferenciára érkezett Ukrajnába, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalt. Azt el nem hiszem, hogy külföldi delegációkat eleve nem biztonsági tárgyalóhelyekre viszik. Urzulát soha sem vitték óvóhelyre. Putyin lehet, hogy akkor gáláns volt, vagy pedig már eleve biztos helyen voltak.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!