03. 12.
csütörtök
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
hrihorij omelcsenko fenyegetés Ukrajna altábornagy orbán viktor

„Kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk” – rátett egy lapáttal az ukrán altábornagy, ismét megfenyegette Orbán Viktort (VIDEÓ)

2026. március 12. 11:46

Hrihorij Omelcsenko újabb halálos fenyegetést küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek.

2026. március 12. 11:46
null

Újabb fenyegetést küldött Orbán Viktornak Hrihorij Omelcsenko ukrán titkosszolgálati altábornagy. 

Úgy fogalmazott:

Kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk” 

Erre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet. Az ukrán altábornagy azonban itt még nem állt meg. Azzal foytatta, videóüzenetét, hogy

hamarabb ömlik a neo**ci véred a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül”.

Az ukrán férfi azzal indkolta nyílt levelét, hogy állítása szerint a magyar kormányfő megfenyegette a hazáját.

Omelcsenko azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy szerdán már a miniszterelnök családját is megfenyegette. 

Deák videóját azzal zárta, hogyha „neked is eleged van az ukrán zsarolásokból és fenyegetésekből, akkor vasárnap 9 órakor találkozzunk a Margit híd budai hídfőjénél, és vegyünk részt a valaha volt legnagyobb békemeneten”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 368 komment

5m007h 0p3ra70r
2026. március 12. 15:26
» benito 2026. március 12. 14:14 Zsolt75 2026. március 12. 14:12 Jó vén fasz. Biztos járt itt 56-ban. 5 éves volt te narancsbolsevik szarházi.« És? Nem járhatott itt 5 évesen? Mert hol volt akkor, fasiszta átnevelőtáborban? Vagy gyalázótanfolyamon? Ja! Ezek anélkül is ilyenek! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. március 12. 15:24
» akyokushinkaimestere 2026. március 12. 13:46 Ha kiderül ,hogy hamis a videó értsd AI generált, az elég elszomorító lenne.orbán mit fog akkor közvetíteni a személyi kultuszban szenvedő áldozatainak?« Amit a magyarpéter az ő “személyi kultuszban szenvedő áldozatainak”. Hogy ő győzött. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
salátás
2026. március 12. 14:38
úgy tűnik már a fél tiszás banda anyanyelvi szinten beszél oro... ukránul is. bámulatos! hogy ennyi ésszel és tehetséggel miért csak egy minimálbéres kommentelős állást tudtak összehozni, sose fog kiderülni
Válasz erre
6
0
[email protected]
2026. március 12. 14:22
Európai kultúra ÓH! Ukrán módra....
Válasz erre
1
0
