Elképesztő: Winston Churchillt egy vadállatra cserélik az angol fonton

A Bank of England megerősítette, hogy Sir Winston Churchillt eltávolítják a bankjegyekről, és állatok képeivel váltják fel – írja a GB News.

A központi bank hamarosan megkérdezi a nyilvánosságot, hogy mely állatok jelenjenek meg a következő 5, 10, 20 és 50 fontos bankjegyeken, de megerősítette, hogy a miniszterelnök nem marad a bankókon.