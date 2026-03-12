Ft
03. 12.
csütörtök
sir winston churchill gb news bank of england bank bankjegy

Elképesztő: Winston Churchillt egy vadállatra cserélik az angol fonton

2026. március 12. 12:23

A nemzet kiemelkedő alakjai helyett állatokat és növényeket ábrázoló illusztrációk kerülnek a bankókra.

2026. március 12. 12:23
null

A Bank of England megerősítette, hogy Sir Winston Churchillt eltávolítják a bankjegyekről, és állatok képeivel váltják fel – írja a GB News. 

A központi bank hamarosan megkérdezi a nyilvánosságot, hogy mely állatok jelenjenek meg a következő 5, 10, 20 és 50 fontos bankjegyeken, de megerősítette, hogy a miniszterelnök nem marad a bankókon. 

A történelmi személyiségek állatokkal való felváltását „jelentős” és „régóta esedékes” lépésnek nevezte Nadeem Perera, a bank vadon élő állatokkal foglalkozó szakértői testületének tagja.

A 2025-ben tartott nyilvános konzultációt tartottak, ahol válaszadók mintegy 60 százaléka választotta a természet témát az építészet és a nevezetes épületek, a jelentős történelmi személyiségek, a művészet, a kultúra és a sport helyett. 

Míg a uralkodó továbbra is a bankjegyek előlapján marad, 

a döntés eltávolítja a történelmi személyiségeket, köztük Sir Winston Churchillt, Jane Austent, JMW Turnert és Alan Turingot.

Perera így nyilatkozott: „Az Egyesült Királyság vadvilága nem választható el kultúránktól. Ott van a futballcsapataink emblémáján, a folklórunkban, a partjainkon és gyerekkorunkban. Helyet adni neki valami olyan szimbolikuson, mint a pénznemünk, egyszerre késedelmes és jelentős lépésnek tűnik.”

Nyitókép: Joe Giddens / POOL / AFP

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Camael
2026. március 12. 15:45
politikusok, vadállatok ...hmm nem változik semmi
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. március 12. 14:48
de ez csak az első lépés .... utána majd hamarosan lecserélik egy transznemű sárkányra .... :-DDDD
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. március 12. 14:39
4 értéktelen címlet. A font óriási inflációja miatt már régen be kellett volna vezetni legalább a 100, a 200 és az 500 fontos bankjegyet is. A Nemzeti bankok tönkreteszik a készpénzhasználatot. A készpénz már csakis értéktelen aprópénzként maradhat forgalomban még egy ideig.
Válasz erre
1
3
canadian-deplorable
•••
2026. március 12. 14:22 Szerkesztve
A globalista kormányok mindenhol el akarják törölni a saját népüket. Háttérbe szorítják az őslakosokat, és millió számra rámolják be az "új" angolokat, franciákat, németeket, stb. Ez lenne Peti politikája is, de remélhetőleg nem sikerül a parlamentbe tuszkolni, és a magyar nép megmarad. Ahol globalista kormány van, ott háború folyik a nemzeti kultúra és történelem ellen. Az előző kommunizmus megbukott, mert kivívta a lakosság utálatát. Ezért a második kommunizmusban megpróbálják lecserélni a lakosságot. Szinte hihetetlen.
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!