Elképesztő: Winston Churchillt egy vadállatra cserélik az angol fonton

A nemzet kiemelkedő alakjai helyett állatokat és növényeket ábrázoló illusztrációk kerülnek a bankókra.
A Bank of England megerősítette, hogy Sir Winston Churchillt eltávolítják a bankjegyekről, és állatok képeivel váltják fel – írja a GB News.
A központi bank hamarosan megkérdezi a nyilvánosságot, hogy mely állatok jelenjenek meg a következő 5, 10, 20 és 50 fontos bankjegyeken, de megerősítette, hogy a miniszterelnök nem marad a bankókon.
A történelmi személyiségek állatokkal való felváltását „jelentős” és „régóta esedékes” lépésnek nevezte Nadeem Perera, a bank vadon élő állatokkal foglalkozó szakértői testületének tagja.
A 2025-ben tartott nyilvános konzultációt tartottak, ahol válaszadók mintegy 60 százaléka választotta a természet témát az építészet és a nevezetes épületek, a jelentős történelmi személyiségek, a művészet, a kultúra és a sport helyett.
Míg a uralkodó továbbra is a bankjegyek előlapján marad,
a döntés eltávolítja a történelmi személyiségeket, köztük Sir Winston Churchillt, Jane Austent, JMW Turnert és Alan Turingot.
Perera így nyilatkozott: „Az Egyesült Királyság vadvilága nem választható el kultúránktól. Ott van a futballcsapataink emblémáján, a folklórunkban, a partjainkon és gyerekkorunkban. Helyet adni neki valami olyan szimbolikuson, mint a pénznemünk, egyszerre késedelmes és jelentős lépésnek tűnik.”
