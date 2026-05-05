morgan stanley Magyarország Budapest bank

Nemzetközi botrány: amerikai felügyeleti vizsgálat indult a Morgan Stanley budapesti irodájában

2026. május 05. 17:46

Súlyos szabálytalanságok gyanúja miatt indított vizsgálatot az amerikai pénzügyi felügyelet.

Súlyos szabálysértés gyanújával indított vizsgálatot az amerikai pénzügyi felügyelet (FINRA) a Morgan Stanley budapesti irodája ellen – írja a Wall Street Journal.

Belsős információk szerint a bank a nemzetközi béreinek töredékéért foglalkoztatott – szükséges licenc nélküli – magyarországi elemzőket.

A vádak szerint az elemzőket külföldre való bejelentés mellett, embertelen munkaidőben, túlórapénz nélkül végeztek bizalmas banki munkát.

A The Wall Street Journal értesülései szerint az is előfordult, hogy prezentációkban a budapesti dolgozókat a New York-i vagy londoni csapat tagjaiként tüntették fel, nevük mellett amerikai vagy brit zászlóval, így elfedve tényleges szervezeti hovatartozásukat.

Előfordultak olyan esetek is, hogy az amerikai piac munkáját segítő magyarországi elemzők délután egy órától hajnali hétig dolgoztak. 

Az éjjeli munkavégzésből fakadó túlórák kifizetést az elemzői pozíciók vezetőivé való átminősítésével kerülte el a bank, kihasználva azt a munkajogi kiskaput, ami ebben az esetben megszünteti a túlórapénzek kifizetését.

A feltűnést mégis az az eset keltette, amikor megtagadták a fiatal szakemberek áthelyezési kérelmeit. Korábban azt ígérték az elemzőknek, hogy két év után a világ különböző pénzügyi központjaiban folytathatják a munkát. Amikor azonban eljött a transzfer ideje  közölték a munkavállalókkal, hogy nem tudják garantálni az áthelyezést, vagy a kiutazás megnövekedett várakozási idejére hivatkoztak, ami elmondásuk szerint három évre nőtt, illetve közölték, aki mégis kijut, annak külföldön a ranglétra legaljáról kell újraindulnia.

Nyitókép: Emmanuel DUNAND / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hobby024
2026. május 05. 19:24 Szerkesztve
Várom, hogy az egybites vér-nyuggerek elkezdjenek kommunistázni! Ez a való világ. Teljesen egyetértek szim-patikussal, . A bérek ezeknél a multiknál töredékei az anyaország béreinek. A home office arra volt jó és nem véletlenül tartották meg a Covid után is, hogy éjjel nappal szívják a véred. Ezeknél a cégeknél szakszervezet, bármilyen érdekképviselet kizárt, különösen így van ez a bankszektorbantt a rendszerváltás óta gazdasági rabszolgatartás van. Az adókedvezményért, és különböző juttatásokért betelepült nyugati cégek (legyenek azok bármilyen nációjúak) imperialista kizsákmányolók, akik élősködnek a magyar államon és rabszolgaként dolgoztatják a és a biztosítóknál. Vannak akik még most is odaáig jutottak, hogy kommunistázzanak. Többek között ezért jutott ide az ország. A rendszerváltás óta folyik a szabad rablás. Profit pedig mindíg ott volt ahol a kizsákmányolás.
szim-patikus
2026. május 05. 18:27
A vádak szerint az elemzőket külföldre való bejelentés mellett, embertelen munkaidőben, túlórapénz nélkül végeztek bizalmas banki munkát. ----- ébresztő most igazolták a rélgi vesszőparipámat, miszerint nálunk ténylergesene g a z d a s á g i r a b s z o l g a t a r t á s van. Egy kibaszott vállalkozás se jött volna ide, ha nem így lenne. (és az elvonási harács okán meg nem is élne itt meg) Jó reggelt mindenkinek!
cint04
2026. május 05. 18:20
mondjuk melyik multi fizet annyi mint a kinti kollegáknak? Kibaszott rabszolgatartók. Én is 60%-át kapom mint a német ugyenezért a melóért, ugyanilyen tapasztalattal csak ott egyik másik tudása a minimál szintet nem éri el meg nekem nincs évi legalább 60 nap szabim azoknak.. Az is igaz hogy tőlünk nem szórtak ki senkit de a cseh - lengyel kollágákat kukázták.
cint04
2026. május 05. 18:18
Ja a Soroksárin az irodáik sokszor este 10 körül is tele vannak. Egyszer egy fejlesztő fickó jelentkezett hozzánk én interjúztattam nagyon felkészült volt és gyorsan gondolkodott kiváncsiságból rákérdeztem miért váltana annyit mondott az időbeosztás miatt azt hittem csak az USA időzónákhoz igazodnak. Amugy valszeg igy is messze a legmagasabb magyarországi béreket kapják.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!