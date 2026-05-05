Nemzetközi botrány: amerikai felügyeleti vizsgálat indult a Morgan Stanley budapesti irodájában

Súlyos szabálysértés gyanújával indított vizsgálatot az amerikai pénzügyi felügyelet (FINRA) a Morgan Stanley budapesti irodája ellen – írja a Wall Street Journal.
Belsős információk szerint a bank a nemzetközi béreinek töredékéért foglalkoztatott – szükséges licenc nélküli – magyarországi elemzőket.
A vádak szerint az elemzőket külföldre való bejelentés mellett, embertelen munkaidőben, túlórapénz nélkül végeztek bizalmas banki munkát.
A The Wall Street Journal értesülései szerint az is előfordult, hogy prezentációkban a budapesti dolgozókat a New York-i vagy londoni csapat tagjaiként tüntették fel, nevük mellett amerikai vagy brit zászlóval, így elfedve tényleges szervezeti hovatartozásukat.
Előfordultak olyan esetek is, hogy az amerikai piac munkáját segítő magyarországi elemzők délután egy órától hajnali hétig dolgoztak.
Az éjjeli munkavégzésből fakadó túlórák kifizetést az elemzői pozíciók vezetőivé való átminősítésével kerülte el a bank, kihasználva azt a munkajogi kiskaput, ami ebben az esetben megszünteti a túlórapénzek kifizetését.
A feltűnést mégis az az eset keltette, amikor megtagadták a fiatal szakemberek áthelyezési kérelmeit. Korábban azt ígérték az elemzőknek, hogy két év után a világ különböző pénzügyi központjaiban folytathatják a munkát. Amikor azonban eljött a transzfer ideje közölték a munkavállalókkal, hogy nem tudják garantálni az áthelyezést, vagy a kiutazás megnövekedett várakozási idejére hivatkoztak, ami elmondásuk szerint három évre nőtt, illetve közölték, aki mégis kijut, annak külföldön a ranglétra legaljáról kell újraindulnia.
Nyitókép: Emmanuel DUNAND / AFP
