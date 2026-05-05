Kiderült, mi vár Budapest egyik legismertebb történelmi fürdőjére

Egy friss felmérés szerint a budapesti fürdők a fővárosba érkező látogatók egyik legfőbb vonzerejét jelentik.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) vezérigazgatója, Szűts Ildikó szerint már a kormány előtt van a Rác fürdő, a Gellért fürdő és a Széchenyi fürdő felújításához szükséges hitelkérelem. Amennyiben a finanszírozás zöld utat kap, a Rác fürdő rekonstrukciója akár rövid időn belül meg is kezdődhet – számolt be a Portfolio.
A kivitelezés várhatóan mintegy 15 hónapot venne igénybe.
A BGYH már korábban is próbálkozott hitelfelvétellel a fejlesztések érdekében, ám a Orbán-kormány akkor nem járult hozzá a tervhez, mivel az önkormányzati beruházási hitelekhez miniszteri engedély szükséges. A mostani, átdolgozott kérelem kapcsán ugyanakkor bíznak abban, hogy kedvezőbb döntés születik. Szűts Ildikó kiemelte: a szóban forgó fürdők a világörökség részét képezik, és turisztikai szempontból is kulcsszerepet játszanak, hiszen egy friss felmérés szerint
A Rác fürdő felújításával kapcsolatban a vezérigazgató felidézte: a közgyűlés számára már korábban benyújtottak egy műszaki megvalósíthatósági koncepciót, amely alapján a beruházás 8–9 éven belül megtérülhet. Hangsúlyozta, hogy a 2005 óta zárva tartó, majd 2010 után folyamatosan romló állapotba került létesítmény helyreállítása alapvető céljuk.
A felújítási közbeszerzésre több jelentkező is érkezett, ráadásul az ajánlatok a korábban becsült költségeknél kedvezőbbnek tűnnek, jelenleg ezek szakmai értékelése zajlik. A projekt elindításához azonban nemcsak a kormány jóváhagyása szükséges, hanem a OTP Bank és a K&H Bank által biztosított hitelszerződések aláírása is.
