Kiderült, mi vár Budapest egyik legismertebb történelmi fürdőjére

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) vezérigazgatója, Szűts Ildikó szerint már a kormány előtt van a Rác fürdő, a Gellért fürdő és a Széchenyi fürdő felújításához szükséges hitelkérelem. Amennyiben a finanszírozás zöld utat kap, a Rác fürdő rekonstrukciója akár rövid időn belül meg is kezdődhet – számolt be a Portfolio.

A kivitelezés várhatóan mintegy 15 hónapot venne igénybe.

A BGYH már korábban is próbálkozott hitelfelvétellel a fejlesztések érdekében, ám a Orbán-kormány akkor nem járult hozzá a tervhez, mivel az önkormányzati beruházási hitelekhez miniszteri engedély szükséges. A mostani, átdolgozott kérelem kapcsán ugyanakkor bíznak abban, hogy kedvezőbb döntés születik. Szűts Ildikó kiemelte: a szóban forgó fürdők a világörökség részét képezik, és turisztikai szempontból is kulcsszerepet játszanak, hiszen egy friss felmérés szerint