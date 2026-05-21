budapestgo közbeszerzés parkolási rendszer zuglói önkormányzat parkolás budapest

Közbeszerzési pályázatot írt ki a zuglói önkormányzat a július 1-től megszűnő parkolóautomaták üzemeltetésére

2026. május 21. 12:00

Az önkormányzat indoklása szerint a közbeszerzésre azért volt szükség, hogy a parkolási rendszer gördülékenysége ideiglenesen biztosított legyen.

Bár egy fővárosi rendelet szerint július 1-jétől Budapest teljes területén meg kell szüntetni a parkolóautomaták használatát, a XIV. kerületi önkormányzat a napokban mégis 270 berendezés üzemeltetésére írt ki közbeszerzést – hívta fel a figyelmet a Népszava.

A zuglói önkormányzat indoklása szerint a feltételes közbeszerzésre azért volt szükség, hogy a parkolási rendszer gördülékenysége és az átlátható üzemeltetés mindaddig biztosított legyen, amíg a jogszabályi körülmények teljesen tisztázódnak.

A kerület két fő problémára hivatkozik: egyrészt a BudapestGO applikáció parkolási moduljának fejlesztése korántsem készült el, sőt, a BKK még csak most készíti elő az erre vonatkozó közbeszerzést.

Másrészt jelenleg is zajlik a fővárosi rendelet törvényességi felügyeleti kontrollja, és ha a kormányhivatal jogszabályellenesnek találja a tilalmat, az egész folyamat megakadhat.

Zugló hangsúlyozta, hogy amennyiben július 1-jén valóban hatályba lép a tiltás és megszűnik az automaták üzemeltetésének kötelezettsége, az eljárást eredménytelennek nyilvánítják, az aláírt szerződést pedig felbontják.

A Budapesti Közlekedési Központ álláspontja ezzel szemben egyértelmű: szerintük a technológiai nehézségek ellenére is kivitelezhető a váltás. A BKK emlékeztetett, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet már tartalmazza a változást, amely szerint július 1-jétől az automaták már csak tájékoztató jellegűek lehetnek, a díjfizetésre pedig kizárólag a különféle applikációkon keresztül lesz lehetőség.

A fővárosi vezetés két éve a költséghatékonysággal indokolta a parkolóautomaták felszámolását, ezek üzemeltetése ugyanis rendkívül drága, több kerületben az éves parkolási bevételek több mint felét felemésztik a kiadások.

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
röviden
2026. május 21. 12:50
Zugló és parkolás, miért hangzik ez baljósan?
nemecsek-3
2026. május 21. 12:26
Az idióta döntésekre adott reakcióktól ne várjuk el, hogy értelmesek legyenek, különösen ha az Karácsony őshazájából MSZP Momentum fertőzött kerületből ered
Obsitos Technikus
2026. május 21. 12:25
Hova siettek? :-DDDD
Upuaut
2026. május 21. 12:12
A fővárosi vezetés két éve a költséghatékonysággal indokolta a parkolóautomaták felszámolását, ezek üzemeltetése ugyanis rendkívül drága, több kerületben az éves parkolási bevételek több mint felét felemésztik a kiadások. A készpénz védelme hol van? Meg nem módosítottak törvényt. Ha a kerület saját maga kezelné a a parkoló automatákat, és nem egy csókos cég, akkor kisebbek lennének a kiadások.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!