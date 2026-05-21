Közbeszerzési pályázatot írt ki a zuglói önkormányzat a július 1-től megszűnő parkolóautomaták üzemeltetésére

A tiszás kormánybiztos és munkatársai azonban onnan osztottak meg egy fotót, ahonnan nem szabadott volna.
Az önkormányzat indoklása szerint a közbeszerzésre azért volt szükség, hogy a parkolási rendszer gördülékenysége ideiglenesen biztosított legyen.
Bár egy fővárosi rendelet szerint július 1-jétől Budapest teljes területén meg kell szüntetni a parkolóautomaták használatát, a XIV. kerületi önkormányzat a napokban mégis 270 berendezés üzemeltetésére írt ki közbeszerzést – hívta fel a figyelmet a Népszava.
A zuglói önkormányzat indoklása szerint a feltételes közbeszerzésre azért volt szükség, hogy a parkolási rendszer gördülékenysége és az átlátható üzemeltetés mindaddig biztosított legyen, amíg a jogszabályi körülmények teljesen tisztázódnak.
A kerület két fő problémára hivatkozik: egyrészt a BudapestGO applikáció parkolási moduljának fejlesztése korántsem készült el, sőt, a BKK még csak most készíti elő az erre vonatkozó közbeszerzést.
Másrészt jelenleg is zajlik a fővárosi rendelet törvényességi felügyeleti kontrollja, és ha a kormányhivatal jogszabályellenesnek találja a tilalmat, az egész folyamat megakadhat.
Zugló hangsúlyozta, hogy amennyiben július 1-jén valóban hatályba lép a tiltás és megszűnik az automaták üzemeltetésének kötelezettsége, az eljárást eredménytelennek nyilvánítják, az aláírt szerződést pedig felbontják.
A Budapesti Közlekedési Központ álláspontja ezzel szemben egyértelmű: szerintük a technológiai nehézségek ellenére is kivitelezhető a váltás. A BKK emlékeztetett, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet már tartalmazza a változást, amely szerint július 1-jétől az automaták már csak tájékoztató jellegűek lehetnek, a díjfizetésre pedig kizárólag a különféle applikációkon keresztül lesz lehetőség.
A fővárosi vezetés két éve a költséghatékonysággal indokolta a parkolóautomaták felszámolását, ezek üzemeltetése ugyanis rendkívül drága, több kerületben az éves parkolási bevételek több mint felét felemésztik a kiadások.
