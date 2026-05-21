Setényi János elmondta, miért nincs igaza Lannert Juditnak a mindennapi testnevelés eltörlésével kapcsolatban

Értékalapú nevelési viták fognak végigsöpörni Európán – Setényi János a Mandinernek
Az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatójával a pedagógusok kultúraátadó szerepéről, a szülők felelősségéről, és az irodalom erejéről is beszélgettünk.
A mindennapos testnevelés eltörlése éppen a legkevesebbet mozgó halmozottan hátrányos helyzetű tanulóktól vonná meg a testmozgást Setényi János MCC-s oktatásügyi szakértő szerint.
Lannert Judit oktatási miniszter nemrég úgy nyilatkozott: „ha megnézzük a gyerekek egészségi adatait, a túlsúlyosság még nőtt is”, ezzel belengetve, hogy a mindennapos testnevelésnek véget kellene vetni, merthogy az „teljesen célellentétes volt”.
A Mandiner megkereste Setényi Jánost, az MCC Tanuláskutató Intézet igazgatóját, aki szerint „Lannert elképzelése abba az irányba illeszkedik, amely az iskolai terhelés mérséklését és a burjánzó tantárgyak megfékezését célozza. Népszerű és könnyen kivitelezhető javaslat. Valószínűleg a NAT felülvizsgálata további óraszám csökkenést hoz majd.
Ami némi nyugtalanságra adhat okot az az a tény, hogy a mindennapos testnevelés óra eltörlése éppen a legkevesebbet mozgó halmozottan hátrányos helyzetű tanulóktól vonná meg a testmozgást.
A középosztály ugyanis megveszi a sportot a gyerekeinek.”
Korábban Hal Melinda, az intézet kutatásvezetője is nyilatkozott a témában, aki inkább az étkezési problémákkal és a kockulással kötötte össze a problémát.
Ezt is ajánljuk a témában
Az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatójával a pedagógusok kultúraátadó szerepéről, a szülők felelősségéről, és az irodalom erejéről is beszélgettünk.
Setényi János Budapesten született 1961-ben. Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK-n folytatta, részképzésen a Helsinki Egyetemen vett részt. Eredetileg történész, neveléstudományi doktori fokozatát az MTA-n szerezte. Az elmúlt 25 évben rendszeresen dolgozott az OECD, az Európa Tanács és az EU oktatásért felelős főigazgatóságának projektjeiben. Az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója. Felsőfokon beszél angol és finn nyelven, az oroszt és a mandarint középfokon használja.
Ezt is ajánljuk a témában
Lannert Judit oktatásügyi miniszter testnevelés órával kapcsolatos mondatait kritizálta a Mandinernek Hal Melinda pszichológus. Szóba került a testnevelés kapcsán az iskolai abúzus, az evés és a kockulás is.
Fotó: Földházi Árpád