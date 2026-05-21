testnevelés Setényi János Hal Melinda MCC oktatás

Setényi János elmondta, miért nincs igaza Lannert Juditnak a mindennapi testnevelés eltörlésével kapcsolatban

2026. május 21. 10:23

A mindennapos testnevelés eltörlése éppen a legkevesebbet mozgó halmozottan hátrányos helyzetű tanulóktól vonná meg a testmozgást Setényi János MCC-s oktatásügyi szakértő szerint.

Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Lannert Judit oktatási miniszter nemrég úgy nyilatkozott: „ha megnézzük a gyerekek egészségi adatait, a túlsúlyosság még nőtt is”, ezzel belengetve, hogy a mindennapos testnevelésnek véget kellene vetni, merthogy az „teljesen célellentétes volt”.

A Mandiner megkereste Setényi Jánost, az MCC Tanuláskutató Intézet igazgatóját, aki szerint „Lannert elképzelése abba az irányba illeszkedik, amely az iskolai terhelés mérséklését és a burjánzó tantárgyak megfékezését célozza. Népszerű és könnyen kivitelezhető javaslat. Valószínűleg a NAT felülvizsgálata további óraszám csökkenést hoz majd. 

Ami némi nyugtalanságra adhat okot az az a tény, hogy a mindennapos testnevelés óra eltörlése éppen a legkevesebbet mozgó halmozottan hátrányos helyzetű tanulóktól vonná meg a testmozgást. 

A középosztály ugyanis megveszi a sportot a gyerekeinek.”

Korábban Hal Melinda, az intézet kutatásvezetője is nyilatkozott a témában, aki inkább az étkezési problémákkal és a kockulással kötötte össze a problémát. 

Setényi János Budapesten született 1961-ben. Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK-n folytatta, részképzésen a Helsinki Egyetemen vett részt. Eredetileg történész, neveléstudományi doktori fokozatát az MTA-n szerezte. Az elmúlt 25 évben rendszeresen dolgozott az OECD, az Európa Tanács és az EU oktatásért felelős főigazgatóságának projektjeiben. Az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója. Felsőfokon beszél angol és finn nyelven, az oroszt és a mandarint középfokon használja.

Fotó: Földházi Árpád

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
•••
2026. május 21. 13:11 Szerkesztve
A Facebook-nyomkodással több kalóriát adnak le, mint a tornaórákon. Digitális testnevelés a következő választásokra való felkészítéshez.
states-2
2026. május 21. 12:44
Április 12-én üzembe helyezték a Magyar Tébolydát.
hakapeszim
2026. május 21. 12:35
Egyébként a sport tényleg hízlal. Egy időben rendszeresen jártam úszni. Egy - másfél óra reggel. Hazamentem, és megettem egy kolbászos rántottát 8 tojásból. Hozzá egy kenyérsarok, előtte egy feles, mellé 2 - 3 sör. Hát milyen az, a vízben való mozgás után? Az ember farkaséhes.
yalaelnok
2026. május 21. 12:34
Ezredrangú kérdés, hogy hány tesióra van (és emellett az edzettség fontos). A történelem, irodalom identitásképző órák, hogy azokkal mi lesz, az nemzeti sorskérdés.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!