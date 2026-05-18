Komoly következményei lesznek, ha az ukránok több embert visznek a frontra, mint amennyi a gazdaságba kell – figyelmeztet a kárpátaljai magyar politikus

Komoly gazdasági és társadalmi következményei lehetnek annak, ha Ukrajnában tovább szigorítják a mozgósítási szabályokat – erről beszélt a Mandinernek Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ifjúsági Szervezetének elnöke, a Beregszászi Járás Tanács képviselője, valamint a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Beregszászi Képzési Központjának munkatársa. A politikus megszólalása annak kapcsán érkezett, hogy Ukrajnában egyre élesebb vita bontakozik ki a stratégiai jelentőségű vállalatok dolgozóinak mentessége körül. A Kárpáti Igaz Szó szerint Kárpátalján és más régiókban már attól tartanak, hogy veszélybe kerülhet a gazdaság működése.

Egyre nagyobb vita zajlik Ukrajnában

A KISZÓ beszámolója szerint országos szinten sokan a mozgósítás további szigorítását sürgetik, miközben több régióban – köztük Kárpátalján – attól tartanak, hogy a gazdaság működése ellehetetlenülhet, ha aránytalanul sok dolgozót kényszerítenek a frontra.