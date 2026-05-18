05. 18.
hétfő
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ukrán hadsereg kárpátaljai magyarok Ukrajna MCC Viktor Mikita ukrán gazdaság Kárpátalja

Komoly következményei lesznek, ha az ukránok több embert visznek a frontra, mint amennyi a gazdaságba kell – figyelmeztet a kárpátaljai magyar politikus

2026. május 18. 20:11

Dobsa István a Mandinernek arról beszélt: Kárpátalja gazdasága különösen érzékenyen reagálna arra, ha megszüntetnék a stratégiai jelentőségű cégek dolgozóinak hadkötelezettség alóli mentességét.

Komoly gazdasági és társadalmi következményei lehetnek annak, ha Ukrajnában tovább szigorítják a mozgósítási szabályokat – erről beszélt a Mandinernek Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ifjúsági Szervezetének elnöke, a Beregszászi Járás Tanács képviselője, valamint a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Beregszászi Képzési Központjának munkatársa. A politikus megszólalása annak kapcsán érkezett, hogy Ukrajnában egyre élesebb vita bontakozik ki a stratégiai jelentőségű vállalatok dolgozóinak mentessége körül. A Kárpáti Igaz Szó szerint Kárpátalján és más régiókban már attól tartanak, hogy veszélybe kerülhet a gazdaság működése.

Egyre nagyobb vita zajlik Ukrajnában

A KISZÓ beszámolója szerint országos szinten sokan a mozgósítás további szigorítását sürgetik, miközben több régióban – köztük Kárpátalján – attól tartanak, hogy a gazdaság működése ellehetetlenülhet, ha aránytalanul sok dolgozót kényszerítenek a frontra.

A kérdésben megszólalt Viktor Mikita, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetőhelyettese, Kárpátalja korábbi kormányzója is. Szerinte a jelenlegi szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy

a vállalatok dolgozóik legfeljebb 50 százalékát mentesítsék a mozgósítás alól, már most is „a működőképesség alsó határát” jelenti.

A politikus arra figyelmeztetett: az ukrán gazdaság stabilitása ma ugyanannyira fontos része a háborús védekezésnek, mint maga a frontvonal. A hivatalos adatok szerint az ukrán üzleti szektor 2025-ben mintegy 1,2 billió hrivnya adót és járulékot fizetett be az állami költségvetésbe, amelyből többek között a hadsereg működését és az állami intézményrendszert finanszírozzák.

„Egy teljes ellátási lánc bénulhat meg”

Dobsa István a Mandinernek arról beszélt: Kárpátalja gazdasága eleve sérülékenyebb, mint Ukrajna nagyobb ipari térségeié, ezért a munkaerő-kiesés is gyorsabban és látványosabban fejti ki a hatását.

„A kritikus fontosságú vállalkozások esetében nem egyszerűen arról van szó, hogy egy-egy cég elveszíthet néhány munkavállalót. Sokszor olyan szakemberekről beszélünk, akiknek a kiesése egy teljes termelési folyamatot, szolgáltatást vagy ellátási láncot béníthat meg” – fogalmazott.

A politikus szerint ez érintheti

  • a logisztikát,
  • az élelmiszer-ellátást,
  • a mezőgazdaságot,
  • az energetikai és
  • kommunális szolgáltatásokat, valamint
  • az exportra termelő vállalkozásokat is.

Ha a mentességeket megszüntetik vagy jelentősen korlátozzák, annak következménye lehet a termelés visszaesése, a vállalkozások részleges vagy teljes leállása, az adóbevételek csökkenése”

– mondta.

Hozzátette: Kárpátalján sok kis- és középvállalkozás már most is rendkívül nehéz helyzetben működik.

Számukra egy ilyen döntés nem egyszerű nehézséget, hanem akár a működés végét is jelentheti”

– hangsúlyozta Dobsa István.

Így próbálták túlélni a háborús éveket

Arra a kérdésre, hogy a vállalkozások miként tudtak működni az elmúlt évek háborús körülményei között, a határon túli magyar politikus úgy fogalmazott:

a kárpátaljai cégek „rendkívüli alkalmazkodóképességről és kitartásról tettek tanúbizonyságot”.

Mint mondta, ebben kulcsszerepet játszott a kritikus fontosságú vállalkozások rendszere és a kulcsfontosságú dolgozók mentessége.

Ez sok esetben lehetővé tette, hogy legalább a legszükségesebb szakemberek a helyükön maradjanak, és a vállalkozások ne álljanak le teljesen”

– emelte ki.

A KMKSZ ISZ elnöke szerint sok cég kénytelen volt rugalmasabb munkarendre átállni, visszafogni a beruházásokat és kizárólag a legfontosabb tevékenységekre koncentrálni.

Kárpátalja helyzetét ugyanakkor részben javította, hogy a fronttól távolabb fekvő régióba több belső áttelepült vállalkozás és munkavállaló is érkezett.

Ez bizonyos területeken átmenetileg élénkítette a gazdaságot, de nem oldotta meg a strukturális problémákat”

– tette hozzá.

Felborulhat a kényes egyensúly

Dobsa István szerint az állam eddig egyfajta kompromisszumos rendszerrel próbált kötéltáncot járni a hadsereg emberigénye és a gazdaság működőképessége kapcsán.

„Fontos látni, hogy a hadsereg emberigénye és a gazdaság működőképessége között nagyon kényes egyensúlyt kell fenntartani. Ha ez az egyensúly megbomlik, annak nemcsak gazdasági, hanem társadalmi következményei is lesznek” – figyelmeztetett.

A Kárpáti Igaz Szó cikke szerint a nyilvánosságra került becslések alapján több mint kétmillió hadköteles korú ukrán férfi még mindig nem frissítette adatait a hadkiegészítő központokban, miközben különböző források mintegy 200 ezerre teszik azok számát, akik engedély nélkül hagyták el katonai alakulatukat.

Egyre nagyobb a munkaerőhiány

Dobsa István lapunknak arról is beszélt: pontos, nyilvánosan ellenőrizhető mozgósítási adatok nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor az világosan látszik, hogy Kárpátaljáról a háború kezdete óta jelentős számú férfit hívtak be katonának.

Sok településen látható, hogy a munkaképes korú férfiak jelentős része vagy a hadseregben szolgál, vagy külföldön tartózkodik, vagy valamilyen okból már nem érhető el a helyi munkaerőpiacon”

– fogalmazott.

A politikus szerint ez a hiány ma már nemcsak a gazdaságban, hanem a családok életében, az önkormányzatok működésében és a közösségi életben is egyre erősebben érzékelhető.

***

Összesen 6 komment

alenka
2026. május 18. 22:28
Kit érdekel, még jobb is, legalább nem termelik- tenyésztik a sok gyilkos szart!
Takagi
2026. május 18. 21:21
Kit érdekel. Ukrán ügy.
Atti bá
2026. május 18. 20:57
István túl tisztességesen gondolkozik. Levelibéka bandája le se sza.ja mi van a hohol gazdasággal hiszen az ő érdekeltségük a támogatásokban és a fegyvereladásban van.
koklobox
2026. május 18. 20:51
A fürdőkád is kiürül idővel ha a lefolyón több megy le mint amennyi a kádtöltő csapon érkezik.
