Mindeközben a hadsereg jelentős költségvetési hiánnyal küzd. 2022 óta folyamatos az általános mozgósítás, és rendszeressé vált a katonai és rendőri erőszak a kényszertoborzások során. Olyannyira drámai a helyzet, hogy országszerte feltűntek a nők toborzásáról szóló plakátok is, a következő felirattal: „Ukrajna védelme női ügy”.

Miután a plakátok általános aggodalmat váltottak ki, Andrij Podik, a Szárazföldi Erők kommunikációs osztályának vezetője azt nyilatkozta, hogy a plakátok csupán a toborzási kampány részei, a nőkkel szemben nincsenek kényszersorozások.

Ugyanakkor 2026 márciusában több nő is arról számolt be, hogy a „Rezerv+” alkalmazásban katonai beosztással találta meg saját profilját,

pedig soha nem nyújtott be erre vonatkozó dokumentumokat. Vannak olyanok is, akiket szökevényként köröz a rendőrség, pedig sosem kaptak behívót.

