A fegyveres dezertőrök Harkivban rendszeresen támadnak a civil lakosságra, a támadások pedig gyakran halálos kimenetelűek.
Ukrán dezertőrök tartják rettegésben a lakosságot Harkivban: fosztogatnak, gyilkolnak és fegyvereket árulnak – számolt be a TASZSZ hírügynökség egy orosz biztonsági forrásra hivatkozva.
A csoportok nyíltan, a közösségi médiában árulnak drónokat és fegyvereket, és rendszeres fegyveres támadásokat hajtanak végre a helyi lakossággal szemben.
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a rendőrök gyakran nem mernek fellépni ellenük, mivel olyan komoly fegyverekkel rendelkeznek.
De nemcsak Harkivban, hanem egész Ukrajnában rengeteg a dezertőr, és sokan próbálnak meg kibújni a szolgálat alól.
Mindeközben a hadsereg jelentős költségvetési hiánnyal küzd. 2022 óta folyamatos az általános mozgósítás, és rendszeressé vált a katonai és rendőri erőszak a kényszertoborzások során. Olyannyira drámai a helyzet, hogy országszerte feltűntek a nők toborzásáról szóló plakátok is, a következő felirattal: „Ukrajna védelme női ügy”.
Miután a plakátok általános aggodalmat váltottak ki, Andrij Podik, a Szárazföldi Erők kommunikációs osztályának vezetője azt nyilatkozta, hogy a plakátok csupán a toborzási kampány részei, a nőkkel szemben nincsenek kényszersorozások.
Ugyanakkor 2026 márciusában több nő is arról számolt be, hogy a „Rezerv+” alkalmazásban katonai beosztással találta meg saját profilját,
pedig soha nem nyújtott be erre vonatkozó dokumentumokat. Vannak olyanok is, akiket szökevényként köröz a rendőrség, pedig sosem kaptak behívót.
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP