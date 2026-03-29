ukrán hadsereg Harkiv dezertőr ukrajna

Teljes a fejetlenség az ukrán hadseregben: dezertőrök tartják rettegésben a civil lakosságot – Kijev megkezdte a nők toborzását

2026. március 29. 08:28

A fegyveres dezertőrök Harkivban rendszeresen támadnak a civil lakosságra, a támadások pedig gyakran halálos kimenetelűek.

Ukrán dezertőrök tartják rettegésben a lakosságot Harkivban: fosztogatnak, gyilkolnak és fegyvereket árulnak – számolt be a TASZSZ hírügynökség egy orosz biztonsági forrásra hivatkozva.

A csoportok nyíltan, a közösségi médiában árulnak drónokat és fegyvereket, és rendszeres fegyveres támadásokat hajtanak végre a helyi lakossággal szemben. 

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a rendőrök gyakran nem mernek fellépni ellenük, mivel olyan komoly fegyverekkel rendelkeznek.

De nemcsak Harkivban, hanem egész Ukrajnában rengeteg a dezertőr, és sokan próbálnak meg kibújni a szolgálat alól.

Mindeközben a hadsereg jelentős költségvetési hiánnyal küzd. 2022 óta folyamatos az általános mozgósítás, és rendszeressé vált a katonai és rendőri erőszak a kényszertoborzások során. Olyannyira drámai a helyzet, hogy országszerte feltűntek a nők toborzásáról szóló plakátok is, a következő felirattal: „Ukrajna védelme női ügy”.

Miután a plakátok általános aggodalmat váltottak ki, Andrij Podik, a Szárazföldi Erők kommunikációs osztályának vezetője azt nyilatkozta, hogy a plakátok csupán a toborzási kampány részei, a nőkkel szemben nincsenek kényszersorozások. 

Ugyanakkor 2026 márciusában több nő is arról számolt be, hogy a „Rezerv+” alkalmazásban katonai beosztással találta meg saját profilját,

 pedig soha nem nyújtott be erre vonatkozó dokumentumokat. Vannak olyanok is, akiket szökevényként köröz a rendőrség, pedig sosem kaptak behívót.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2026. március 29. 08:49
Miért nem szöknek át az oroszokhoz? Csak 30 km az országhatár.
gyzoltan-2
2026. március 29. 08:43
Nyilván vannak gondok háborús helyzetben..! -az lenne a csoda, ha nem lenne! Ennek ellenére bízom a zsidó vezetésben; meg fogják oldani! Vélem, hogy a zsidóság háborúja, az amerikai támogatás átmeneti zavara ellenére is, a szabad világ első számú ügye marad! -nem hiszem , hogy a Világnak, az emberiségnek van, lenne választási lehetősége..!
chief Bromden
2026. március 29. 08:40
Nem csodálkoznák, ha ezek fegyverzik fel a migráns hordákat Párizstól Stockholmig.
palika-2020
2026. március 29. 08:37
Ha a Tisza hatalomra kerulne, itt is ez lenne. Ott sem hittek el. Most mar elhiszik...késő .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!