kéjhölgy bűn megtérés II. Rákóczi Ferenc

A sátán bilincseit horda: így lépett a bűn útjára II. Rákóczi Ferenc

2026. május 30. 05:55

Fiatalon prostituáltak szolgálatait vette igénybe, a kártyaszenvedélye pedig anyagi romlással fenyegette. Így nézett szembe bűneivel a fejedelem!

Sal Endre
II. Rákóczi Ferenc száműzetése idején írt Vallomások című műve egy gyarló ember őszinte, sokszor önmarcangoló szembenézése addigi életével. A hatalmától megfosztott fejedelem irodalmi igényességű írásában azt sem hallgatta el, hogy fiatal korában a bűn útjára lépett. 

Tizenévesen a kártyázás rabja lett, 

olyannyira, hogy idővel „nappalaimat, de gyakran éjjeleimet is ezzel töltöttem. Ezek az időtöltések elszólítottak engem a szokásos kegyesség gyakorlatoktól és a te szolgálatodtól: gyakran elmaradtak a reggeli, még gyakrabban az esti imádságok…” – fogalmazott írásában, amelyben Istenhez szólnak a bűnbánó szavak. 

Komoly pénzösszegekben kártyázott, s ahogy lenni szokott, egyre többet vesztett… „Éjszakáimat világias társaságokban és kártyajátékkal töltöttem, és olykor jelentős pénzösszegek elvesztésével szűkös helyzetbe kerültem, növeltem adósságaimat, elvettem a meglevő vagyont…” Így volt ez mikor Olaszországban időzött, s később, amikor Bécsben és Lengyelországban élt. 

Nagy megbánással írt arról is, hogy rendszeresen megcsalta a feleségét, Sarolta Amáliát, és prostituáltakkal töltötte az időt. I. Lipót császár 1693 tavaszán Olaszországba küldte az akkor 17 éves Rákóczit, hogy az itáliai művészeteket és kultúrát tanulmányozza. Visszaemlékezéseiben így vélekedett erkölcsi dilemmáiról: „Ünnepnapokon a misét kötelességből, nem pedig jámborságból hallgattam meg, és ha tartózkodtam is a széles körben elterjedt és csaknem szokássá vált bűnöktől és a prostituált nőkkel való érintkezéstől, valójában nem miattad tettem, Uram, hanem mivel természetes hajlamomnál fogva borzadtam tőlük, és 

féltem a testi betegségektől, de lelkemet ellepte a bűn fekélye, 

és állatok módjára hempergett a mocsokban.”

Sarolta Amália, II. Rákóczi Ferenc felesége. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Rákóczi félelme a nemi betegségektől nem volt alaptalan. A szifilisz, az akkoriban francos nyavalyaként és bujakórként nevezett nemi betegség volt a legveszélyesebb. Aki elkapta, arra hosszas szenvedés kín és nem egyszer halál várt. Az írásból az is kiderült, Rómában pont egy nyilvánosház mellett kapott szállást: „Alig nyitottam ki az ablakot, 

sok nőt láttam a szemközti ablakokhoz sietni, akik szemükkel, jeladásokkal, vágykeltő és csábos mozdulatokkal akartak csapdába ejteni. 

De te, ó, legfőbb szeretet, szemérmetlenségüket az én megmentésemre használtad föl, ugyanis szégyenérzésem nem állhatta sokáig a pillantásukat.”

A prostitúció a nagyvárosokban a mindennapok része volt, az egyház elítélte, ennek ellenére a férfiak jelentős része látogatta a nyilvánosházakat. Persze mindenki a pénztárcájához mérten választott alkalmi partnert és senki sem csinált titkot belőle, sőt, 

sok fiú a házasság előtt szinte csak kéjhölgyekkel létesített szexuális kapcsolatot. 

A fiatal Rákócziban vallásos neveltetése folytán ötlöttek fel erkölcsi kételyek. Azt sem hallgatta el, hogy miután a császár nagykorúsította és a nővérével, Juliannával perre ment a családi örökség ügyben, sokat időzött Bécsben, ahol szintén nem kerülte el a bűn és sokakat vendégül látott azok közül, akik befolyásolhatták a per végkimenetelét. 

Bécs belvárosa. Itt is a bűn útjára lépett a fiatal fejedelem.  Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

„Csak fájdalommal tudok emlékezni, Uram, gyakori lakomáimra és ivászataimra, melyekre bizonyos emberek jóindulatának megszerzéséért ezek a pörösködések adtak okot, s melyek közben 

egy homályos származású leányka szerelmétől rabul ejtve fejest zuhantam volna a házasságtörésbe, 

ha nem tartott volna vissza a te könyörületességed annak a bűnnek a végrehajtásától, melyet gondolatban valójában már sokszor elkövettem, jóllehet a tettlegességig még nem jutottam el.”

II. Rákóczi Ferenc 14 éves korában. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Ekkor még elkerülte a házasságtörést, később viszont már nem. Részletesen írt a varsói emlékeiről is: „Lányok és asszonyok szemlélésében gyönyörködtem a fogadókban, s ha nem követtem is el tettlegesen bűnt, nem az irántad való szeretet vagy a félelem tartott vissza, hanem rettenetesen irtóztam a testi betegségtől és az utálatos bajoktól. 

Valamivel később azonban Varsóba érkezvén, még ezt a borzadást is legyűrte természetem romlottsága. (…) 

Megszabadítottál engem a bilincsektől, és én önként vettem föl ismét a sátán bilincseit. Mit mondjak neked, ó, lelkem édessége, mert nem akarok kibúvókat keresni? Ez ideig bűnös voltam, de a bűnöket vagy tudatlanságból, vagy a szerelem heves szenvedélyétől vezetve követtem el. De ebben az átkos cselekedetemben még csak ezek sem vezéreltek. Tudtam, hogy rosszat teszek, már a bűn elkövetése közben is vádolt lelkiismeretem, 

nem szerettem az utálatos ringyót, mégis elébed helyeztem.” 

Megesett, hogy egy olyan örömlány szolgáltatásait vette igénybe, akivel percekkel korábban az apródja is hált. II. Rákóczi Ferenc megtért emberként írta a Vallomásokat, Isten kezébe helyezte életét és ennek megfelelően tekintett vissza gyarló múltjára: „Mi egyéb voltam, mint bemeszelt síremlék, és az ördögnek a fejedelem öltözékében és trónján ülő, álcázott rabja.”

Nyitókép: II. Rákóczi Ferenc egy későbbi ábrázolása. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

(Következik: A fejedelem gyermekei.)

Forrás: 

Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Osiris, Budapest, 2004 (Millenniumi Magyar Történelem. Életrajzok).

Rákóczi Ferenc: Vallomások, emlékiratok. 

 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
polárüveg
2026. május 30. 10:29
A cikk címe oly féligazság, amely hamis meglátást eredményez. Mind II. Rákóczi fejedelem, mind Széchenyi gróf nem volt szentéletű ember. Mégis egyre nemesebbé válva végigvitték a nagyon nehéz küldetésüket. Ajánlom elolvasni mindkettőjük emlékiratait. Ebből kiderül, hogy a rosszból a jó felé nemcsak életmegpróbáltatások, hanem elhatározott szándék is vezetett. És ebben segítségükmre volt az istenhitük. Vívódásaik, visszazuhanásaik, a csapások elviselése, és sikereik értékelése mind alakítottak, faragtak rajtuk, míg végre olyanná lettek, ami ideállá nemesedett. Tehát kihagyhatatlan, hogy ebben a változásban és nemesedésben istenhitük segítette őket. A közért végzett életküldetésük, áldozataik pedig megnemesítették egyéniségüket. Legyen példa ez mindazoknak, akik a világi életben vágynak jobbá, többé válni, és a köz asztalára letenni!
polárüveg
2026. május 30. 10:13
II. Rákóczi fejedelem, Széchenyi gróf élete legyen példa: valódi nemességet nem születés okán nyeri el az ember. Életpélda, h. képes felnőni, vállalni valaki emberfeletti feladatot minden akadály ellenére. Vagyis megnemesedni. Nem kell ahhoz nemesnek születni, hogy bárki lélekben változzon, és a változás útján egyre nemesedjen, a nemesedéssel egyre nagyobb feladatot legyen képes vállalni. És az a feladat így akár lehet akármekkora mértékű, a nemesedett lelkű ember már képes hordozni. "Haza, a magasban". Aki oda helyezi lelkileg önmagát, az mindent elviselővé, mindenen keresztül törővé válhat, mert a lényege az karcolhatatlan – mivel a haza, a magasban. II. Rákóczi fejedelem, Széchenyi gróf egyre jobbá válva nemesedett annyira, míg életküldetésük gigantikus terhét föl nem vették hordozva halálukig a sorsterhével, hatalmas visszaütéseivel. Isten óvja emléküket! Legyen életpéldájuk minta a jobbá váláshoz azoknak, kik közösségért, nemzetükért, országukért, emberiségért kívánnak dolgozni!
polárüveg
2026. május 30. 09:47
II. Rákóczi Ferenc fejedelem és Széchenyi István gróf egyaránt figyelemre méltó példája a magyarságból erős elhatározású változással megnemesedő embernek, felvállalt küldetésnek. Mindketten fiatalkorukban a szenvedélyeiknek éltek. A próbatételek és megpróbáltatások viszont egyre jobbá, egyre nemesebbé tették őket - a kor viszonyai között. Mindkét ember képes volt a korszakban szinte hihetetlen lemondásokra, és a nemzetük szolgálatát egészen hatalmas mértékben felvállani. Ilyen módon egyre nemesedő életük, állandó birkózásuk az egyéniségük rossz oldalával, és a felvállalt óriási feladatok faragták egyre nemesebbé a születésüktől fogva nemes, de nem nemesen viselkedő két férfit. A nemesedésre való vágy megjelenéséért, az azért való küzdelmükért és a nemzetükért felvállalt harcukért minden tisztelet megilleti őket kudarcaik dacára. Gyenge tetteik helyett emlékezzünk tisztelettel a másokért, a nemzetükért és országukért felvállalt áldozatukra! Isten óvja életpéldájukat, emléküket!
juppiter
2026. május 30. 09:30
Horda vagy hordta? (Jaj.)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!