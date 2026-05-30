A sátán bilincseit horda: így lépett a bűn útjára II. Rákóczi Ferenc

II. Rákóczi Ferenc száműzetése idején írt Vallomások című műve egy gyarló ember őszinte, sokszor önmarcangoló szembenézése addigi életével. A hatalmától megfosztott fejedelem irodalmi igényességű írásában azt sem hallgatta el, hogy fiatal korában a bűn útjára lépett.

Tizenévesen a kártyázás rabja lett,

olyannyira, hogy idővel „nappalaimat, de gyakran éjjeleimet is ezzel töltöttem. Ezek az időtöltések elszólítottak engem a szokásos kegyesség gyakorlatoktól és a te szolgálatodtól: gyakran elmaradtak a reggeli, még gyakrabban az esti imádságok…” – fogalmazott írásában, amelyben Istenhez szólnak a bűnbánó szavak.