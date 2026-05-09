Zárdába küldték a Habsburgok II. Rákóczi Ferenc nővérét

A két testvér elszakadt egymástól. A serdülő Julianna lázadt a kolostori élet ellen. Anyja a császári udvar franciabarát hölgyeivel épített kapcsolatokat és így szervezte meg Julianna férjhez adását a főnemesi családból származó Ferdinánd Gobert Aspremont-Reckheim grófhoz, aki császári altábornagy volt. A gazdag férfi jóval idősebb volt a 18 esztendős Juliannánál, és mivel a császár nem támogatta a frigyet, az esküvőre titokban, a zárdában került sor.

Zrínyi Ilona egy későbbi ábrázoláson. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Akkoriban a főrangú hölgyeknél bevett szokás volt, hogy az esküvői ruhájukból templomi terítőt varrattak és felajánlották az egyháznak. Rákóczi Julianna esküvői ruhájának is ez lett a sorsa, az aranyhímzéses palástot a zborói templom kapta. 1700 körül az addig Bécsben élő Aspremont grófné figyelme még inkább Zboró felé fordult. A helyi plébániatemplom mellett megkezdte egy elegáns, hatszögletű kupolával fedett kápolna építtetését Szent Anna tiszteletére. Ez az elköteleződés élete végéig megmaradt, végrendeletében örököseinek 300 aranyat biztosított, hogy a kamatokból a zborói ispotály szegényei minden héten megemlékezhessenek Szent Annáról.

Rákóczi Juliannának hét gyermeke született:

Lajos Gobert 1692-ben, a születése évében meghalt, József Gobert 1694-ben született, Vilmos Gobert közvetlenül születése után elhunyt 1696-ban. Luitprand Gobert 1697-ben látta meg a napvilágot, Johanna Gobertina Franciska 1698-ban, végül Károly Gobert 1703-ban. A történeti dokumentumok egy Anna Barbara Ernestine nevű gyermeket is említenek, ám az ő születési évét nem ismerjük.