„Anyám igen gyöngéden szeretett”: ilyennek látta Zrínyi Ilonát II. Rákóczi Ferenc

Nemcsak édesapját, az édesanyját, Frangepán Katalint is elvesztette, mivel az özvegy beleőrült férje kivégzésébe és egy zárdában halt meg. Ilona testvérével, János Antallal is elbántak a Habsburgok, besorozták a császári seregbe, majd koholt vádak alapján húsz évig sínylődött börtönben, ahonnan nem is került ki élve. Zrínyi Ilona mélyen vallásos, istenfélő asszony volt, aki később

fiának írt búcsúlevelében is jelezte, a tisztességet, jóerkölcsöt és a hitet tartotta élete iránytűjének.

Kevés hiányzott ahhoz, hogy az apja után a férjét, I. Rákóczi Ferencet is elveszítse a Wesselényi-összeesküvés miatt, ám váltságdíj és számtalan pompás vár átengedése fejében életben maradhatott. Gyógyírt jelentett a családnak, hogy megszületett a kislányuk, Julianna, majd 1676-ban a kis Ferenc, a későbbi fejedelem. De aztán jött az újabb tragédia, hiszen Ferkó csupán négyhónapos volt, mikor 31 évesen meghalt az édesapja.

Zrínyi Péter, Ilona édesapja egy későbbi korban készült festményen. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

Zrínyi Ilonáról tudni lehet, hogy már felnőttként sokféle növényt nevelt, fügefát, különböző gyümölcsfákat (melyeket ő is oltott), szerette a paradicsomvirágot, a ciprusokat, a törökszegfűt, a borostyánt, a fekete rutát. Melegágyakban termesztette a növényeket, és arról is gondoskodott, hogy gyermekeinek, így a kisfiának is legyen saját kertje, amelyet gondozhat. Értett a gyógyításhoz, és csodás hímzéseket készített. Kedvelte a muzsikát, szeretett táncolni, sokat olvasott.