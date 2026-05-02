Egész valójában semmi középszerű sincs: ilyen volt Rákóczi Ferenc ifjúkora

csodáltam, forgattam őket, és mivel szégyelltem elkérni, mindenki tudta nélkül egyet elvettem.

Három év elteltével ugyanez történt velem a sziléziai Neissében, egy körző dolgában, melyet az atyák híres könyvtárában a nem használt matematikai eszközök közül emeltem el. Miközben ezeket érett ítélettel most újra fölidézem, feltűnik nekem, hogy mindkét cselekedetet anélkül hajtottam végre, hogy felebarátomat megkárosítottam volna, ugyanis senki nem ismerte fel, hogy hiányzik valami, és nem is kereste. Ezenkívül azt is tudom, hogy nem a cselekedetben leltem örömömet, hanem az elemelt dologban, tehát nem a megkárosítás vagy egy hasznos dolog eltulajdonítása volt szándékomban.”

I. Lipót császár foglya volt a fiatal Rákóczi. Forrás: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

A gimnázium elvégzése után a prágai Károly Egyetemre kerül. Kezdetben Prágában is a jezsuitáknál volt a szállása, csak később engedték meg, hogy az egyetemhez közeli magánlakásban élhessen. Az első évben a fő tantárgy a logika volt, amely nem érdekelte különösebben, inkább építészetet, matematikát, geometriát akart tanulni. A második évben fizikát és filozófiát is hallgatott, de elsősorban az optika, a hadi építészet, az erődítéstan és a ballisztika érdekelte és ezekhez a tudományokhoz kapcsolódó könyveket olvasott.