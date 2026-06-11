„Csodálatos színházi hagyományainkat éltetni kell! A nálunk vendégeskedő nyugati színházcsinálók rendszeresen panaszkodnak a gyorsan fogyó nézőszámra. Mi még nem panaszkodhatunk, de tennünk kell azért, hogy ne induljanak el káros folyamatok. A budapesti túlkínálat ellenére is meg tudjuk tölteni a házainkat.

Hatalmas kincs a színházi struktúra. Ha az új kulturális kormányzat – esetleg francia mintára – hozzá akar nyúlni, óvatosságot javaslok. Jó volna néhány, szakmai konszenzust élvező kezdeményezést fenntartani: az előző miniszter megígérte, hogy évente egy színházat fel fognak újítani, jó volna megvalósítani ezt az ígéretet a változás után is, mert a színházi infrastruktúránkra ráfér a fejlesztés. Nemrég alakult a Németh Antal Idős Színész Támogató Alapítvány, amelynek támogatása rendkívül fontos volna. Az előző kabinet biztosított forrást a működésére, most ezen források sorsát sem ismerjük. És a legfontosabb: színházi életünk talán legnagyobb problémája a túlképzés, amely hosszú távon rengeteg elhelyezkedni képtelen, boldogtalan, frusztrált embert nevel ki. Ezen is érdemes volna elgondolkozni.