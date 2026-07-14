Több dolgok vannak földön és égen! Ez történt a Hamlet után

Elbeszélni valamit persze nem csupán szavakkal lehet, lásd többek között a tánc univerzális érthetőségét. Az ifj. Vidnyánszky Attila rendezte, „Hamlet után” járó kísérletben azonban táncról szó sincs, hacsak az elnagyoltan groteszk, pantomimszerű, mégis pontosan adagolt mozdulatokat (Berecz István és Kondákor Ajsa Panka koreografálásában) nem tekintjük annak. Sőt, a színészek időnként meg is szólalnak, legalábbis hangokat adnak ki, Horatio meg dalra fakad – Lengyel Benjámin e szempontból is korosztálya legjobbja; elképesztően kellemes orgánumát akármeddig el tudnánk hallgatni.

És mindennek a hátterében ott van az a bizonyos, mindennél beszédesebb díszlet. Schnábel Zita a Színház- és Filmművészeti Egyetem Ódry Színpada aulájának pontos mását alkotta meg, itt zajlik az egyik síkján a generációk harcaként is értelmezhető, soha véget nem érőnek látszó cinikus öldöklés. Ennek fényében minden színházi közegben jártas ember érti, a közösségin túl milyen személyes traumafeldolgozás zajlik a szemünk előtt: „Az apám szelleme kísért!” – húzza alá a színlapon kiemelt hamleti szöveg is.

A némacsend az eltelt évad talán egyik legkíváncsibban várt előadása volt, és rá is szolgált a nagy érdeklődésre. Előtte azonban nem árt felkészülni az alapjául szolgáló műből, különben nem lesz több, mint egy érdekesen hullámzó, a türelmet meg-megpróbáló, majdnem kétórás mozgásszínházi kísérlet sok kiömlő vérrel.