„Eszement gyűlölet terjedt el az országban az utóbbi hónapokban, ami a filmszakmába is beivódott” – Kálomista Gábor a Mandinernek

Többször kifejtettem már, hogy nem tartom jónak a filmek százszázalékos állami támogatását. Ha valaki hoz a filmjének külső finanszírozót, akkor a Nemzeti Filmintézet annyival kevesebb pénzt ad neki a projektre. Így viszont senki nem olyan hülye, hogy kezét-lábát törje azért, hogy piaci forrásokat szerezzen a filmjéhez. Innentől kezdve a valódi produceri szakma megszűnt létezni. Amit ebben a rendszerben producernek nevezünk, az tulajdonképpen a gyártásvezetővel egyenlő, az igaz producer pedig az NFI lett.

Miért baj ez?

Mert így a producerek kevésbé érdekeltek abban, hogy sikerre vigyék a filmjüket. Más lenne a helyzet, ha a piaci források megszerzése pluszpénzt jelentene egy film büdzséjében, ami az állami támogatáson felül folyik be.

A liberális művészvilág állandóan kritizálta a jobboldali kormány kultúrpolitikáját. Volt, aki a százszázalékos támogatást is kifogásolta?

Nem emlékszem, hogy kifogásolta volna ezt bárki közülük. Nekik inkább azzal volt bajuk, hogy szerintük nem azok kapták a támogatást, akik megérdemelték volna, vagy nem annyit kaptak, amennyit szerintük érdemeltek.

Fotó: Földházi Árpád

Miközben a művészek az állami támogatások elosztásán vitatkoznak, ma már egy kis kreativitással és a mesterséges intelligencia segítségével egy film költségvetésének a töredékéből létre lehet hozni olyan szatirikus animációs sorozatot, mint a Szondi utca, amit tömegek néznek a YouTube-on. Nem aggódnak emiatt a filmproducerek?

Tudnak jók lenni a maguk módján az ilyen alkotások, de azért sosem fogják azt a minőséget képviselni, mint egy igazi film, amelyben valódi, élő és lélegző szereplők vannak. Azt viszont nem tagadom, hogy a mesterséges intelligencia veszélyt jelent a hagyományos filmre. Ezt az is mutatja, hogy már vannak MI-filmfesztiválok. Sok gondot megspórol magának egy producer, ha így csinál filmet. Nem kell színészek szerződésével és ki­fizetésével bajlódni, külön öltözőt és magángépet sem igényelnek az MI-színészek. De én biztos nem fogok ebben részt venni. Nekem fontosak az emberi kapcsolatok. Ma már majdnem mindent lehet a virtuális térben csinálni. Tudunk ott információt szerezni, szórakozni, párt keresni, de a valódi élet nem ott zajlik.

Sosem tagadta, hogy jobboldali nézeteket vall. Igyekezett ezt a filmjeivel is képviselni?

Azt szoktam mondani, hogy nincs bal- vagy jobboldali néző, csak néző van, aki jól akarja érezni magát. A világnézetem benne van a munkámban, hiszen nem lehet elválasztani a kettőt. Jó is, ha a saját szemléletemmel bővíteni tudom az étlapot, amelyről a nézők válogathatnak, de ez nem azt jelenti, hogy pártpolitikai vagy ideológiai üzeneteket akarok átadni a filmjeimmel. Szórakoztatni akarok, lehetőleg minél több embert. Igaz, ezt a felfogást nem mindenki osztja a művészvilágban.

Szerintük mi a fontos ehelyett?

Janisch Attila egyszer azt mondta, hiába csinálnak az én filmjeim több tíz- vagy százezres nézettséget, az ő néhány ezer nézője többet ér. Tehát az ő nézői értékesebbek az enyémeknél. Érdekes ideológiai álláspont, elég sötét időket idéz, maradjunk annyiban. Van egy elképzelés, amely szerint csak az számít, hogy az alkotó megvalósíthassa önmagát – az ilyen filmeket szokták szerzői filmnek nevezni. Vannak kiváló művelői, előfordul, hogy világsiker születik belőle, de ha megbukik, akkor megmagyarázzák, hogy a nézők nem értették meg. Én viszont úgy gondolom, ha egymás után több filmedet sem értették meg, akkor talán nem a nézőkkel van a baj.

Nehezen tudom elképzelni, hogy Szophoklész azon gondolkodott, szerzői vagy közönség­darabot írjon. Nem hamis ez a dilemma?

Nem szeretem a közönségfilm és a szerzői film szembeállítását. Világéletemben harcoltam ellene, azt vallom, csak jó és rossz film létezik, a sikert pedig nem kell megmagyarázni. A film és a színház küldetése az, hogy szórakoztasson, amit sokféleképpen el lehet érni: megnevettethet, megríkathat, szorongást okozhat, félelmet kelthet, a lényeg, hogy működjön. A nézőnek, nem pedig saját magának csinálja az alkotója, és ne bújjon a művészet álcája mögé, ne azzal magyarázza a sikertelenségét.

Számítanak még a kritikusok egy olyan világban, ahol bárki leírhatja a véleményét egy filmről vagy egy színdarabról a Facebookon?

A kritikusok valójában a közösségi média megjelenése előtt sem érdekeltek soha senkit. Kipróbáltam. Vagy huszonöt éve folytatom velük a harcomat, egy jó szót nem írtak soha arról, amit csináltam, mégis egész jól elvagyok. Igaz, nem mindenki viseli ezt ilyen jól, mert egy szűk, de befolyásos balliberális közeget még mindig profin fel tudnak hergelni. Ennek lett az áldozata Radnai Márk is, akivel most ugyan különböző politikai térfélre kerültünk, de mélységesen együttéreztem vele, amikor annak idején egy kritikus undorító módon szétszedte az egyik rendezését. Nem értettem egyet a fenyegető üzenettel, amit Márk erre válaszul küldött, de egyetértettem az indulatával. Hogy van az, hogy az előző rendszerből megörökölt kritikusaink akár egy tollvonással elintézhetik egy fiatal művész életét, ha az nem szimpatikus nekik?

De akkor mit keres ebben a közegben Kálomista Gábor, akit – ön mondta – előszeretettel „levidéki­parasztoznak”? Ráadásul egész jól érvényesül.

Nekem lételemem ez a magányos harc. Kifejezetten élvezem. Sok mindent csináltam az életemben, de mindig tudtam, mit akarok elérni, világos céljaim voltak. Tudtam, mit akarok, amikor a Thália Színház élére kerültem: mára az ország legjobban menő színháza lett.

Egy másik kulcskifejezése az előző tizenhat évben megfogalmazott kritikáknak a „független színház”. A már említett Schilling Árpád például gyakran nehezményezte, hogy a független teátrumokat nem támogatja anyagilag a kormány.

Nem nagyon van olyan, hogy független színház. Persze nem mindegy, milyen értelemben használjuk ezt a kifejezést. Az nem hangzik túl meggyőzően, amit Schilling is mindig mond, hogy „adjál pénzt, mert én független vagyok”. Ha azt mondaná, hogy alternatív színház, azt még érteném. Ha független akar lenni, viselkedjen is úgy. Mint mondjuk Pintér Béla. Az ő társulatát mondhatjuk függetlennek olyan értelemben, hogy állami források nélkül tudja fenntartani. Így megteheti, hogy – számomra meglehetősen gyomorforgató módon – politikusok magánéleti tragédiájából rendez darabot, vagy hogy a színpadán agyonvernek egy szereplőt, aki összekeverhetetlenül Schmidt Máriát van hivatva megjeleníteni. Az már egy másik kérdés, hogy ezt azért csinálja, mert tényleg ez a kristálytiszta alkotói elképzelése, vagy inkább azért, hogy kiszolgálja a közönségét, hiszen enélkül nem tudná fenntartani a társulatát. Ha utóbbi, akkor a függetlenség megint csak megkérdőjeleződik. A Pintér-féle darabok megítélése egyébként tökéletesen rávilágít arra, milyen kettős mérce uralkodik a filmes és a színházi világban.

Mire gondol?

Amikor Pintér Béla megrendezte az előbb említett botrányos darabokat, mindig az volt a mondás, hogy a színháznak politizálnia kell, hogy reflektálnia kell az aktuális politikai helyzetre. Amikor viszont közelgett a 2022-es választás, és megcsináltuk a 2006-os eseményekről szóló, Elk*rtuk című filmet, az maga volt a náci propaganda. Ugyanazok a szájak üvöltötték, hogy hogyan merészelek élő, létező emberekről ilyet forgatni, akik Pintér Béla botrányos darabjait mentegették. Ebben a világban élünk, és ezen az elmúlt tizenhat év kormányzása nem tudott változtatni.

Nehéz helyzetben van az új kormány, mert annyi pénzt, mint amennyi az előző időszakban a kultúrába áramlott, nem lesz könnyű összeszedni.

Fotó: Földházi Árpád

Egyidőben sikeres magyar sorozatok futottak a köztévén, egy részüknek ön volt a producere. Hová tűntek ezek a királyi csatornáról?

Szerettem sorozatot csinálni. Az első talán a Hacktion volt, amelyből több száz rész készült. Aztán ott volt a Munkaügyek, ami kultsorozattá vált. Az egyik karaktere, Tóth János, akit Mucsi Zoltán alakított, még külön sorozatot is kapott. Sok egyéb mellett ez is a feleségem ötlete volt. Aztán ott volt még az Egynyári kaland című ifjúsági sorozat, amit szintén szerettem. És adta magát a Csak színház és más semmi, amit itt forgattunk a Tháliában. Sajnos Andy Vajna halála után újabb központosítás kezdődött, a közmédia onnantól nem tudott sorozatot rendelni, mert a Nemzeti Filmintézet magához vonta ezeket a jogokat is. Ennek az lett az eredménye, hogy a közmédia nem dönthette el, milyen sorozatok menjenek a saját képernyőjén. Ennek a változásnak a legnagyobb nyertese az RTL lett, hiszen azt az alkotói gárdát, amelyet mi építettünk fel, egy az egyben felszippantotta, és azóta is vele gyártja a sorozatokat. Rengeteg fiatal színésznek adott lehetőséget ez az időszak, olyanoknak, mint Lengyel Tamás, Lovas Rozi vagy Molnár Áron – akik aztán a jobboldali kormány nagy ellenségei lettek –, de említhetném Vecsei H. Miklóst vagy Döbrösi Laurát is. Ők mind a közmédiában futottak be, ahogy Radnai Márk is oda rendezte a Holnap tali! című sorozatot.

Most az „abszolút filmszínházat” rendezi való­színűleg.

Igen, könnyen lehet, hogy többek között ő áll emögött. De nemcsak Radnai Márk képviseli ott a filmes szakmát. A miniszterelnök kabinetfőnöke is egy filmproducer lett, ami alapján akár lehetnék optimista is, mert legalább erősödik a kormányban a filmes jelenlét.

Ha már itt tartunk, mint filmes szakember mit gondol Magyar Péter szerepléséről? Tényleg felbukkannak benne filmnyelvi eszközök.

Konkrétan egy filmet nézünk, vagy inkább

egy sorozatot, amelynek már meg van írva a következő tíz-tizenkét része.

Ezt a műfajt a konzervatív oldalnak is meg kell tanulnia. Továbbra is azt gondolom, a kormány helye a jobboldalon van, hiszek is benne, hogy újra a helyére kerül majd minden, de ahhoz fel kell venni a ritmust. Tudomásul kell venni, hogy egy mozi is meg tud öregedni, új „filmeket” kell forgatnunk a történetünknek. Attól függetlenül, hogy nem tudjuk, hány évados lesz a Tisza-sorozat.

Lehet, hogy olyan hosszú lesz, mint a Barátok közt.

Azt azért nem hiszem, és nem is szeretném, hogy így legyen.

Először megdöbbenve, majd szégyenkezve néztem a képsorokat, amelyek a parlamentben zajlottak Magyar Péter körül, vagy amikor láttam, hogy technopartit csináltak a Kossuth téren.

Ez nálam nem fér bele, de ez az én véleményem. A választók többsége erre is szavazott, ezért ezt komolyan kell venni.

Már csak azért is, mert nem tudjuk még, mi lesz a vége: happy end vagy tragédia.

Mire tippel?

Nem látok a jövőbe, a történet végét tehát nem tudhatom, de elég sok aggasztó jel van, amiből arra következtethetünk, hogy nehéz idők következnek. A Tisza-film dramaturgiája is így van felépítve. Eddig ugye arról volt szó, hogy minden jobb lesz, az utóbbi időben viszont elkezdte azt terjeszteni a kormánypárt, hogy sokkal rosszabbul áll az ország, mint gondolta. Megjegyzem: Magyar Péter folyamatosan azt hangoztatta, hogy tele van az embereivel a Fidesz, ezért ő mindenről tud. Akkor ezt hogy nem látta előre? A dramaturgiában a kezdeti feldobottság után lassan elérünk az első sokkig, amit át kell vészelni és újra felállni. Jó dramaturgia ez, ki van találva szépen, csak érdemes észben tartani, hogy a valóságot nem lehet előre megírni.

Azt mondta, olyan idők jönnek, hogy jobb, ha nem marad rajta politikai nehezékként a Megafilmen. A színházban nem rezeg a léc?

Jól menő színház a Thália, ebből kifolyólag gondolom, sokan szeretnék vezetni helyettem. De épp ezért nem látom, milyen indokkal tudnának innen elmozdítani. Nincs olyan mutatónk, ami rossz lenne, ráadásul ez az ország legnyugisabb színháza, mentesek vagyunk a botrányoktól, és ez nagy szó. Azt sem lehet ránk fogni, hogy „elvettük” valakitől a színházat. Itt épp nem volt igazgató, amikor Bereményi Gézával idejöttünk. Volt egy konkrét elképzelésünk, amit el is mondtunk, aztán pontról pontra megcsináltuk. Összehoztuk a társulatot, építettünk új játszóhelyeket, bővítettük a repertoárunkat. Ha úgy alakul, az utolsó pillanatig megküzdök a Tháliáért, de egyelőre nem látom semmi jelét annak, hogy erre szükség lesz.

Korábban szóba hozta a Csak színház és más semmi című sorozatot. Van benne egy karakter, az igazgató, aki egy archetipikus nagy „macher”. Mindig mindent elintéz.

Az volt az irodája, ahol most ülünk.

Éppen azt akartam megkérdezni, hogy önről mintázták-e.

Az biztos, hogy voltak itt tanulóéveim, amikor én is minden furfangot bevetettem a színház érdekében, a legális és etikus határokat betartva. Azt sem tagadom, hogy latba vetettem minden politikai kapcsolatomat, ami kellett ahhoz, hogy ez a színház működjön, és minden segítségért hálás vagyok. Örülök, hogy a Fidesz-kormány megértette, miért fontos, hogy a Mikroszkóp Színpad helyén épüljön egy modern játszóhely. Teljesen megújultunk, magunk mögött hagytuk elődeink szellemiségét, és új infrastruktúrát építettünk. Amit tudtunk, kibővítettünk, felújítottunk. Nagy meló van mögöttünk, de nem állunk meg. Érkeznek az új arcok, a fiatal színészek, én pedig még jó néhány évig itt akarom egyengetni az útjukat.

Nyitókép: Földházi Árpád