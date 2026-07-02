Radikális reformot sürget a színházi életben Verebes István

A magyar közélet és a kulturális élet állapotáról beszélt Verebes István a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban. Az író, rendező és humorista a politikai légkör kapcsán hangsúlyozta, hogy bár az elszámoltatás iránti társadalmi igényt érthetőnek tartja, a bosszú logikáját veszélyesnek véli. Úgy fogalmazott, hogy a felelősségre vonásnak van helye a közéletben,

a személyeskedő és megalázó hangnem azonban csak tovább mélyíti a társadalmi megosztottságot.

A beszélgetés jelentős részében a magyar színházi rendszer problémáiról beszélt. Verebes szerint a jelenlegi struktúra évtizedek óta pazarlóan működik, miközben a szakma ragaszkodik a megszokott keretekhez. Úgy látja, a vidéki társulatok túl sok bemutatót készítenek kevés előadásszámmal, miközben hatékonyabb lenne, ha a színházak több kész produkciót cserélnének egymás között. Szerinte a mostani modell sem gazdasági, sem szakmai szempontból nem fenntartható hosszú távon.