Radikális reformot sürget a színházi életben Verebes István

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Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
A rendező szerint a közéletben a megalázás nem lehet eszköz, a színházi világban pedig sürgős változásokra van szükség.
A magyar közélet és a kulturális élet állapotáról beszélt Verebes István a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban. Az író, rendező és humorista a politikai légkör kapcsán hangsúlyozta, hogy bár az elszámoltatás iránti társadalmi igényt érthetőnek tartja, a bosszú logikáját veszélyesnek véli. Úgy fogalmazott, hogy a felelősségre vonásnak van helye a közéletben,
a személyeskedő és megalázó hangnem azonban csak tovább mélyíti a társadalmi megosztottságot.
A beszélgetés jelentős részében a magyar színházi rendszer problémáiról beszélt. Verebes szerint a jelenlegi struktúra évtizedek óta pazarlóan működik, miközben a szakma ragaszkodik a megszokott keretekhez. Úgy látja, a vidéki társulatok túl sok bemutatót készítenek kevés előadásszámmal, miközben hatékonyabb lenne, ha a színházak több kész produkciót cserélnének egymás között. Szerinte a mostani modell sem gazdasági, sem szakmai szempontból nem fenntartható hosszú távon.
A rendező arról is beszélt, hogy a színházi világ hosszú időn át bátortalanul reagált a problémákra, ugyanakkor ma már egyre több helyen mutatkoznak az elégedetlenség jelei. Hangsúlyozta, hogy a valódi megújuláshoz nemcsak politikai akarat, hanem szakmai bölcsesség is szükséges, és addig nem várható érdemi változás, amíg a színészeknek nincs valódi beleszólásuk abba, kikkel szeretnének együtt dolgozni.
Verebes a műsor végén személyesebb hangot ütött meg. Elmondta, hogy pályafutása során többször próbált változásokat kezdeményezni, de sokszor nem talált nyitottságra. Ennek ellenére optimistán tekint a jövőre, és bízik abban, hogy a következő generáció egy emberségesebb, igazságosabb és a szakmai teljesítményt jobban megbecsülő közegben dolgozhat majd. Mint fogalmazott: „Talán a gyerekeimnek már jobb lesz.”
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