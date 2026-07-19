A klasszikus ókori mondás, a „kenyeret és cirkuszt” elve pontosan megmutatja, hogy a tömegpszichológia az évezredek során alapjaiban semmit sem változott, az emberi reflexek ma is ugyanúgy működnek. Egy bölcs, megfontolt és kiegyensúlyozott vezetőnek azonban tisztában kellene lennie ezzel a jelenséggel, és ahelyett, hogy azt kiszolgálná, bizonyos helyzetekben határozottan fel kellene lépnie ellene.

A jelenlegi kormánypártnál éppen ezt látom komoly problémának. A választásokon szerzett kétharmados felhatalmazással olyan közjogi túlhatalmat kaptak, amellyel nemcsak élnek, hanem helyenként egyértelműen vissza is élnek. Tény, hogy a korábbi kormány is elkövetett hasonló határsértéseket az elmúlt másfél évtizedben , de a múlt hibái soha nem szolgálhatnak mentségül a jelen visszásságaira.