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Az ország jövője szempontjából nem az ellenfél sértegetése és megalázása a helyes út.
A klasszikus ókori mondás, a „kenyeret és cirkuszt” elve pontosan megmutatja, hogy a tömegpszichológia az évezredek során alapjaiban semmit sem változott, az emberi reflexek ma is ugyanúgy működnek. Egy bölcs, megfontolt és kiegyensúlyozott vezetőnek azonban tisztában kellene lennie ezzel a jelenséggel, és ahelyett, hogy azt kiszolgálná, bizonyos helyzetekben határozottan fel kellene lépnie ellene.
A jelenlegi kormánypártnál éppen ezt látom komoly problémának. A választásokon szerzett kétharmados felhatalmazással olyan közjogi túlhatalmat kaptak, amellyel nemcsak élnek, hanem helyenként egyértelműen vissza is élnek. Tény, hogy a korábbi kormány is elkövetett hasonló határsértéseket az elmúlt másfél évtizedben , de a múlt hibái soha nem szolgálhatnak mentségül a jelen visszásságaira.
Nem az a közéleti teljesítmény ugyanis, ha a politika kiszolgálja az aktuális őrjöngést, hanem az, ha egy felelős vezető képes kiállni, és azt mondani: emberek, higgadjunk le, gondolkodjunk józanul, mert az ország jövője szempontjából nem az ellenfél sértegetése és megalázása a helyes út.
nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI