Ft
Ft
30°C
20°C
Ft
Ft
30°C
20°C
07. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
teljesítmény Fodor Gábor politika

Nem az a közéleti teljesítmény, ha a politika kiszolgálja az aktuális őrjöngést

2026. július 19. 17:04

Az ország jövője szempontjából nem az ellenfél sértegetése és megalázása a helyes út.

2026. július 19. 17:04
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor

A klasszikus ókori mondás, a „kenyeret és cirkuszt” elve pontosan megmutatja, hogy a tömegpszichológia az évezredek során alapjaiban semmit sem változott, az emberi reflexek ma is ugyanúgy működnek. Egy bölcs, megfontolt és kiegyensúlyozott vezetőnek azonban tisztában kellene lennie ezzel a jelenséggel, és ahelyett, hogy azt kiszolgálná, bizonyos helyzetekben határozottan fel kellene lépnie ellene. 

A jelenlegi kormánypártnál éppen ezt látom komoly problémának. A választásokon szerzett kétharmados felhatalmazással olyan közjogi túlhatalmat kaptak, amellyel nemcsak élnek, hanem helyenként egyértelműen vissza is élnek. Tény, hogy a korábbi kormány is elkövetett hasonló határsértéseket az elmúlt másfél évtizedben , de a múlt hibái soha nem szolgálhatnak mentségül a jelen visszásságaira. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Nem az a közéleti teljesítmény ugyanis, ha a politika kiszolgálja az aktuális őrjöngést, hanem az, ha egy felelős vezető képes kiállni, és azt mondani: emberek, higgadjunk le, gondolkodjunk józanul, mert az ország jövője szempontjából nem az ellenfél sértegetése és megalázása a helyes út. 

nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sarzal
2026. július 19. 18:04
amig igény van a hergelésre addig az fog menni.....de tartok tőle hogy utána is
Válasz erre
1
0
zsel55
2026. július 19. 18:03
Kedves Gábor,hozzászolásod bizonyitja hogy felelösen gondolkodo állampolgár nem szavaz rájuk,de te is simán behuztad rájuk az x et. Tudtad mire készül ez a nemzet árulo szemét csürhe,de emlékszem aválaszások elötti koment jeid, mind melletük szolt.Neked is a lényeg az volt mindegy milesz csak ORBÁN ne legyen,FIDESZnelegyen .Most meg probálod osztani az édzt.Meny a picsába!!!.
Válasz erre
3
0
kisskiss-6
2026. július 19. 17:55
🍓 H​​​e​l​​y​​​i​ ​​​c​​s​a​j​ok ​​szexre ​m​​á​​​r​​a​​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​​𝟒​.​𝗧​𝗢​𝗣
Válasz erre
0
0
pollip
2026. július 19. 17:53
Pont a felelőtlen vezető hergeli a hordáját! Nem lesz még megállás, még fokozni fogja! Hogy mi a célja? Valamiféle 2006! Azt nagyon élvezné, mert akkor a Fidesz -KDNP szavazóval is le tudna számolni! Inkább ne legyen igazam.....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!