a jogállamiság nemes harcát meg kell harcolni, nem a máért, hanem a holnapért, 

„A munkanélküliek számát sikerült jórészt csökkenteni, és az amerikai dollár is viszonylag stabil. Szóval úgy néz ki, nincs komoly gond. Miért robbant mégis így ez a Watergate-ügy?” – tette fel a kérdést Mao Ce-tung Henry Kissingernek második találkozásukkor 1973-ban, jó példáját adva annak, hogy egyfelől nézve logikus folyamatok (mint hogy egy elnök belebukik demokratikus ellenfele irodájának kirablásába) hogyan tűnhetnek másfelől teljesen logikátlannak. Stabil a dollár, van munka – mit ugráltok?

Keresem azt a pontot, ahonnan nézve a magyar politika logikus, mert nem szívesen lennék maónyi távolságra a saját hazámtól. Szóval győzött Magyarországon egy párt a rendszerváltozás ígéretével – majd nem változtatott semmin. Intézkedéseket érdemben nem szüntetett meg, újakat nem vezetett be, beruházásokat nem függesztett fel, szerződéses viszonyokon alig változtatott. Ennek következtében ma Magyarországon materiális politikai viták nincsenek: a kormány az Orbán-kabinet szakpolitikai cölöpjein áll, ellenzékben pedig az egykorvolt Orbán-kormány van, közöttük vitának egyelőre nem lenne sok értelme. A politika matériáját adó szakterületek tehát kikerültek a politika homlokteréből. Maradt egyetlenegy téma: a jogállamiság.