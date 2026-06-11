Csak dicsérik a Telex cikkében az újdonsült államtitkárt

– válaszolta a Telex kérdésére Czégány Imola, aki az első szóbelijén nem ment át az oktatónál, de elmondása szerint Stump kifejezetten kedvesen bánt vele, annak ellenére, hogy nem tudott semmit. Őt szintén meglepte, hogy korábbi tanára a Tisza jelöltje lett, de támogatja a politikai szerepvállalását, sőt szerinte több hozzá hasonló ember kell a parlamentbe. „Annak ellenére, hogy politológiát tanultam, a tanárok sosem fejezték ki, hova tartoznak” – jegyezte meg.

Egy másik volt tanítványa név nélkül arról mesélt a Telexnek, hogy Stumpf az órák elején mindig megkérdezte őket, hogy érzik magukat, majd gyakran aktuálpolitikai történésekről beszélgettek.

Bodai Olivér sem számított arra, hogy volt tanára politikus lesz, de úgy véli, a legalkalmasabb embert találták meg a feladatra – írja a portál.