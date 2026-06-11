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szegedi tudományegyetem stumpf péter államtitkár

Csak dicsérik a Telex cikkében az újdonsült államtitkárt

2026. június 11. 17:53

A portál azt írja, a teljes kép érdekében igyekeztek minél több diákját megszólaltatni, mégsem mondott senki egy rossz szót sem Stumpf Péterről.

2026. június 11. 17:53
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„A Szegedi Tudományegyetem politológia tanszékének általunk megkérdezett egykori és jelenlegi hallgatói meglepődtek azon, hogy tanáruk, Stumpf Péter politikai pályára lépett” – írta cikkében a Telex.

„Nagyon gyakorlati ember. Az egyetemen barátságos és közvetlen velünk, emellett rendkívül korrekt, nincs mellébeszélés. Számomra bizalomra ad okot, hogy ilyen ember lett a képviselőm” – válaszolta a portálnak Kozák Ákos, akit először meglepett Stumpf jelöltsége.

„Csak a legjobbakat tudom róla elmondani” 

– válaszolta a Telex kérdésére Czégány Imola, aki az első szóbelijén nem ment át az oktatónál, de elmondása szerint Stump kifejezetten kedvesen bánt vele, annak ellenére, hogy nem tudott semmit. Őt szintén meglepte, hogy korábbi tanára a Tisza jelöltje lett, de támogatja a politikai szerepvállalását, sőt szerinte több hozzá hasonló ember kell a parlamentbe. „Annak ellenére, hogy politológiát tanultam, a tanárok sosem fejezték ki, hova tartoznak” – jegyezte meg.

Egy másik volt tanítványa név nélkül arról mesélt a Telexnek, hogy Stumpf az órák elején mindig megkérdezte őket, hogy érzik magukat, majd gyakran aktuálpolitikai történésekről beszélgettek.

Bodai Olivér sem számított arra, hogy volt tanára politikus lesz, de úgy véli, a legalkalmasabb embert találták meg a feladatra – írja a portál.

Rajtuk kívül még 

többen megszólaltak a Telex cikkében, de kizárólag mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott Stmpfról.

Stumpf állítása szerint a saját kampányáról nem beszélgetett a hallgatókkal, úgy látja, ennek nincs helye az egyetemen. A napi politikai események azonban rendszeresen szóba kerülnek, mert igyekszik aktuális példákkal szemléltetni a tankönyvi elméleteket – írja a Telex.

„Már a politikai szerepvállalásom előtt, és azóta is azt a felsőoktatási törvényben rögzített szabályt tartottam mindig szem előtt, hogy az egyetemi oktatónak joga van a világnézete szerint végezni a munkáját addig, amíg nem kényszeríti annak elfogadására a hallgatókat” – fogalmazott.

A portál egyébként meg is indokolta, miért közöltek olyan cikket, amely kizárólag az új kormány államtitkárának méltatásait tartalmazza. Mint fogalmaztak: „Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a tiszás képviselőről és államtitkárról, a lehető legtöbb diákját megszólaltattuk, akár névtelenül is, ám rosszat egyikük sem mondott róla”.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás
 

 

Összesen 4 komment

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Galerida
2026. június 11. 18:43
Milyen ember az, aki önként dalolva beáll egy magyar péter mögé? Nem sorolnám a negatívumait, de ha valaki tud róla valami pozitívat, megköszönöm...
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0
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google-2
2026. június 11. 18:36
Ha egy tanár a világnézetét hirdeti, elvárja, hogy a diákjai kövessék, hisz ő a tanár, ő jobban tudja.
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0
0
catalina11
2026. június 11. 18:28
„Már a politikai szerepvállalásom előtt, és azóta is azt a felsőoktatási törvényben rögzített szabályt tartottam mindig szem előtt, hogy az egyetemi oktatónak joga van a világnézete szerint végezni a munkáját addig, amíg nem kényszeríti annak elfogadására a hallgatókat” – fogalmazott." "nem kényszeríti" ez most vicc?
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0
0
nempolitizalok-0
•••
2026. június 11. 18:15 Szerkesztve
Aranyember és milyen jól áll a nyakkendője, írja a harcos, nagyon bátor független telexes "újságíró".
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2
0
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