Kálnoki-Kiss Attila: Az olimpiai program marad, jelenleg átfogó belső átvilágítás zajlik a sportállamtitkárságnál

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a következő két évben 60-60 millió forint plusz támogatást nyújt a 2028-as Los Angeles-i játékokra készülő sportszövetségeknek, a sportért felelős államtitkárság pedig megtartja az LA10 programot, de még vizsgálja, hogy ezt milyen szervezeti körülmények között teszi majd – hangzott el a MOB pénteki sajtóeseményén.

A rendezvényt abból az alkalomból tartották, hogy a Los Angeles-i olimpiáig két év van hátra, így a küldöttség kiutazásának, helyszíni felkészülésének és akklimatizációs lehetőségeinek felmérése már folyamatosan zajlik.

Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár az eseményen elmondta, számos egyeztetésen van már túl a MOB-bal és a sportági szakszövetségekkel, emellett több nagy sportegyesülettel már volt lehetősége személyesen találkozni, és ezek a tárgyalások a következő hetekben folytatódnak.