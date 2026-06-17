Berendelték a magyar élvonalbeli klubokat a minisztériumba – sajtóhír

Erre nem számítottak az NB II-es klubok: a felére csökkenhetett a központi támogatás
A hírek szerint az MLSZ szombaton küldte meg az érintett egyesületeknek az erről szóló tájékoztatást.
Több hivatalos megbeszélést is lebonyolítottak már. Az egyeztetések fókuszában annak az előkészítése állt, hogy az állami támogatásokért cserében az NB I-es kluboknak várhatóan milyen kritériumoknak kell megfelelniük.
Intenzív egyeztetéseket tartottak a múlt héten az immáron a Belügyminisztériumhoz tartozó Sportért Felelős Államtitkárságon. A Csakfoci információi szerint a kiemelt állami labdarúgó-akadémiát működtető NB I-es klubok vezetőivel tárgyaltak.
A tárgyalások – a tavalyi évhez hasonlóan – most is a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet igazgatóhelyettese, Szalai Ádám vezetésével zajlottak, és napi két-három hivatalos megbeszélést is lebonyolítottak. Az egyeztetések fókuszában annak az előkészítése állt, hogy az állami támogatásokért cserében a kluboknak várhatóan milyen kritériumoknak – különösen a hazai nevelésű fiatalok játékperceire és a produktivitási mutatókra vonatkozó előírásoknak – kell megfelelniük – számolt be a Csakfoci.
„Úgy tudjuk, konkrét vállalásokban még nem állapodtak meg, ahogyan az is kérdéses egyelőre, hogy a jövő idényre milyen összeggel számolhatnak majd az egyesületek. Információink szerint a sportért felelős frissen kinevezett államtitkár Kálnoki Kis Attila nem volt jelen a megbeszéléseken, ami forrásaink szerint egyértelműen jelzésértékű, de abban megoszlanak a vélemények, hogy mindez mit jelez. Akad, aki szerint pusztán azt, hogy a Szalai Ádám vezette és eddig meghatározó erővel bíró testület ereje fogytán és a mostani egyeztetéseket követi majd magasabb szinten további – immár új szereplőkkel.
Mások szerint viszont az is egy valós forgatókönyv lehet, hogy a futball kikerül a Kálnoki Kis Attila vezette államtitkárság hatóköre alól és a labdarúgással kapcsolatos valamennyi döntés az MLSZ alá kerül vissza, így az államtitkárság a jövőben legfeljebb a szövetséggel egyeztet majd. Miután több fontos kérdés is nyitott maradt még, így a fentiek még a főszereplők, így az NSMI számára is ismeretlenek lehetnek, döntés még nem születhetett róluk”
– olvasható.
A cikk hozzátette: az akadémiák költségvetése a naptári év végéig annyiban biztosítottnak tűnik, hogy most kapták meg az előző idényben teljesített vállalásaik után a támogatásként kapott teljes összeg 35 százalékát.
Ezt is ajánljuk a témában
A hírek szerint az MLSZ szombaton küldte meg az érintett egyesületeknek az erről szóló tájékoztatást.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA