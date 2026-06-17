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labdarúgás Szalai Ádám MLSZ NB I

Berendelték a magyar élvonalbeli klubokat a minisztériumba – sajtóhír

2026. június 17. 10:02

Több hivatalos megbeszélést is lebonyolítottak már. Az egyeztetések fókuszában annak az előkészítése állt, hogy az állami támogatásokért cserében az NB I-es kluboknak várhatóan milyen kritériumoknak kell megfelelniük.

2026. június 17. 10:02
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Intenzív egyeztetéseket tartottak a múlt héten az immáron a Belügyminisztériumhoz tartozó Sportért Felelős Államtitkárságon. A Csakfoci információi szerint a kiemelt állami labdarúgó-akadémiát működtető NB I-es klubok vezetőivel tárgyaltak.

A Sportért Felelős Államtitkárságon tárgyalnak az NB I-es klubok vezetői
A Sportért Felelős Államtitkárságon tárgyalnak az NB I-es klubok vezetői (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

A tárgyalások – a tavalyi évhez hasonlóan – most is a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet igazgatóhelyettese, Szalai Ádám vezetésével zajlottak, és napi két-három hivatalos megbeszélést is lebonyolítottak. Az egyeztetések fókuszában annak az előkészítése állt, hogy az állami támogatásokért cserében a kluboknak várhatóan milyen kritériumoknak – különösen a hazai nevelésű fiatalok játékperceire és a produktivitási mutatókra vonatkozó előírásoknak – kell megfelelniük – számolt be a Csakfoci.

„Úgy tudjuk, konkrét vállalásokban még nem állapodtak meg, ahogyan az is kérdéses egyelőre, hogy a jövő idényre milyen összeggel számolhatnak majd az egyesületek. Információink szerint a sportért felelős frissen kinevezett államtitkár Kálnoki Kis Attila nem volt jelen a megbeszéléseken, ami forrásaink szerint egyértelműen jelzésértékű, de abban megoszlanak a vélemények, hogy mindez mit jelez. Akad, aki szerint pusztán azt, hogy a Szalai Ádám vezette és eddig meghatározó erővel bíró testület ereje fogytán és a mostani egyeztetéseket követi majd magasabb szinten további – immár új szereplőkkel.

Mások szerint viszont az is egy valós forgatókönyv lehet, hogy a futball kikerül a Kálnoki Kis Attila vezette államtitkárság hatóköre alól és a labdarúgással kapcsolatos valamennyi döntés az MLSZ alá kerül vissza, így az államtitkárság a jövőben legfeljebb a szövetséggel egyeztet majd. Miután több fontos kérdés is nyitott maradt még, így a fentiek még a főszereplők, így az NSMI számára is ismeretlenek lehetnek, döntés még nem születhetett róluk”

– olvasható.

A pénzek egy részét már kifizették az NB I-es kluboknak

A cikk hozzátette: az akadémiák költségvetése a naptári év végéig annyiban biztosítottnak tűnik, hogy most kapták meg az előző idényben teljesített vállalásaik után a támogatásként kapott teljes összeg 35 százalékát.

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Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Összesen 16 komment

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hoci74
2026. június 17. 11:58
Konkrétan az életem része volt hogy M4 és megy a magyar foci. Ingyen, akár külföldön is, akár utazáskor, melóban.... Kíváncsi leszek mennyiért kell majd előfizetni... Tönkrebasznak mindent ezek a buzi tetvek a Telefontolvaj vezetésével... Szopatva leszünk...
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Reszelő Aladár
2026. június 17. 11:45
Tehát dr Bütyök miniszterelnökre várnak. Annyi viszont biztos, hogy ha a Fradi és netán más csapatok sem jutnak alapszakaszba, akkor kimondható, hogy tönkrették a hazai focit. Amivel megfognak ugyan pár milliárdot, de cserébe kapnak egy csomó elgedetlen szurkolót. Ha ez megtörténik, meg még 1-2 megszorítás is becsúszik némi szuverentiásról való lemondás mellett, akkor összes a Puskásban először csak egy kis molinón lesz a Bütyök takarodj. Aztán egyre nagyobbakon. És ezt dr Bütyök miniszterelnök úr rettenetesen nehezen fogja tolerálni. Ha pedig nekiáll kitiltani és eljárásokat is kezdeményez, akkor csúszik majd ki a kezéből ez a dolog. Már várom.
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nemecsek-3
2026. június 17. 11:08
Támogatási feltétel: minden meccs, sportesemény azzal kezdődik, hogy hatalmas képet hordoznak körbe amin Magyar Péter alkalomhoz illően labdával elhúz Ronaldó mellett és óriási gólt lő, vagy épp megugorja a 4,23m-t és a gepárd előtt 20m-el él célba vagy akrobatikus gimnasztika versenyen bemutatja a lányoknak az igazi szalagos piruettet
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nyafika
2026. június 17. 10:59
Rombolás az megy, de vannak akik vissza tudnak úgy pofont osztani, a szektás buzikat kitömik szotyival, aztán benzinnel...égjenek a szaradék seggnyaló, szarevők.
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