Berendelték a magyar élvonalbeli klubokat a minisztériumba – sajtóhír

Intenzív egyeztetéseket tartottak a múlt héten az immáron a Belügyminisztériumhoz tartozó Sportért Felelős Államtitkárságon. A Csakfoci információi szerint a kiemelt állami labdarúgó-akadémiát működtető NB I-es klubok vezetőivel tárgyaltak.

A Sportért Felelős Államtitkárságon tárgyalnak az NB I-es klubok vezetői (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

A tárgyalások – a tavalyi évhez hasonlóan – most is a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet igazgatóhelyettese, Szalai Ádám vezetésével zajlottak, és napi két-három hivatalos megbeszélést is lebonyolítottak. Az egyeztetések fókuszában annak az előkészítése állt, hogy az állami támogatásokért cserében a kluboknak várhatóan milyen kritériumoknak – különösen a hazai nevelésű fiatalok játékperceire és a produktivitási mutatókra vonatkozó előírásoknak – kell megfelelniük – számolt be a Csakfoci.