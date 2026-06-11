Kiderült, hogy kerülhetett Észak-Írországba az utcai lefejezésre készülő szudáni migráns

Dagad a botrány: a brit rendőrség úgy akarta beállítani a Nowak-gyilkosságot, mintha az áldozat lett volna felelős
Csak az ügyészség közbelépésének köszönhető, hogy a hatóság nem tudott hamis narratívát kreálni, és beavatkozni a bírósági eljárásba.
Mindössze néhány kérdésre kellett válaszolnia egy nyomtatványon.
A brit belügyminisztérium gyorsított eljárással, személyes meghallgatás nélkül adott menedékjogot annak a szudáni férfinak, aki hétfőn Belfastban életveszélyesen megsebesített egy ír férfit, amikor le akarta fejezni. A Daily Mail szerint a 30 éves Hadi Alodidot az Egyszerűsített Menekültügyi Eljárás keretében fogadták be az országba.
Ebben az eljárásban mindössze egy 10 oldalas kérdőívet kellett kitöltenie.
A rendszert még a konzervatív kormány alatt vezették be, hogy több tízezer elakadt menekültügyi ügyet felgyorsítsanak.
A lap forrásai szerint a rendszert a Belügyminisztériumban belül csak „engedélygyárként” emlegetik. Kezdetben csak bizonyos kiválasztott nemzetiségekre vonatkozott, majd 2023 júniusában kiterjesztették a szudáni, szír, afgán, eritreai, líbiai és jemeni állampolgárokra is, annak ellenére, hogy ezekből az országokból érkezők komoly biztonsági kockázatot jelentenek.
Alodid 2023 februárjában busszal utazott Dublinból Belfastba, és 2023 szeptemberében kapott ötéves menekültvízumot.
A szigorúbb határvédelmet szorgalmazó Migration Watch UK már akkor figyelmeztetett, hogy a program „veszélyes ostobaság” és gyakorlatilag amnesztiát ad a migránsoknak.
A Daily Mail egyik forrása elmondta, hogy a programot Rishi Sunak akkori miniszterelnök erőltette annak ellenére, hogy a belügyminisztérium nem támogatta.
Alodid hétfő este támadt rá a 44 éves Stephen Ogilvie-re, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett, miközben a szudáni férfi megpróbálta lefejezni. Csak azért nem történt nagyobb tragédia, mert Maitiu Mag Tighearnan, egy 32 éves ír férfi egy hurlingütővel állította meg a szudánit.
A hétfői támadás komoly zavargásokat robbantott ki Belfastban: több olyan lakást is felgyújtottak, amelyben migránsok laktak. Az interneten terjedő hírek szerint az utóbbi napokban egyre több külföldi hagyja el Észak-Írországot, mert nem érzik magukat biztonságban, és úgy érzik, hogy nem látják őket szívesen a helyiek.
Az észak-írországi események ráadásul nem sokkal azután történtek, hogy nyilvánosságra kerültek a felvételek Henry Nowak angol fiatal meggyilkolásáról. Nowakot egy szikh bevándorló késelte meg, a kiérkező rendőrök viszont Nowakot bilincselték meg, miután a szikh azt hazudta, hogy a fiatal rasszista támadást követett el ellene. Nowak hiába mondta, hogy nem kap levegőt, valamint hogy megkéselték, az intézkedő rendőrök cinikusan annyit válaszoltak a haldokló fiatalnak, hogy nem hiszik el. Csak azután hívtak mentőt, hogy Nowak elvesztette az eszméletét, akinek az életét már nem lehetett megmenteni.
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Csak az ügyészség közbelépésének köszönhető, hogy a hatóság nem tudott hamis narratívát kreálni, és beavatkozni a bírósági eljárásba.
Nyitókép forrása: Paul Faith / AFP
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