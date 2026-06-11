Kiderült, hogy kerülhetett Észak-Írországba az utcai lefejezésre készülő szudáni migráns

A brit belügyminisztérium gyorsított eljárással, személyes meghallgatás nélkül adott menedékjogot annak a szudáni férfinak, aki hétfőn Belfastban életveszélyesen megsebesített egy ír férfit, amikor le akarta fejezni. A Daily Mail szerint a 30 éves Hadi Alodidot az Egyszerűsített Menekültügyi Eljárás keretében fogadták be az országba.

Ebben az eljárásban mindössze egy 10 oldalas kérdőívet kellett kitöltenie.

A rendszert még a konzervatív kormány alatt vezették be, hogy több tízezer elakadt menekültügyi ügyet felgyorsítsanak.