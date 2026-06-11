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Észak-Írország késelés migráns Belfast

Kiderült, hogy kerülhetett Észak-Írországba az utcai lefejezésre készülő szudáni migráns

2026. június 11. 17:27

Mindössze néhány kérdésre kellett válaszolnia egy nyomtatványon.

2026. június 11. 17:27
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A brit belügyminisztérium gyorsított eljárással, személyes meghallgatás nélkül adott menedékjogot annak a szudáni férfinak, aki hétfőn Belfastban életveszélyesen megsebesített egy ír férfit, amikor le akarta fejezni. A Daily Mail szerint a 30 éves Hadi Alodidot az Egyszerűsített Menekültügyi Eljárás keretében fogadták be az országba.

Ebben az eljárásban mindössze egy 10 oldalas kérdőívet kellett kitöltenie.

A rendszert még a konzervatív kormány alatt vezették be, hogy több tízezer elakadt menekültügyi ügyet felgyorsítsanak.

A lap forrásai szerint a rendszert a Belügyminisztériumban belül csak „engedélygyárként” emlegetik. Kezdetben csak bizonyos kiválasztott nemzetiségekre vonatkozott, majd 2023 júniusában kiterjesztették a szudáni, szír, afgán, eritreai, líbiai és jemeni állampolgárokra is, annak ellenére, hogy ezekből az országokból érkezők komoly biztonsági kockázatot jelentenek.

Alodid 2023 februárjában busszal utazott Dublinból Belfastba, és 2023 szeptemberében kapott ötéves menekültvízumot.

A szigorúbb határvédelmet szorgalmazó Migration Watch UK már akkor figyelmeztetett, hogy a program „veszélyes ostobaság” és gyakorlatilag amnesztiát ad a migránsoknak.

A Daily Mail egyik forrása elmondta, hogy a programot Rishi Sunak akkori miniszterelnök erőltette annak ellenére, hogy a belügyminisztérium nem támogatta. 

Alodid hétfő este támadt rá a 44 éves Stephen Ogilvie-re, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett, miközben a szudáni férfi megpróbálta lefejezni. Csak azért nem történt nagyobb tragédia, mert Maitiu Mag Tighearnan, egy 32 éves ír férfi egy hurlingütővel állította meg a szudánit.

A hétfői támadás komoly zavargásokat robbantott ki Belfastban: több olyan lakást is felgyújtottak, amelyben migránsok laktak. Az interneten terjedő hírek szerint az utóbbi napokban egyre több külföldi hagyja el Észak-Írországot, mert nem érzik magukat biztonságban, és úgy érzik, hogy nem látják őket szívesen a helyiek.

Az észak-írországi események ráadásul nem sokkal azután történtek, hogy nyilvánosságra kerültek a felvételek Henry Nowak angol fiatal meggyilkolásáról. Nowakot egy szikh bevándorló késelte meg, a kiérkező rendőrök viszont Nowakot bilincselték meg, miután a szikh azt hazudta, hogy a fiatal rasszista támadást követett el ellene. Nowak hiába mondta, hogy nem kap levegőt, valamint hogy megkéselték, az intézkedő rendőrök cinikusan annyit válaszoltak a haldokló fiatalnak, hogy nem hiszik el. Csak azután hívtak mentőt, hogy Nowak elvesztette az eszméletét, akinek az életét már nem lehetett megmenteni.

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Nyitókép forrása: Paul Faith  / AFP

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Összesen 2 komment

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billysparks
2026. június 11. 18:09
Alapvetően nem tartom nagy bajnak, ha a tiszaszavazók nyakát nyiszálják a niggerek, végül is, ők választották.Azonban ettől nem lesz kevesebb migráncs az országban. A legjobb megoldás az lenne, ha a tiszaszavazók kimennének az ukrán frontra, migráncs meg nem jönne egy sem. a tiszaszavazók utálják az életüket, midegyiknek haálávágya van. Hát haljanak meg akkor a jó célért
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tiszasszoptato
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2026. június 11. 17:32 Szerkesztve
Itt is ez lesz!És abban is biztosak lehetünk, hogy az itt átkozodó tiszás férgek arra fognak majd rejszolni, hogy Magyar gyerekeket,nőket és asszonyokat becsetelenitenek,gyilkolnak majd meg a migránsok.
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