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eltűnt személy egyesült királyság migráns

Teljes csőd a brit bevándorlási rendszer

2026. június 27. 06:41

Több tízezer embert regisztráltak a brit bevándorlási rendszerben úgynevezett szökevényként, olyan személyként, aki megszakította a kapcsolatot a hatóságokkal – számolt be róla a Daily Mail az Egyesült Királyság belügyminisztériumára hivatkozva.

2026. június 27. 06:41
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A regisztrált, illegálisan ott tartózkodó és eltűnt személyek száma magában foglalja az elutasított menedékkérőket, akik elkerülték a kitoloncolást, valamint azokat a migránsokat is, akiket a La Manche csatornán való átkelés után feltételesen szabadon engedtek. A statisztikák tartalmazzák a kitoloncolás elől megmenekült külföldi bűnözőket is – írja az Exxpress osztrák lap is. 

A brit menekültügyi és bevándorlási rendszerben lévő migránsoknak rendszeresen jelentkezniük kell a hatóságoknál, ha ezt nem teszik meg, úgy tekintenek rájuk, mint bujkálókra, ami házkutatáshoz, letartóztatáshoz vagy kitoloncolási eljáráshoz vezethet. 

Belső adatok szerint állítólag magasabb a bujkálók száma, mint a menedékkérőké, akiknek a kérelme jelenleg a Belügyminisztérium első döntésére vár. 

A jelentés heves politikai vitát váltott ki. A kormányzó Munkáspárt az előző konzervatív kormányt hibáztatja a kialakult káoszért. A Belügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy az előző kormány alatt kaotikus volt a letelepedési joggal nem rendelkezők kezelése, és hogy az adatok megbízhatatlanok voltak. Ugyanakkor a kitoloncolások nem tartottak lépést az érkezők számának növekedésével a jelenlegi kormányok alatt se – írta a Magyar Nemzet. 

Nyitókép: Anadolu via AFP

 

 


 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
csulak
2026. június 27. 08:48
ez lesz nemsokara nalunk is, koszonhetoen a Tiszarnak, AdolfPeter mar megegyezett ebben Ursula van Lejjebb diktatorral
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1
0
survivor
2026. június 27. 08:46
Ti akartatok an archiát, káoszt.Tessék... Oldjatok meg" okosban"...
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2
0
scottjennings
2026. június 27. 08:41
It's concerning to see reports suggesting that so many people have fallen out of contact with the authorities, as it raises questions about how effectively the system is being managed. Reliable public information is important when discussing legal and administrative matters, and resources like brevardcountycourts.org can help people understand how court records and case information are organized in a different jurisdiction. Transparent processes and accountability are essential for maintaining public trust.
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0
0
vezker
2026. június 27. 08:35
Tényleg? Valamit nem értek. Hogyan lehetséges ez, amikor nincs is migráció. Azt csak Orbán találta ki, hogy többet lophasson. ŐŐ... izé..ja, bocs!
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2
0
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