Teljes csőd a brit bevándorlási rendszer

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Több tízezer embert regisztráltak a brit bevándorlási rendszerben úgynevezett szökevényként, olyan személyként, aki megszakította a kapcsolatot a hatóságokkal – számolt be róla a Daily Mail az Egyesült Királyság belügyminisztériumára hivatkozva.
A regisztrált, illegálisan ott tartózkodó és eltűnt személyek száma magában foglalja az elutasított menedékkérőket, akik elkerülték a kitoloncolást, valamint azokat a migránsokat is, akiket a La Manche csatornán való átkelés után feltételesen szabadon engedtek. A statisztikák tartalmazzák a kitoloncolás elől megmenekült külföldi bűnözőket is – írja az Exxpress osztrák lap is.
A brit menekültügyi és bevándorlási rendszerben lévő migránsoknak rendszeresen jelentkezniük kell a hatóságoknál, ha ezt nem teszik meg, úgy tekintenek rájuk, mint bujkálókra, ami házkutatáshoz, letartóztatáshoz vagy kitoloncolási eljáráshoz vezethet.
Belső adatok szerint állítólag magasabb a bujkálók száma, mint a menedékkérőké, akiknek a kérelme jelenleg a Belügyminisztérium első döntésére vár.
A jelentés heves politikai vitát váltott ki. A kormányzó Munkáspárt az előző konzervatív kormányt hibáztatja a kialakult káoszért. A Belügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy az előző kormány alatt kaotikus volt a letelepedési joggal nem rendelkezők kezelése, és hogy az adatok megbízhatatlanok voltak. Ugyanakkor a kitoloncolások nem tartottak lépést az érkezők számának növekedésével a jelenlegi kormányok alatt se – írta a Magyar Nemzet.
Nyitókép: Anadolu via AFP