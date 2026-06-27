Teljes csőd a brit bevándorlási rendszer

A regisztrált, illegálisan ott tartózkodó és eltűnt személyek száma magában foglalja az elutasított menedékkérőket, akik elkerülték a kitoloncolást, valamint azokat a migránsokat is, akiket a La Manche csatornán való átkelés után feltételesen szabadon engedtek. A statisztikák tartalmazzák a kitoloncolás elől megmenekült külföldi bűnözőket is – írja az Exxpress osztrák lap is.

A brit menekültügyi és bevándorlási rendszerben lévő migránsoknak rendszeresen jelentkezniük kell a hatóságoknál, ha ezt nem teszik meg, úgy tekintenek rájuk, mint bujkálókra, ami házkutatáshoz, letartóztatáshoz vagy kitoloncolási eljáráshoz vezethet.