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egyesült királyság szalmonella magyarország ukrán

Ukrán tésztától betegedtek meg Európa-szerte, beleértve Magyarországot is

2026. július 03. 20:02

A megbetegedések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek, közülük legalább 49-en kórházi kezelésre szorultak.

2026. július 03. 20:02
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Európában 14 országban több mint száz ember betegedett meg szalmonellától, amelyet nagy valószínűséggel ízesített instant tészta okozhatott. A fertőzés egy ukrajnai gyártó termékeihez kapcsolódhat – írja az Euronews nyomán az Index.

A Reeva Foods a múlt héten arról tájékoztatott, hogy a balti piacra szánt, az ukrán Euro Food Service által gyártott instant tészták egyik gyártási tételében felmerült a Salmonella Stanley jelenlétének gyanúja, ezért 

az érintett termékeket kivonták a forgalomból, és belső vizsgálatot indítottak.

A vállalat közlése szerint független laboratóriumi vizsgálatokat rendeltek el, hatósági auditokat végeztek, szigorították a gyártási környezet ellenőrzését, valamint további megelőző intézkedéseket vezettek be.

A megbetegedések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek, közülük legalább 49-en kórházi kezelésre szorultak.

Fertőzéseket eddig Magyarország mellett Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Csehországból, Dániából, Észtországból, Franciaországból, Németországból, Lettországból, Litvániából, Hollandiából, Norvégiából, Lengyelországból és Svédországból jelentettek.

Nyitókép: illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Összesen 19 komment

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szim-patikus
2026. július 03. 20:52
Cionista szakácskönyv szerint metélt zsidóktól kosher metéltet megvenni programozott öngyilkosság lehet ivóvízmérgezéssel, orvosi euthanáziás háttérrel. Mazel tov
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cint04
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2026. július 03. 20:41 Szerkesztve
"mreinstand-5 2026. július 03. 20:14 Ezért kell kezet mosni WC használat után, de ez a Bécstől keletre megugorhatatlan feladat az ottaniak számára. " Bécstől keletre? Kikre gondolsz tiszás náci? A burgenlandiakra? Vagy a saját csládodra a hétesi szegretumban a purtiban? Csak szólok baromarc hogy a németek - angolok - fanciák azok akik a fürdést mosakodást elvétve űzik még gatyát sem cserélnek mindennap. Németországban rászólnak a magyar anyukára, hogy a gyereket nem kell mindennap fürdetni. Az is egy német miniszter volt te féreg aki azt ajánlotta egy kis nedves törölközövel simán elég tisztálkodni.. Szal éppenséggel pont a te fostos nyugati haverkáid azok akik még gatyát sem cserélnek naponta. Hogy a te meg az oláh szőröstalpú rokonságod nem tisztálkodik az a te bajod. Ja és még valami köcsög: nem csak megyarországon hanem nyugaton Bécstől nyugatra is jócskán vannak fertőzöttek.
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1
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Toma78
2026. július 03. 20:32
Zabáljátok csak Tiszás csótányok, hogy puszuljon a férgese...🖕🤡🖕
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3
0
mreinstand-5
2026. július 03. 20:14
Ezért kell kezet mosni WC használat után, de ez a Bécstől keletre megugorhatatlan feladat az ottaniak számára.
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