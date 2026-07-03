Ukrán tésztától betegedtek meg Európa-szerte, beleértve Magyarországot is

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
A megbetegedések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek, közülük legalább 49-en kórházi kezelésre szorultak.
Európában 14 országban több mint száz ember betegedett meg szalmonellától, amelyet nagy valószínűséggel ízesített instant tészta okozhatott. A fertőzés egy ukrajnai gyártó termékeihez kapcsolódhat – írja az Euronews nyomán az Index.
A Reeva Foods a múlt héten arról tájékoztatott, hogy a balti piacra szánt, az ukrán Euro Food Service által gyártott instant tészták egyik gyártási tételében felmerült a Salmonella Stanley jelenlétének gyanúja, ezért
az érintett termékeket kivonták a forgalomból, és belső vizsgálatot indítottak.
A vállalat közlése szerint független laboratóriumi vizsgálatokat rendeltek el, hatósági auditokat végeztek, szigorították a gyártási környezet ellenőrzését, valamint további megelőző intézkedéseket vezettek be.
A megbetegedések főként gyermekeket és fiatal felnőtteket érintenek, közülük legalább 49-en kórházi kezelésre szorultak.
Fertőzéseket eddig Magyarország mellett Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Csehországból, Dániából, Észtországból, Franciaországból, Németországból, Lettországból, Litvániából, Hollandiából, Norvégiából, Lengyelországból és Svédországból jelentettek.
Nyitókép: illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)