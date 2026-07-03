Ukrán tésztától betegedtek meg Európa-szerte, beleértve Magyarországot is

Európában 14 országban több mint száz ember betegedett meg szalmonellától, amelyet nagy valószínűséggel ízesített instant tészta okozhatott. A fertőzés egy ukrajnai gyártó termékeihez kapcsolódhat – írja az Euronews nyomán az Index.

A Reeva Foods a múlt héten arról tájékoztatott, hogy a balti piacra szánt, az ukrán Euro Food Service által gyártott instant tészták egyik gyártási tételében felmerült a Salmonella Stanley jelenlétének gyanúja, ezért