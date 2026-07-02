Szállodákból katonai létesítményekbe kerülnének a migránsok

Több mint 400 ezer irreguláris migráns tartózkodhat az Egyesült Királyságban – derül ki a brit belügyminisztériumból kiszivárgott adatokból. Amint arra a Migrációkutató Intézet írása is felhívja a figyelmet,

a Munkáspárt kormánya új bevándorlási szigorításokra készül: felgyorsítaná a kitoloncolásokat, és fokozatosan katonai létesítményekbe költöztetné a menedékkérőket. Egyelőre azonban kérdéses, hogy az intézkedések valóban csökkentik-e a rendszer költségeit, illetve mérséklik-e a bevándorlásellenes Reform UK párt növekvő támogatottságát.

A The Times által ismertetett adatok szerint jelenleg 412 191 olyan bevándorló tartózkodik az országban, aki nem rendelkezik jogszerű tartózkodási engedéllyel. Közülük mintegy 200 ezren egyelőre nem toloncolhatók ki, mert ügyükben menekültügyi, emberi jogi vagy más jogi eljárás, illetve fellebbezés van folyamatban.