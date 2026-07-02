Ft
Ft
29°C
24°C
Ft
Ft
29°C
24°C
07. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
migrációkutató intézet reform uk migráns munkáspárt

Szállodákból katonai létesítményekbe kerülnének a migránsok

2026. július 02. 08:27

De ez sem problémamentes. A Migrációkutató Intézet körüljárta a jelenséget.

2026. július 02. 08:27
null

Több mint 400 ezer irreguláris migráns tartózkodhat az Egyesült Királyságban – derül ki a brit belügyminisztériumból kiszivárgott adatokból. Amint arra a Migrációkutató Intézet írása is felhívja a figyelmet,

a Munkáspárt kormánya új bevándorlási szigorításokra készül: felgyorsítaná a kitoloncolásokat, és fokozatosan katonai létesítményekbe költöztetné a menedékkérőket. Egyelőre azonban kérdéses, hogy az intézkedések valóban csökkentik-e a rendszer költségeit, illetve mérséklik-e a bevándorlásellenes Reform UK párt növekvő támogatottságát.

A The Times által ismertetett adatok szerint jelenleg 412 191 olyan bevándorló tartózkodik az országban, aki nem rendelkezik jogszerű tartózkodási engedéllyel. Közülük mintegy 200 ezren egyelőre nem toloncolhatók ki, mert ügyükben menekültügyi, emberi jogi vagy más jogi eljárás, illetve fellebbezés van folyamatban.

A tényleges szám ennél is magasabb lehet, mivel a nyilvántartás kizárólag azokat tartalmazza, akik már a hatóságok látókörébe kerültek. A Migrációkutató Intézet elemzése szerint emellett több mint 53 ezer, kitoloncolásra váró migráns eltűnt a hatóságok nyilvántartásából.

Bár a Munkáspárt egyre szigorúbb bevándorlási politikát folytat, a Nigel Farage vezette Reform UK támogatottsága tovább növekszik. A migráció körüli társadalmi feszültséget jól mutatják a 2024-es zavargások, valamint a 2026 májusában Londonban tartott migrációellenes tüntetések.

Szigorúbb kitoloncolási szabályok

A brit parlament alsóháza előtt fekvő új bevándorlási és menedékjogi törvényjavaslat célja, hogy megnehezítse az irreguláris migránsok számára kitoloncolásuk késleltetését vagy megakadályozását.

A tervek szerint a kormány 2029-ig megduplázná az idegenrendészet költségvetését, miközben az állomány létszámát 60 százalékkal, 7300 főre emelné.

Kivezetnék a szállodai elhelyezést

A kormány a menedékkérők elszállásolási rendszerét is átalakítaná. A cél, hogy 2029-re megszüntessék a migránsok szállodákban történő elhelyezését, amelyet költségesnek és társadalmi feszültségeket gerjesztő megoldásnak tartanak.

A szállodák alkalmazása 2020 után terjedt el, 2023 szeptemberében már több mint 56 ezer menedékkérő lakott ilyen szálláshelyeken. Az ellátás napi költsége ekkor elérte a 8,3 millió fontot.

A kormány tervei szerint három új katonai bázist – Bicestert, Barnhamet és Linton-on-Ouse-t – is bevonnák a rendszerbe, amelyek összesen mintegy 3750 ember befogadására lennének alkalmasak. Emellett meghosszabbítanák a már jelenleg is használt Crowborough és Wethersfield katonai létesítmények működését.

Nem biztos, hogy olcsóbb megoldás

A katonai támaszpontok alkalmazása ugyanakkor több vitát is kiváltott, emlékeztet a Migrációkutató Intézet írása. Az érintett települések lakói és önkormányzati vezetői attól tartanak, hogy a nagy létszámú elhelyezés túlterheli a helyi szolgáltatásokat.

Pénzügyi szempontból sem egyértelmű a megtakarítás. A brit számvevőszék 2024-es jelentése szerint egy nagy katonai támaszponton történő elhelyezés költsége megközelítheti, sőt egyes esetekben meg is haladhatja a szállodai elhelyezés árát.

Wethersfield esetében egy menedékkérő elszállásolása éjszakánként 132 fontba kerül, míg a szállodai átlagköltség 144,98 font. A számvevőszék ugyanakkor rámutatott, hogy ez az összehasonlítás nem tartalmazza a katonai létesítmények bérlésének és átalakításának mintegy 105 millió fontos költségét.

A brit kormány ennek ellenére azt várja, hogy a szállodák fokozatos kiváltása és a katonai létesítmények szélesebb körű használata hosszabb távon mérsékelheti a migráció kezelésének kiadásait – olvasható a Magyar Nemzet felületén megjelent szemlében.

Nyitókép forrása: Ben Stansall / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
2026. július 02. 08:51
Kérek példát az irreguláris és reguláris migránsra. Hátha okosabb leszek. Az sem baj, ha a cikk szerzője fejti meg. Bár vannak kétségeim... Egy biztos: ilyen kifejezés a hvg-n sohasem fordulna elő.
Válasz erre
0
0
Upuaut
2026. július 02. 08:48
Katonai bázisokra? És ha tényleg támadnak az oroszok? Az meg nem igaz, hogy nem lenne olcsóbb. Áramjárta, szögesdrót kerítés. Fabarakkok. Kinti latrina. Őrtornyok. Étkezés: kenyér, víz, esetleg valami híg leves. kérdezzék a németeket. Biztosan tudnának pontos költségeket mondani.
Válasz erre
0
0
röviden
2026. július 02. 08:48
Helyes. Orosz partraszállás esetén könnyebb őket felfegyverezni. :)
Válasz erre
0
0
aacius
2026. július 02. 08:45
irreguláris migránsok??? Mondjuk lehet hogy ez jobban kifejezi a megszállás jellegét a dolognak, de felteszem a cikk szerzőjének nem ez volt a szándéka.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!