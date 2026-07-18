Itt az első fotó a konzervatív brit politikus feltételezett gyilkosáról

Fotó: A feltételezett gyilkos/X

A Devon és Cornwall-i Rendőrség, amely gyilkossági nyomozást indított a volt konzervatív miniszter halála ügyében, kezdetben kijelentette, hogy nincs olyan információ, amely arra utalna, hogy „politikai indíttatású bűncselekményről” lenne szó.

Widdecombe a Reform UK bevándorlási és igazságügyi szóvivője volt.