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reform uk ann widdecombe rendőrség

Itt az első fotó a konzervatív brit politikus feltételezett gyilkosáról

2026. július 18. 21:25

A rendőrség terrorizmus miatt nyomoz miután Ann Widdecombe-ot holtan találták az otthonában.

2026. július 18. 21:25
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Nyilvánossága hozták Ann Widdecombe feltételezett gyilkosának a nevét és a fotóját – számolt be a Telegraph. 

A 28 éves Joshua Kerry ellen terrorizmus vádja is felmerülhet.

A 78 éves politikust július 9-én holtan találták meg Haytor Vale-i, Dartmoorban található otthonában. Olyan, „súlyos sérüléseket” szenvedett, amelyeket nem lehetett egyszerűen egy eséssel magyarázni.

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Fotó: A feltételezett gyilkos/X

A Devon és Cornwall-i Rendőrség, amely gyilkossági nyomozást indított a volt konzervatív miniszter halála ügyében, kezdetben kijelentette, hogy nincs olyan információ, amely arra utalna, hogy „politikai indíttatású bűncselekményről” lenne szó. 

Widdecombe a Reform UK bevándorlási és igazságügyi szóvivője volt. 

A gyilkossággal vádolt férfi egy lift-telepítő és -javító cég adminisztrációs részlegén dolgozott és július 11-én este tartóztatták le rotherhami, Dél-Yorkshire-i otthonában.

Egy vörös Vauxhall Corsa autót is lefoglaltak, amely feltehetően a gyanúsított tulajdonában volt.

Július 13-án a Délkeleti Terrorizmusellenes Rendőrség megerősítette, hogy „új információk és bizonyítékok” napvilágra kerülése miatt ők fogják vezetni a nyomozást.

Másnap Laurence Taylor helyettes rendőrfőnök, a terrorizmusellenes rendőrség vezetője újságíróknak elmondta, hogy a politikust egy „célzott támadás” során ölték meg.

A szomszédok és rokonok a Telegraphnak elmondták, hogy Kerry egyedül élt. A letartóztatása után egy rokon úgy jellemezte őt, mint „szégyenlős” és „csendes fiút”, aki „soha” nem mutatott a legcsekélyebb erőszakosságot sem. Hozzátették, hogy ő „csak egy átlagos fiú” volt.

„A letartóztatása hatalmas sokk a család számára”

 – mondta a gyanúsított egyik nagynénje.

Widdecombe 1987 és 2010 között a Konzervatív Párt parlamenti képviselője volt, és Lord Hague mellett árnyékbelügyminiszterként is szolgált.
2019-ben átállt a Brexit Párthoz, majd később Nigel Farage Reform UK nevű pártjának szóvivője lett.

Élethosszig tartó euroszkepticizmusa mellett a konzervatív ügyek támogatója volt, ellenezte az abortuszt, az eutanáziát és a női papok felszentelését.

Nyitókép:  Ben STANSALL / AFP

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Összesen 7 komment

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kisskiss-6
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2026. július 18. 22:30
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