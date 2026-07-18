Itt az első fotó a konzervatív brit politikus feltételezett gyilkosáról

Meggyilkolhatták a brit Konzervatív Párt korábbi miniszterét
Ann Widdecombe korábbi poltikust pénteken holtan találták, majd a rendőrség bejelentette: gyilkosság gyanúja miatt nyomoznak.
A rendőrség terrorizmus miatt nyomoz miután Ann Widdecombe-ot holtan találták az otthonában.
Nyilvánossága hozták Ann Widdecombe feltételezett gyilkosának a nevét és a fotóját – számolt be a Telegraph.
A 28 éves Joshua Kerry ellen terrorizmus vádja is felmerülhet.
A 78 éves politikust július 9-én holtan találták meg Haytor Vale-i, Dartmoorban található otthonában. Olyan, „súlyos sérüléseket” szenvedett, amelyeket nem lehetett egyszerűen egy eséssel magyarázni.
A Devon és Cornwall-i Rendőrség, amely gyilkossági nyomozást indított a volt konzervatív miniszter halála ügyében, kezdetben kijelentette, hogy nincs olyan információ, amely arra utalna, hogy „politikai indíttatású bűncselekményről” lenne szó.
Widdecombe a Reform UK bevándorlási és igazságügyi szóvivője volt.
A gyilkossággal vádolt férfi egy lift-telepítő és -javító cég adminisztrációs részlegén dolgozott és július 11-én este tartóztatták le rotherhami, Dél-Yorkshire-i otthonában.
Egy vörös Vauxhall Corsa autót is lefoglaltak, amely feltehetően a gyanúsított tulajdonában volt.
Július 13-án a Délkeleti Terrorizmusellenes Rendőrség megerősítette, hogy „új információk és bizonyítékok” napvilágra kerülése miatt ők fogják vezetni a nyomozást.
Másnap Laurence Taylor helyettes rendőrfőnök, a terrorizmusellenes rendőrség vezetője újságíróknak elmondta, hogy a politikust egy „célzott támadás” során ölték meg.
A szomszédok és rokonok a Telegraphnak elmondták, hogy Kerry egyedül élt. A letartóztatása után egy rokon úgy jellemezte őt, mint „szégyenlős” és „csendes fiút”, aki „soha” nem mutatott a legcsekélyebb erőszakosságot sem. Hozzátették, hogy ő „csak egy átlagos fiú” volt.
„A letartóztatása hatalmas sokk a család számára”
– mondta a gyanúsított egyik nagynénje.
Widdecombe 1987 és 2010 között a Konzervatív Párt parlamenti képviselője volt, és Lord Hague mellett árnyékbelügyminiszterként is szolgált.
2019-ben átállt a Brexit Párthoz, majd később Nigel Farage Reform UK nevű pártjának szóvivője lett.
Élethosszig tartó euroszkepticizmusa mellett a konzervatív ügyek támogatója volt, ellenezte az abortuszt, az eutanáziát és a női papok felszentelését.
Nyitókép: Ben STANSALL / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Ann Widdecombe korábbi poltikust pénteken holtan találták, majd a rendőrség bejelentette: gyilkosság gyanúja miatt nyomoznak.