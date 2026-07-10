Meggyilkolhatták a brit Konzervatív Párt korábbi miniszterét

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Ann Widdecombe korábbi poltikust pénteken holtan találták, majd a rendőrség bejelentette: gyilkosság gyanúja miatt nyomoznak.
Egy 26 éves férfit letartóztattak Ann Widdecombe meggyilkolásának gyanújával – számolt be a The Telegraph.
A Devon és Cornwall-i Rendőrség „egy fehér férfit” keresett, miután a volt konzervatív minisztert csütörtök reggel 78 éves korában holtan találták otthonában, a devoni Dartmoorban.
Egy sajtótájékoztatón Matt Longman rendőrfőnök-helyettes elmondta, hogy egy brit férfit tartóztattak le Newton Abbotban, egy közeli devoni városban.
Kijelentette, nyitott a lehetőségre, hogy a feltételezett gyilkosságnak politikai indítéka volt, hozzátéve, hogy a halálesetet nem kezelik terrorcselekményként.
Amikor péntek reggel Widdecombe ügynöke bejelentette a halálhírét, semmi nem utalt természetes halálon kívüli okra.
Ann Widdecombe, a politikai élet veterán politikusa volt, 2019-ben átállt a Konzervatív Párttól a Brexit Párthoz, majd később a Reform UK-hoz.
Szerdán még szerepelt a Talk TV műsorában. Híres volt humoráról, amelynek köszönhetően népszerű vendége volt a brit televíziós műsoroknak.
Nyitókép: Ben STANSALL / AFP
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