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ann widdecombe rendőrség konzervatív párt

Meggyilkolhatták a brit Konzervatív Párt korábbi miniszterét

2026. július 10. 19:49

Ann Widdecombe korábbi poltikust pénteken holtan találták, majd a rendőrség bejelentette: gyilkosság gyanúja miatt nyomoznak.

2026. július 10. 19:49
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Egy 26 éves férfit letartóztattak Ann Widdecombe meggyilkolásának gyanújával – számolt be a The Telegraph. 

A Devon és Cornwall-i Rendőrség „egy fehér férfit” keresett, miután a volt konzervatív minisztert csütörtök reggel 78 éves korában holtan találták otthonában, a devoni Dartmoorban. 

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Egy sajtótájékoztatón Matt Longman rendőrfőnök-helyettes elmondta, hogy egy brit férfit tartóztattak le Newton Abbotban, egy közeli devoni városban.

Kijelentette, nyitott a lehetőségre, hogy a feltételezett gyilkosságnak politikai indítéka volt, hozzátéve, hogy a halálesetet nem kezelik terrorcselekményként.

Amikor péntek reggel Widdecombe ügynöke bejelentette a halálhírét, semmi nem utalt természetes halálon kívüli okra.

Ann Widdecombe, a politikai élet veterán politikusa volt, 2019-ben átállt a Konzervatív Párttól a Brexit Párthoz, majd később a Reform UK-hoz.

Szerdán még szerepelt a Talk TV műsorában. Híres volt humoráról, amelynek köszönhetően népszerű vendége volt a brit televíziós műsoroknak. 

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
B_kanya
2026. július 10. 20:48
Apa, kezdődik?
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1
0
sagirdilsiz-2
2026. július 10. 20:32
Ann Widdecombe and Anton du Beke -Strictly Come Dancing 2010------->video.
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0
0
teribari
•••
2026. július 10. 20:15 Szerkesztve
végtelenül sajnálom. Nagyon jó humora volt :'(
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3
0
templar62
2026. július 10. 20:09
Londonisztán .
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