Orbán Viktor: „Bécsben, Berlinben és Brüsszelben is tudják, hogy Magyarországon a migránsok száma nulla” (VIDEÓ)

én voltam Magyarország miniszterelnöke 16 évig és megállítottam őket. Ha akarjátok, meg lehet őket állítani.

„A migránsok száma ma Magyarországon nulla, nulla, nulla. Szóval lehetséges, csak meg kell csinálnotok!” – zárta rövid beszédét a volt kormányfő, aki a videóhoz azt a kommentárt fűzte, hogy „Bécsben, Berlinben és Brüsszelben is tudják, hogy Magyarországon a migránsok száma nulla.”