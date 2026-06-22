Orbán Viktor: „Bécsben, Berlinben és Brüsszelben is tudják, hogy Magyarországon a migránsok száma nulla” (VIDEÓ)

Orbán Viktor Bécsből üzent a patriótáknak: Ne adjátok fel! (VIDEÓ)
A Fidesz elnöke szerint „csak csinálni kell”.
A korábbi miniszterelnök Bécsben üzent a patriótáknak, hogy ha igazán akarják, megállíthatják a migrációt.
Ne adjátok fel a migrációellenes pozíciótokat. Mert a migráció egy rossz dolog – mondta Orbán Viktor a Patrióták Európáért bécsi eseményén vasárnap a Facebookra feltöltött rövid videója szerint.
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A Fidesz elnöke szerint „csak csinálni kell”.
A fél perces videóban a Fidesz elnöke egy népes tömeg előtt beszél az utcán, egy színpadról. Mint fogalmazott: „próbálnak meggyőzni, hogy nem lehet őket megállítani, de
én voltam Magyarország miniszterelnöke 16 évig és megállítottam őket. Ha akarjátok, meg lehet őket állítani.
„A migránsok száma ma Magyarországon nulla, nulla, nulla. Szóval lehetséges, csak meg kell csinálnotok!” – zárta rövid beszédét a volt kormányfő, aki a videóhoz azt a kommentárt fűzte, hogy „Bécsben, Berlinben és Brüsszelben is tudják, hogy Magyarországon a migránsok száma nulla.”
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A Fidesz elnöke is részt vett az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóján tartott bécsi ünnepségen.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala