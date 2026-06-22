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Orbán Viktor: „Bécsben, Berlinben és Brüsszelben is tudják, hogy Magyarországon a migránsok száma nulla” (VIDEÓ)

2026. június 22. 12:42

A korábbi miniszterelnök Bécsben üzent a patriótáknak, hogy ha igazán akarják, megállíthatják a migrációt.

2026. június 22. 12:42
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Ne adjátok fel a migrációellenes pozíciótokat. Mert a migráció egy rossz dolog – mondta Orbán Viktor a Patrióták Európáért bécsi eseményén vasárnap a Facebookra feltöltött rövid videója szerint. 

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A fél perces videóban a Fidesz elnöke egy népes tömeg előtt beszél az utcán, egy színpadról. Mint fogalmazott: „próbálnak meggyőzni, hogy nem lehet őket megállítani, de 

én voltam Magyarország miniszterelnöke 16 évig és megállítottam őket. Ha akarjátok, meg lehet őket állítani. 

„A migránsok száma ma Magyarországon nulla, nulla, nulla. Szóval lehetséges, csak meg kell csinálnotok!” – zárta rövid beszédét a volt kormányfő, aki a videóhoz azt a kommentárt fűzte, hogy „Bécsben, Berlinben és Brüsszelben is tudják, hogy Magyarországon a migránsok száma nulla.”

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Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 2 komment

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turani
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2026. június 22. 12:47 Szerkesztve
Kinek hazudozik? Az egész ország tele van migránssal, Budapestet, meg ahol van valamilyen gyár, azokat a településeket ellepték a migránsok akiket a fideszes lakosságcsere programban hoztak be a magyarok helyére! Többek között ezért is vesztett a Fidesz.
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