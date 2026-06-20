Orbán Viktor Bécsben ünnepelt a Patriótákkal: Erős és szuverén nemzetek Európáját építjük!

Hozzátette: a patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről. Az első a migráció. A második nagy baj Európa csökkenő gazdasági versenyképessége, a harmadik pedig az ukrajnai háború. Orbán Viktor szerint a migráció, a gazdaság és a háború kérdésében a régi európai politikai elit elbukott.

Ám ahelyett, hogy irányt változtatna, megtámad mindenkit, aki alternatívát kínál.