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Bécs Patrióták Orbán Viktor

Orbán Viktor Bécsben ünnepelt a Patriótákkal: Erős és szuverén nemzetek Európáját építjük!

2026. június 20. 17:05

A Fidesz elnöke is részt vett az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóján tartott bécsi ünnepségen.

2026. június 20. 17:05
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A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak – hangsúlyozta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen.

Orbán Viktor kiemelte: Európa-szerte erősödnek a hazafias pártok. Franciaországtól Olaszországig, Hollandiától Portugáliáig, Csehországtól Spanyolországig európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét.

Ez nem egy átmeneti tiltakozás. Ez nem egy véletlen. Ez egy európai ébredés – hangsúlyozta a Fidesz elnöke.

Hozzátette: a patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről. Az első a migráció. A második nagy baj Európa csökkenő gazdasági versenyképessége, a harmadik pedig az ukrajnai háború. Orbán Viktor szerint a migráció, a gazdaság és a háború kérdésében a régi európai politikai elit elbukott.

Ám ahelyett, hogy irányt változtatna, megtámad mindenkit, aki alternatívát kínál.

Kizárnak minket a bizottságokból, koalíciókat építenek a választások győztesei ellen, és azt állítják, hogy a demokráciát védik, miközben figyelmen kívül hagyják a nép demokratikus akaratát”

– fogalmazott.

„Európa népe azonban ébredezik. Megértik, hogy a hagyományos baloldal és a hagyományos jobbközép ugyanannak a brüsszeli rendszernek a két szárnyává vált. A Patrióták jelentik az ellenzéket ezzel a rendszerrel szemben. Erős és szuverén nemzetek Európáját építjük.

Egy olyan Európát, amely megvédi a határait, az iparát, a gyermekeit és a jövőjét. Egy olyan Európát, amely tiszteli keresztény örökségét, és visszaadja a politikai hatalmat a polgárainak”

– zárta beszédét a pártelnök.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Bécsben a Patrióták pártcsaláddal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóját. Az eseménynek a bécsi Hofburg adott otthont. A nagyszabású gálán ismert európai patrióta politikusok vettek részt, így Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) elnöke, valamint Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) elnöke is. Andrej Babis cseh miniszterelnök online jelentkezett be.

(Nemzeti Közleménytár - NKT)

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 18 komment

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antoniosalazar
2026. június 20. 17:39
Canadianantoniosalazar 2026. június 20. 17:35 Hazugságokkal. Viszont a hazugságok végül kiderülnek, amikor poloskád az ígéretei ellenkezőjét hajtja végre. Mit hazudott a fidesz? 1000ft/l benzin Katonai behívó irány az ukrán front Óvodások nemátalakító műtétei 3x rezsi
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antoniosalazar
2026. június 20. 17:36
Canadianantoniosalazar 2026. június 20. 17:33 Te egyik baromságot a másik után hányod ide és a tényekkel problémáid vannak. Ma is szarban maradsz bolond kanadai. """"A spanyol Vox párt két év alatt összesen 13,5 millió eurós hitelt kapott a részben állami tulajdonú MBH Banktól a spanyol infoLibre oknyomozása szerint."""
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antoniosalazar
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2026. június 20. 17:36 Szerkesztve
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antoniosalazar
2026. június 20. 17:34
Gondolom az összes putrióta epekedve várja hogy elmagyarázza Orbán a választási sikerét hogy lemásolhassák.
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