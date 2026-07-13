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alkotmánymódosítás Orbán Viktor vélemény

Ma a köztársasági elnökkel számolnak le, de holnap bárkivel megtehetik

2026. július 13. 20:11

Ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. És meg is fogjuk tenni!

2026. július 13. 20:11
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Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

„Ma a köztársasági elnökkel számolnak le, de holnap bárkivel megtehetik.

Az önkény nem tűri a kritikát és nem tűri a kontrollt maga felett. A hatalom olyan eszközöket akar a kezébe, amelyekkel bárkinek az állását megszüntethetik és bárkinek a vállalkozását elvehetik.

Soha nem fogjuk legitimnek és törvényesnek elismerni az önkényuralom erőszakos módszereit. A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok. 

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Ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. És meg is fogjuk tenni!”

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Nyitókép: Képernyőkép, Orbán Viktor Facebook-oldala

 

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Összesen 24 komment

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2026. július 13. 21:37 Szerkesztve
Emberek, éljétek az életeteket, amíg még van miből, mert Magyarnak nincs élete, az ő éltető eleme az összeugrasztás, a veszekedés, a mások kínzása, őrületbe kergetése és ebbe az ő küzdelmébe akar minél többeket belekergetni! Ne engedjük, egy életünk van, ne adjuk neki!
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2026. július 13. 21:35
Rákosi Péter.
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2026. július 13. 21:31
Török Gábor egyrészt-másrészt is elmondja, hogy a mai eljárás nem jogállami, de sietve és beszarva hozzáteszi, hogy Inkább Orbánnak van vége, mint a demokráciának. Remélem az ilyenek, Zárugostól tanítják is a politikai elfogultságot!
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nyugalom
2026. július 13. 21:27
A narci pszichopata legnagyobb sertese, ha le se fütyülik!
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