Eldőlt: elmozdítja a Tisza a köztársasági elnököt, lefejezi az alkotmánybíróságot és korlátozza választójogot
„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.
Ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. És meg is fogjuk tenni!
„Ma a köztársasági elnökkel számolnak le, de holnap bárkivel megtehetik.
Az önkény nem tűri a kritikát és nem tűri a kontrollt maga felett. A hatalom olyan eszközöket akar a kezébe, amelyekkel bárkinek az állását megszüntethetik és bárkinek a vállalkozását elvehetik.
Soha nem fogjuk legitimnek és törvényesnek elismerni az önkényuralom erőszakos módszereit. A jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így a döntései sem lesznek azok.
Ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. És meg is fogjuk tenni!”
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„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.
Nyitókép: Képernyőkép, Orbán Viktor Facebook-oldala