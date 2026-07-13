Eldőlt: elmozdítja a Tisza a köztársasági elnököt, lefejezi az alkotmánybíróságot és korlátozza választójogot

Így reagált Orbán Viktor a 17. alaptörvény-módosításra
Fekete szívvel illusztrálta bejegyzését a korábbi miniszterelnök.
„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.
A Tisza Párt hétfőn megszavazta a parlamentben az alkotmány 17. módosítását.
Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek:
A Fidesz frakció részvétele nélkül lezajlott parlamenti szavazást követő sajtótájékoztatóján a miniszterelnök többek között Orbán Viktor kapcsolódó Facebook-bejegyzésére is reagált, melyben
a korábbi kormányfő rámutatott: véleménye szerint a demokratikus Magyarország végét jelenti a módosítás.
Mint Magyar Péter a bejegyzésre reagálva fogalmazott: „én tényleg sajnálom a Fidesz-szavazókat Magyarországon, ha vannak még Fidesz-szavazók”. A jelenlegi miniszterelnök szerint ugyanis azt láthatjuk, hogy „teljesen szétesett az egykori állampárt”.
A kormányfő Gulyás Gergely lemondására is reagálva még arra is kitért, hogy szerinte politikai ellenfeleinek „innen csak lejjebb van.”
Magyar Péter kapcsolódó sajtótájékoztatója a kormányfő Facebook-oldalán tekinthető meg.
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Fekete szívvel illusztrálta bejegyzését a korábbi miniszterelnök.