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Eldőlt: elmozdítja a Tisza a köztársasági elnököt, lefejezi az alkotmánybíróságot és korlátozza választójogot

2026. július 13. 18:30

„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.

2026. július 13. 18:30
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A Tisza Párt hétfőn megszavazta a parlamentben az alkotmány 17. módosítását.

Mit tartalmaz a Tisza módosítása?

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek:

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  • a sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés tartalmazta az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját. Elfogadásának következményeként korlátozásra kerül a választójog, hiszen a képviselők nem lehetnek 12 évet meghaladóan képviselők, a választók pedig nem választhatják meg őket.
  • A módosítás eredményeképpen a jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása megszűnik.
  • A módosítás az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését eredményezi, amelynek következményeképpen Polt Péter, a magyar Alkotmánybíróság jelenlegi elnökének megbizatása is megszűnik, amellyel mintegy lefejezik az intézményt.
  • De a módosítás tartalmazza a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is.

Magyar Péter: Nem lennék most Fidesz-szavazó

A Fidesz frakció részvétele nélkül lezajlott parlamenti szavazást követő sajtótájékoztatóján a miniszterelnök többek között Orbán Viktor kapcsolódó Facebook-bejegyzésére is reagált, melyben

a korábbi kormányfő rámutatott: véleménye szerint a demokratikus Magyarország végét jelenti a módosítás.

Mint Magyar Péter a bejegyzésre reagálva fogalmazott: „én tényleg sajnálom a Fidesz-szavazókat Magyarországon, ha vannak még Fidesz-szavazók”.  A jelenlegi miniszterelnök szerint ugyanis azt láthatjuk, hogy „teljesen szétesett az egykori állampárt”.

A kormányfő Gulyás Gergely lemondására is reagálva még arra is kitért, hogy szerinte politikai ellenfeleinek „innen csak lejjebb van.”

Magyar Péter kapcsolódó sajtótájékoztatója a kormányfő Facebook-oldalán tekinthető meg.

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Összesen 389 komment

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Takagi
2026. július 13. 21:38
Ketté kell osztani az országot. Jó nagy betonkerítéssel el kell választani nehogy átmásszanak az agyhalott TSZ-ek. Ez a megoldás,mert ezekkel mi soha nem vállalunk közösséget. Én nem árulom el a FIDESZ-KDNP-t,mert soha ennyi jót a magyar em erek nem kaptak más kormányoktól, es szabad, büszke ordzag volt eddig, mostantól már nem.
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cluster
2026. július 13. 21:38
És hol van a basicaly street fighter? visszanyalt a fagyi? Kellett nektek igy alakitani a törvényeket? Sírjatok csak. Akkor nem volt örjöngés itt a mandineren, ugye?
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mr-woof-3
2026. július 13. 21:35
Sulyok dönthet úgy hogy nem írja alá, és elküldi az Alkotmánybíróságnak. Ezt ugyan megteheti, de az Alkotmánybíróság csak azt vizsgálhatja, hogy sérültek-e az Alaptörvény-módosítás eljárási feltételei (pl. kétharmad szavazott-e róla), a tartalmi kontrollt pont a fideszes képviselők szüntették meg 2013-ban.
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2
0
drouin
2026. július 13. 21:29
Az hogy nemszinesen lenne Fidesz szavazó,annak csak örülni lehet,ott csak tisztességes emberek vannak,de legalább egy kicsit lenne ember,ne mesztelen csiga karakter!
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