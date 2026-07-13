Eldőlt: elmozdítja a Tisza a köztársasági elnököt, lefejezi az alkotmánybíróságot és korlátozza választójogot

a korábbi kormányfő rámutatott: véleménye szerint a demokratikus Magyarország végét jelenti a módosítás.

Mint Magyar Péter a bejegyzésre reagálva fogalmazott: „én tényleg sajnálom a Fidesz-szavazókat Magyarországon, ha vannak még Fidesz-szavazók”. A jelenlegi miniszterelnök szerint ugyanis azt láthatjuk, hogy „teljesen szétesett az egykori állampárt”.

A kormányfő Gulyás Gergely lemondására is reagálva még arra is kitért, hogy szerinte politikai ellenfeleinek „innen csak lejjebb van.”