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bécs fpö fidesz orbán viktor

Orbán Viktor Bécsből üzent a patriótáknak: Ne adjátok fel! (VIDEÓ)

2026. június 21. 20:56

A Fidesz elnöke szerint „csak csinálni kell”.

2026. június 21. 20:56
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Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is részt vett szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen.

Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóból kiderül, hogy a Fidesz elnöke mit üzent a patriótáknak. 

Ne adjátok fel! Maradjatok erősek! Maradjatok kemények! Hogy tovább harcoljatok! Lehetséges, csak csináljatok!

– nyilatkozta az osztrák médiának.

Az FPÖ ünnepségén tartott beszédében Orbán Viktor elmondta: „Ez nem átmeneti tiltakozás, ez egy európai ébredés” – jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 70. évfordulóján tartott ünnepségen.

A Hofburgban megrendezett gálán Orbán hangsúlyozta: a patrióták készek szembenézni Európa valódi problémáival – a migrációval, a csökkenő gazdasági versenyképességgel és az ukrajnai háborúval. Szerinte a régi politikai elit ezekben a kérdésekben elbukott, ezért támad minden alternatívát kínáló erőt.

„Kizárnak minket a bizottságokból, koalíciókat építenek a választások győztesei ellen, és azt állítják, hogy a demokráciát védik, miközben figyelmen kívül hagyják a nép akaratát” – fogalmazott.

Hozzátette: Európa népe ébredezik, és felismeri, hogy a hagyományos bal- és jobbközép ugyanannak a brüsszeli rendszernek a két oldala. A patrióták jelentik az igazi ellenzéket, akik erős, szuverén nemzetek Európáját építik – olyan kontinenst, amely megvédi határait, iparát, gyermekeit, jövőjét, tiszteli keresztény örökségét, és visszaadja a hatalmat a polgároknak.

Az eseményen részt vett Herbert Kickl (FPÖ), Geert Wilders (PVV) és Alice Weidel (AfD) is, Andrej Babis pedig online csatlakozott.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

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Összesen 4 komment

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templar62
2026. június 21. 21:22
PRO PATRIA ET L8BERTATE !
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0
0
templar62
•••
2026. június 21. 21:21 Szerkesztve
"Eb ura fakó , József császár , nem királyunk többé! " - 1707 . Június , Ónod várában mondta Berchenyi Miklós .
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bookof
2026. június 21. 21:12
Semmi sem jelzi jobban azt hogy a baloldal teljes pánikban van hogy a sajtójuk 5 napja hallgat Magyar Péter érintettségéről a "zsolti bácsi ügyben"Maga a miniszterelnök is érzi hogy baj van mert holnapra bombasztikus bejelentést lengetett be, elterelendő a fókuszt az évszázad botrányáról.
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fatman
2026. június 21. 21:06
Orbán Viktor életműve a Patrióták pártcsalád!!!
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