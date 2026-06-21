Orbán Viktor Bécsből üzent a patriótáknak: Ne adjátok fel! (VIDEÓ)

A Hofburgban megrendezett gálán Orbán hangsúlyozta: a patrióták készek szembenézni Európa valódi problémáival – a migrációval, a csökkenő gazdasági versenyképességgel és az ukrajnai háborúval. Szerinte a régi politikai elit ezekben a kérdésekben elbukott, ezért támad minden alternatívát kínáló erőt.

„Kizárnak minket a bizottságokból, koalíciókat építenek a választások győztesei ellen, és azt állítják, hogy a demokráciát védik, miközben figyelmen kívül hagyják a nép akaratát” – fogalmazott.

Hozzátette: Európa népe ébredezik, és felismeri, hogy a hagyományos bal- és jobbközép ugyanannak a brüsszeli rendszernek a két oldala. A patrióták jelentik az igazi ellenzéket, akik erős, szuverén nemzetek Európáját építik – olyan kontinenst, amely megvédi határait, iparát, gyermekeit, jövőjét, tiszteli keresztény örökségét, és visszaadja a hatalmat a polgároknak.