Orbán Viktor Bécsből üzent a patriótáknak: Ne adjátok fel! (VIDEÓ)

Orbán Viktor Bécsben ünnepelt a Patriótákkal: Erős és szuverén nemzetek Európáját építjük!
A Fidesz elnöke is részt vett az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóján tartott bécsi ünnepségen.
A Fidesz elnöke szerint „csak csinálni kell”.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is részt vett szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen.
Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóból kiderül, hogy a Fidesz elnöke mit üzent a patriótáknak.
Ne adjátok fel! Maradjatok erősek! Maradjatok kemények! Hogy tovább harcoljatok! Lehetséges, csak csináljatok!
– nyilatkozta az osztrák médiának.
Az FPÖ ünnepségén tartott beszédében Orbán Viktor elmondta: „Ez nem átmeneti tiltakozás, ez egy európai ébredés” – jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 70. évfordulóján tartott ünnepségen.
A Hofburgban megrendezett gálán Orbán hangsúlyozta: a patrióták készek szembenézni Európa valódi problémáival – a migrációval, a csökkenő gazdasági versenyképességgel és az ukrajnai háborúval. Szerinte a régi politikai elit ezekben a kérdésekben elbukott, ezért támad minden alternatívát kínáló erőt.
„Kizárnak minket a bizottságokból, koalíciókat építenek a választások győztesei ellen, és azt állítják, hogy a demokráciát védik, miközben figyelmen kívül hagyják a nép akaratát” – fogalmazott.
Hozzátette: Európa népe ébredezik, és felismeri, hogy a hagyományos bal- és jobbközép ugyanannak a brüsszeli rendszernek a két oldala. A patrióták jelentik az igazi ellenzéket, akik erős, szuverén nemzetek Európáját építik – olyan kontinenst, amely megvédi határait, iparát, gyermekeit, jövőjét, tiszteli keresztény örökségét, és visszaadja a hatalmat a polgároknak.
Az eseményen részt vett Herbert Kickl (FPÖ), Geert Wilders (PVV) és Alice Weidel (AfD) is, Andrej Babis pedig online csatlakozott.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
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A Fidesz elnöke is részt vett az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóján tartott bécsi ünnepségen.
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