Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség tüntetés Észak-Írország migráció Belfast európa

Belfastban örökké izzani fog a parázs

2026. június 19. 05:45

A belfasti események tanulságait le kell vonni, még ha ez általában el is marad. A jelek azt mutatják, hogy az Európát érintő migrációs hullám súlyos károkat okozott.

2026. június 19. 05:45
null
Sitkei Levente
Magyar Nemzet

„Belfast néhány nap után lecsendesedett. A szudáni migráns támadását követően napokig lángoltak az utcák, a rendőrség pedig képtelen volt biztosítani a rendet a zavargásokat túlságosan is jól ismerő városban. De minden felháborodás során eljön egy pont, amikor már nincs sok értelme az utcákon demonstrálni, hazamennek a tüntetők, és folytatódik az élet. A belfasti események tanulságait azonban le kell vonni, még ha ez általában el is marad. A jelek azt mutatják, hogy az Európát érintő migrációs hullám súlyos károkat okozott, a lakosságnak pedig valóban elege van abból, amit el kell szenvednie ennek következményeként. A kontinens legnyugatibb szegletében, Észak-Írországban is az asztalra csaptak, hiszen bár arrafelé az erőszak teljesen megszokott jelenség, az nem, hogy valaki egy ismeretlennek az utcán megpróbálja levágni a fejét. A támadó pedig szudáni, vagyis nagyon látványosan külföldi, afrikai. A reakció pedig természetesen az, hogy az összes fekete bőrű belfasti hirtelen veszélybe kerül, mert Európában azért nagyon nehezen tudják az emberek megkülönböztetni a különböző afrikai népeket. A rendőrség is nagyot hibázott, először szomáliaiként azonosította az elkövetőt. Márpedig Belfastban él egy viszonylag népes szomáliai közösség, akik azonnal rettegni kezdtek, teljes joggal, hogy tévedésből feléjük fog fordulni a helyi lakosság haragja. A média viszont imádja ezeket a helyzeteket. Mivel a szenzációkat hajhásszák, a belfasti események és azok következményei néhány napra el tudták foglalni a világlapok címoldalait is, letaszítva onnan a borzasztóan unalmas ukrajnai háborút vagy az iráni eseményeket. Belfast azért Európa, ráadásul múltja is van.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Paul Faith / AFP

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
•••
2026. június 19. 07:24 Szerkesztve
idióta faszok ..már mindenhol rinyálnak tőlük !!! . Mi a faszért nem lövik őket ott ahol vannak halomra ???, és etetitek velük meg a disznókat.. disznó pásztorok is jól járnak, egy jó darabig nem kell a malackáknak táp, meg ukrán fos gabona !!!! . és ...voila nem kell rinyálni balfaszok !!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!