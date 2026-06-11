Így tudja jelenteni a viharkárt biztosítójának

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A Mandiner az elmúlt nap viharaival kapcsolatban kereste meg a Magyar Biztosítók Szövetségét, amely többek között arról is tájékoztatta lapunkat, hogy európai összehasonlításban hazánkban kiemelkedően sokan rendelkezek lakásbiztosítással.
„A kárbejelentések a viharkárok esetén rendszerint folyamatosak, a kisebb károkat akár öt munkanapon belül meg tudják téríteni a biztosítók, a milliós nagyságú károk rendezése azonban időt igényel. Minden komoly vihart, esőzést követően megfeszített erővel és megnövelt kapacitással igyekeznek a biztosító társaságok segíteni az ügyfeleiken, hogy minél előbb megkezdődhessen a kárrendezés” – tájékoztatta lapunkat a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) az elmúlt huszonnégy óra viharaival kapcsolatban.
Rámutattak:
Az ügyfelek ma már akár online videóbejelentéssel, vagy mobiltelefonon, illetve applikációk segítségével is pillanatok alatt bejelenthetik a kárukat,
a hagyományos telefonos vagy személyes ügyintézés mellett.”
A MABISZ arra is figyelmeztetett, hogy
a károsult első lépésként mindent pontosan dokumentáljon videófelvétellel vagy fotóval,
a kárbejelentésben pontos adatokat adjon meg a biztosítójának és ha szükséges, csak ezt követően mozdítson el bármit, azt is kizárólag kármentés céljából! Amennyiben pedig a kárrendezést követően a bankszámlájukra kérik a kártérítés utalását, az azonnal megjelenik a számlán, így gyorsan pénzükhöz juthatnak az ügyfelek.”
„A Magyar Biztosítók Szövetsége megalakulása óta hangsúlyozza annak fontosságát, hogy mindenki rendelkezzen az adott kockázatokra és fedezetekre szóló lakásbiztosítási szerződéssel.
Európai összehasonlításban kiemelkedő, hogy hazánkban szakértői becslések alapján az ingatlanok több mint 80%-a rendelkezik lakásbiztosítással,
a lakásbiztosítások pedig valamennyi nagy kárt okozó természeti katasztrófakockázatra fedezetet nyújtanak” – hangoztatták.
Mint kifejtették: „Ma Magyarországon a lakásbiztosítási piacon tizenhárom MABISZ tagbiztosító ajánlatai közül lehet választani, többféle terméktípusból. A Magyar Biztosítók Szövetsége saját honlapján (https://mabisz.hu/lakas) részletes lakásbiztosítási útmutatóval segíti az ügyfeleket a tájékozódásban.
Külön tájékoztató készült az elmúlt időben megnövekedett villámcsapások okozta károk megelőzéséről is.
Ebben felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lakásbiztosítási szerződésben miként lehet ötvözni a biztosítási kockázatokat mind az elsődleges, mind pedig a másodlagos villámkárok, utóbbi esetben jellemzően a túlfeszültség elleni védelemmel.”
Tájékoztattak: „A Magyar Biztosítók Szövetsége évenként rendszeresen a május 1. és augusztus 31. közötti viharok nyomán készít összesítést a tagbiztosítókhoz beérkezett kárbejelentési adatok alapján, amely viharkár jelentést a honlapunkon szeptemberben hozzuk mindig nyilvánosságra. Ezekben az összesítésekben rendszerint nincsenek benne a mezőgazdasági károk és az időjárás következtében az ipari létesítményekben, illetve a közintézményekben keletkezett rongálódások. Az elmúlt napok esőzéseinek kárbejelentései a különböző biztosítótársaságokhoz futnak be, ezek más viharkárokkal együtt – ahogy írtuk – majd az összesítésben fognak szerepelni.”
Nyitókép: MTI/Balázs Attila