Halálos vihar pusztított Bukarestben

A román fővárost körülőlelő Ilfov megyében, Ganeasa településen egy mozgásban lévő kisteherautó 40 éves utasa szörnyethalt, amikor egy kidőlő fa a járműre zuhant. A katasztrófavédelemhez csaknem 2000 riasztás érkezett keddről szerdára virradó éjszaka 20 - főleg dél-romániai és néhány erdélyi - megye több mint 60 településéről.

A tűzoltók 960 kidőlt fát, 60 letépett háztetőt távolítottak el, 45 házból és 30 alagsorból szivattyúzták ki a vizet. Bukarestben és Ilfov megyében 700 fát döntött ki a vihar, a hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt a román főváros utcáit, aluljáróit ellepte a víz. A vihar miatt 470 autóban keletkezett kár. Az egyik aluljáróban rekedt, teljesen víz alá került járművet úszva közelítették meg a tűzoltók, de a jármű utasai már korábban kimenekültek.