Miközben Magyarországon a hőség dönt rekordokat, Brüsszelben halálos vihar pusztít

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Belgiumon vasárnap hajnalban pusztító vihar söpört végig: egy ember meghalt, több fesztivált ki kellett üríteni, a közlekedés megbénult, és országszerte jelentős károk keletkeztek.
Egy ember meghalt, megbénult a közúti és a vasúti közlekedés, fák dőltek ki, ágak szakadtak le, pincéket és utcákat öntött el a víz a vasárnap hajnalban Belgiumon végigsöprő viharban.
A belga katasztrófavédelem vasárnap reggeli tájékoztatása szerint egy férfi életét vesztette, miután autójára egy fa dőlt a Brüsszel közelében fekvő La Hulpe településen
– számolt be róla a francia nyelvű belga napilap, a Le Soir.
A Brüsszel környéki Vallon-Brabant mellett az ország számos más részéről is jelentettek kidőlt fákat, különösen Namur és Hainaut tartományból. A vihar több szabadtéri helyszínen is károkat okozott:
a szél sátrakat tépett fel a labdarúgó-világbajnokság közvetítéseinek helyszínein, a tűzoltókat pedig több tucat alkalommal riasztották utakra és lakóházakhoz kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolítása, illetve elárasztott pincék kiszivattyúzása miatt.
A francia határ közelében fekvő Blaregnies-ben egy ház részben összeomlott, miután egy fa rádőlt.
Brüsszelben az éjszaka folyamán 86 alkalommal riasztották a tűzoltókat, főként kidőlt fák, elárasztott utak és a szél által elsodort tárgyak miatt.
Az Infrabel, a belga vasúthálózat üzemeltetője közölte: az erős széllökések miatt több helyen fák dőltek a sínekre és a felsővezetékekre, emiatt több régióban teljesen leállt a vonatközlekedés. Vasárnap reggel még négy vasútvonalon fennakadások voltak a közlekedésben. A helyreállítás folyamatos, a társaság szerint a nap folyamán fokozatosan minden vonalon újraindulhat a forgalom.
Az ország északi részén is több utat öntött el a víz, különösen az antwerpeni körgyűrűn okozott komoly fennakadásokat a vihar.
A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, vezessenek fokozott óvatossággal, és az útviszonyoknak megfelelően válasszák meg sebességüket.
Az éjszakai ítéletidő miatt több szabadtéri fesztivált is ki kellett üríteni. A dél-belgiumi Courcelles-ben egy olasz hagyományőrző fesztivált szakított félbe a vihar: a szél dekorációkat és válaszfalakat sodort el, három ember könnyebben megsérült. A szervezők a vasárnapi programokat lemondták.
(MTI)
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP