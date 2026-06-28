Miközben Magyarországon a hőség dönt rekordokat, Brüsszelben halálos vihar pusztít

Egy ember meghalt, megbénult a közúti és a vasúti közlekedés, fák dőltek ki, ágak szakadtak le, pincéket és utcákat öntött el a víz a vasárnap hajnalban Belgiumon végigsöprő viharban.

A belga katasztrófavédelem vasárnap reggeli tájékoztatása szerint egy férfi életét vesztette, miután autójára egy fa dőlt a Brüsszel közelében fekvő La Hulpe településen

– számolt be róla a francia nyelvű belga napilap, a Le Soir.