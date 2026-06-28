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brüsszel belgium közlekedés szél vihar

Miközben Magyarországon a hőség dönt rekordokat, Brüsszelben halálos vihar pusztít

2026. június 28. 15:03

Belgiumon vasárnap hajnalban pusztító vihar söpört végig: egy ember meghalt, több fesztivált ki kellett üríteni, a közlekedés megbénult, és országszerte jelentős károk keletkeztek.

2026. június 28. 15:03
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Egy ember meghalt, megbénult a közúti és a vasúti közlekedés, fák dőltek ki, ágak szakadtak le, pincéket és utcákat öntött el a víz a vasárnap hajnalban Belgiumon végigsöprő viharban.

A belga katasztrófavédelem vasárnap reggeli tájékoztatása szerint egy férfi életét vesztette, miután autójára egy fa dőlt a Brüsszel közelében fekvő La Hulpe településen

 – számolt be róla a francia nyelvű belga napilap, a Le Soir.

A Brüsszel környéki Vallon-Brabant mellett az ország számos más részéről is jelentettek kidőlt fákat, különösen Namur és Hainaut tartományból. A vihar több szabadtéri helyszínen is károkat okozott: 

a szél sátrakat tépett fel a labdarúgó-világbajnokság közvetítéseinek helyszínein, a tűzoltókat pedig több tucat alkalommal riasztották utakra és lakóházakhoz kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolítása, illetve elárasztott pincék kiszivattyúzása miatt. 

A francia határ közelében fekvő Blaregnies-ben egy ház részben összeomlott, miután egy fa rádőlt.

Brüsszelben az éjszaka folyamán 86 alkalommal riasztották a tűzoltókat, főként kidőlt fák, elárasztott utak és a szél által elsodort tárgyak miatt.

Az Infrabel, a belga vasúthálózat üzemeltetője közölte: az erős széllökések miatt több helyen fák dőltek a sínekre és a felsővezetékekre, emiatt több régióban teljesen leállt a vonatközlekedés. Vasárnap reggel még négy vasútvonalon fennakadások voltak a közlekedésben. A helyreállítás folyamatos, a társaság szerint a nap folyamán fokozatosan minden vonalon újraindulhat a forgalom.

Az ország északi részén is több utat öntött el a víz, különösen az antwerpeni körgyűrűn okozott komoly fennakadásokat a vihar.

A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak, vezessenek fokozott óvatossággal, és az útviszonyoknak megfelelően válasszák meg sebességüket.

Az éjszakai ítéletidő miatt több szabadtéri fesztivált is ki kellett üríteni. A dél-belgiumi Courcelles-ben egy olasz hagyományőrző fesztivált szakított félbe a vihar: a szél dekorációkat és válaszfalakat sodort el, három ember könnyebben megsérült. A szervezők a vasárnapi programokat lemondták.

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

 

Összesen 1 komment

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2026. június 28. 15:09
Ursulára és Kajára vigyázzanak, mert az ő eszük nélkül végünk! És még görbe uborka is megjelenhet valahol! Brrrr....
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