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Közeleg a vihar Budapest felé – egyes országrészeken máris hatalmas károkat okozott (VIDEÓK)

2026. július 01. 20:47

Mosonmagyaróváron villanyvezetéket szakítottak le fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékbe, alagsorokba befolyó víz okozott gondot.

2026. július 01. 20:47
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Több vármegyében is hatalmas károkat okozott az erős szél és a zivatar. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó, úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat.

Az ország nyugati és keleti felén is károkat okozott a vihar szerda délután, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sok helyen kérik a tűzoltók segítségét 

közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Tájékoztatásuk szerint az erős szél és a zivatar Mosonmagyaróváron és Kapuvár térségében, valamint Vas vármegyében, és Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó, úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat.

Mosonmagyaróváron villanyvezetéket szakítottak le fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékbe, alagsorokba befolyó víz okozott gondot.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Sobor településen egy lovastanyán fóliasátrat kezdett meg, valamint egy bádogépületet sodort el a szél. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, illetve a Nagykanizsa-Zalakomár közötti területen szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt – számoltak be róla.

Nyitókép: Iván Aurél / Magyar Nemzet

 

Összesen 3 komment

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Toma78
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2026. július 01. 23:09 Szerkesztve
Remélem elviszi a Tiszás szemetet a szél a fővárosból már épp itt az ideje, hogy újra tiszta legyen a levegő is . Már elég volt ebből a sok okoskodó betelepült libernyák szarból itt az ideje, hogy vissza szerezzük a szülővárosunkat!!🖕🤡🖕Ez a tisztító szél akció amit a Rogán indított a telefonjáról.. Petike kapaszkodó erősen Radnai seggébe. A kis pöcköt berakni hátulról nehogy ő itt maradjon...🖕🤡🖕👋
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0
1
pandalala
•••
2026. július 01. 20:58 Szerkesztve
ez már a Pötyi új vízpolitikája ....
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7
0
wadcutter
2026. július 01. 20:53
Al Bundy, Vitézy asszonyság meló van!!!
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7
0
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