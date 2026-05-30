jégeső zivatar szél vihar

Kiadták a figyelmeztetést: zivatarokkal búcsúztatjuk a májust

2026. május 30. 18:23

Bizonyos területeken jégesőre is lehet számítani.

Eső

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki vasárnap a Dunántúl nyugati, délnyugati részén – derül ki a HungaroMet Zrt. szombat délutáni veszélyjelzéséből.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint szombaton a kora esti órákban főként a Dunántúlon, kisebb valószínűséggel a keleti országrészben is előfordulhatnak kis számban zivatarok, amelyek északnyugatról délkelet felé mozognak.

A zivatarokat erős vagy viharos, óránkénti 55-70 kilométeres széllökések, kisebb szemű jég és intenzív csapadék kísérheti.

Éjszaka fokozatosan gyengül, megszűnik a zivatartevékenység és leginkább a keleti, északkeleti tájakra korlátozódik.

Vasárnap főként a déli, kora délutáni óráktól újabb hullámban lehet nyugat, északnyugat felől több helyen zivatarok képződésére számítani, amelyek leginkább a Dunántúlt érinthetik majd.

A cellákhoz viharos, óránkénti 55-75 kilométeres szél, 2 centiméternél is nagyobb szemű jég, és intenzív, akár 15-20 milliméter csapadék társulhat.

Elsősorban a Dunántúl nyugati, délnyugati felében heves zivatar kialakulására is van esély, óránkénti 80-85 kilométeresnél is erősebb széllel, 2 centiméternél nagyobb jéggel és felhőszakadással. Kis valószínűséggel az északkeleti tájakon is előfordulhat zivatartevékenység vasárnap napközben.

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. vasárnapra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Vas és Zala vármegyék területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki a Dunántúl többi részére, valamint Bács-kiskun vármegye területére, a nyolc vármegyében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Joe Klamar / AFP

 

