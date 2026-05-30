Kiadták a figyelmeztetést: zivatarokkal búcsúztatjuk a májust

Elsősorban a Dunántúl nyugati, délnyugati felében heves zivatar kialakulására is van esély, óránkénti 80-85 kilométeresnél is erősebb széllel, 2 centiméternél nagyobb jéggel és felhőszakadással. Kis valószínűséggel az északkeleti tájakon is előfordulhat zivatartevékenység vasárnap napközben.

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. vasárnapra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Vas és Zala vármegyék területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki a Dunántúl többi részére, valamint Bács-kiskun vármegye területére, a nyolc vármegyében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

(MTI)