Kiadták a figyelmeztetést: zivatarokkal búcsúztatjuk a májust

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki vasárnap a Dunántúl nyugati, délnyugati részén – derül ki a HungaroMet Zrt. szombat délutáni veszélyjelzéséből.
Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint szombaton a kora esti órákban főként a Dunántúlon, kisebb valószínűséggel a keleti országrészben is előfordulhatnak kis számban zivatarok, amelyek északnyugatról délkelet felé mozognak.
A zivatarokat erős vagy viharos, óránkénti 55-70 kilométeres széllökések, kisebb szemű jég és intenzív csapadék kísérheti.
Éjszaka fokozatosan gyengül, megszűnik a zivatartevékenység és leginkább a keleti, északkeleti tájakra korlátozódik.
Vasárnap főként a déli, kora délutáni óráktól újabb hullámban lehet nyugat, északnyugat felől több helyen zivatarok képződésére számítani, amelyek leginkább a Dunántúlt érinthetik majd.
A cellákhoz viharos, óránkénti 55-75 kilométeres szél, 2 centiméternél is nagyobb szemű jég, és intenzív, akár 15-20 milliméter csapadék társulhat.
Elsősorban a Dunántúl nyugati, délnyugati felében heves zivatar kialakulására is van esély, óránkénti 80-85 kilométeresnél is erősebb széllel, 2 centiméternél nagyobb jéggel és felhőszakadással. Kis valószínűséggel az északkeleti tájakon is előfordulhat zivatartevékenység vasárnap napközben.
Ezek alapján a HungaroMet Zrt. vasárnapra másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Vas és Zala vármegyék területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki a Dunántúl többi részére, valamint Bács-kiskun vármegye területére, a nyolc vármegyében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Joe Klamar / AFP